Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2019 года губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила журналистам, что попросила президента России о досрочной отставке. Она возглавляет регион с 4 апреля 2012 года (2543 дней). По продолжительности пребывания на посту занимает 20-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Марина Васильевна Ковтун родилась 10 марта 1962 года в Мурманске. Ее отец, Василий Тихонович Козлов, работал на траловом флоте, Герой Социалистического Труда.

Девичья фамилия Козлова.

В 1980 году окончила Пензенский техникум советской торговли им. 50-летия ВЛКСМ (ныне - Пензенский многопрофильный колледж), в 1986 году - Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (ныне - Московский гуманитарный университет). В 2001 году получила диплом Северо-Западной академии государственной службы (ныне - Северо-Западный институт, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), специальность - "государственное и муниципальное управление".

С 1986 года работала в Мурманском областном комитете Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), затем возглавляла Кольский районный комитет комсомола в Мурманской области.

С декабря 1991 года - руководитель отдела по делам молодежи Кольского районного исполнительного комитета.

В 1992-1993 годах возглавляла сектор налогообложения физических и иностранных лиц Государственной налоговой инспекции по Кольскому району.

С 1993 года работала сначала специалистом управления социальной защиты населения, затем - в управлении делами администрации Мурманской области.

С 1994 по 2005 год - заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Мурманской области (глава области с 1991 года - Евгений Комаров, с 1996 года - Юрий Евдокимов).

Была приглашена в Москву на работу в созданное в 2004 году Федеральное агентство по туризму под руководством Владимира Стржалковского (в 2008-2012 годах - генеральный директор компании "Норильский никель"). С февраля 2005 года занимала должность заместителя начальника управления Федерального агентства по туризму, занималась вопросами развития внутреннего туризма и государственными проектами.

В 2006 году вернулась в Мурманск. В 2006-2009 годах возглавляла отдел по развитию туризма департамента экономического развития Мурманской области в администрации Юрия Евдокимова.

В 2009 году, после избрания нового губернатора Мурманской области - Дмитрия Дмитриенко, перешла на работу в ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" (Кольская ГМК, дочернее предприятие ГМК "Норильский никель"). Работала в Кольской ГМК до 2011 года помощником, а затем заместителем генерального директора компании по связям со СМИ.

4 декабря 2011 года избрана депутатом Мурманской областной думы V созыва по единому избирательному округу от партии "Единая Россия". Занимала должность первого заместителя председателя регионального парламента, возглавляла партийную фракцию.

4 апреля 2012 года указом президента РФ Дмитрия Медведева была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области. Сменила во главе региона Дмитрия Дмитриенко, который подал в отставку по собственному желанию.

13 апреля 2012 года депутаты Мурманской областной думы наделили Марину Ковтун полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ. В тот же день она официально вступила в должность. Стала третьей женщиной-губернатором в России (после Валентины Матвиенко, главы Санкт-Петербурга в 2003-2011 годах, и Натальи Комаровой, главы Ханты-Мансийского АО).

5 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Марины Ковтун и назначил ее временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области.

В единый день голосования 14 сентября 2014 года Марина Ковтун победила на выборах губернатора Мурманской области (баллотировалась от партии "Единая Россия"), получив 64,69% голосов избирателей. Ее ближайший соперник, кандидат от КПРФ Михаил Антропов, набрал 11,29%. 8 октября того же года Марина Ковтун официально вступила в должность.

Входила в высший совет партии "Единая Россия".

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 4 млн 261 тыс. рублей, супруга - 490 тыс. рублей.

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).

Замужем, двое детей. Супруг - Василий Иванович Ковтун (род. 1958), предприниматель, бывший директор, соучредитель туркомпании "Мурманский берег". Дочь - Марина (род. 1985), окончила аспирантуру Высшей школы экономики, сын - Александр (род. 1994).

Увлекается рыбалкой.