Биография губернатора Оренбургской области Юрия Берга

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2019 года губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Юрий Берг возглавляет Оренбургскую область с 15 июня 2010 года (3202 дня). По продолжительности пребывания на посту занимает 11-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Юрий Александрович Берг родился 3 августа 1953 года в селе Ныроб Ныробского района Молотовской области (ныне - Чердынский район Пермского края) в семье служащих Александра и Зинаиды Берг (девичья фамилия матери - Бабакова). Его отец по происхождению - из поволжских немцев, мать - русская. Среднюю школу Юрий Берг окончил в городе Орск Оренбургской области.

В 1973 году получил диплом Астраханского мореходного училища по специальности "морское судовождение". В 1982 году окончил Оренбургский государственный педагогический университет имени В.П. Чкалова, в 2003 году - Оренбургский государственный университет по специальности "экономика и управление на предприятии", квалификация - "экономист-менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1974 году слесарем-монтажником строительного управления №1 треста "Оренбургспецстрой".

В 1976-1985 годах Юрий Берг преподавал в школе №11 города Орск, в 1985-1992 годах был директором орской средней школы №15.

С 1992 по 1996 год занимал пост заместителя главы администрации города Орск по социальным вопросам.

В 1995 году вошел в резерв федеральных органов исполнительной власти РФ.

В 1997 году был директором закрытого акционерного общества АСК "Орск-АСКО". В 1998-1999 годах - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Орск-сервис лтд". Одновременно занимал должность заместителя директора Оренбургского фонда содействия органам налоговой полиции.

В 1999-2005 годах - генеральный директор открытого акционерного общества (ОАО) "Новотроицкий цементный завод".

В июле - октябре 2005 года - заместитель генерального директора по региональному развитию в ОАО "Орскинтерсвязь".

В 2005-2010 годах - глава города Орск. Участвовал в выборах в порядке самовыдвижения. 16 октября 2005 года набрал 37,03% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с председателем регионального общественного движения "Рассвет", самовыдвиженцем Ринатом Хамиевым (18,59%). 30 октября 2005 года Юрий Берг был избран главой Орска. За него проголосовали 55,35% избирателей, за Хамиева - 39,11%.

15 мая 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Оренбургской области кандидатуру Юрия Берга для наделения его полномочиями губернатора региона.

22 мая 2010 года депутаты Законодательного собрания утвердили Юрия Берга главой Оренбургской области. 15 июня того же года он вступил в должность, сменив на посту губернатора Алексея Чернышева. В июле 2010 года возглавил также правительство Оренбургской области.

17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Юрия Берга и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

14 сентября 2014 года он одержал победу на выборах губернатора Оренбургской области, получив 80,28% голосов избирателей. Второе место занял Александр Митин, кандидат от партии "Честно" (Человек. Справедливость. Ответственность)", который набрал 7,37%. 26 сентября 2014 года Юрий Берг официально вступил в должность.

Член Совета при президенте РФ по делам казачества (с 2012 года).

Член президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" Оренбургской области.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 2 млн 535 тыс. рублей, супруги - 245 тыс. рублей.

Награжден орденом Почета (2017).

Имеет знак "Отличник народного просвещения РСФСР".

Женат, есть двое сыновей. Супруга - Любовь Федоровна, по образованию - учитель начальных классов, вместе с мужем работала в орской школе №11. В настоящее время занимается общественной и благотворительной деятельностью, возглавляет попечительские советы благотворительного фонда "Будущее Оренбуржья", Оренбургской духовной семинарии и др. Сыновья - Сергей и Алексей, оба занимаются бизнесом в Оренбургской области.