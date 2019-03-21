Биография врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона 40-летнего заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР (ныне - Чувашская Республика, Чувашия). Отец - Владимир Александрович Чибис, бывший заместитель генерального директора Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева (производство пиротехнических, резинотехнических изделий), владелец кадрового агентства "Кадровый ресурс" (Чебоксары).

В 2001 гуод Андрей Чибис окончил Московский университет потребительской кооперации (ныне - Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция". Также обучался на первом потоке "Школы губернаторов" в Высшей школе госуправления.

Кандидат юридических наук. В 2006 году в Волгоградской академии МВД России защитил диссертацию по теме "Договор теплоснабжения в российском гражданском праве".

По данным "Спарк-Интерфакс", в начале 2000-х годов являлся совладельцем и директором фирмы ООО "Гарант-консалтинг" (город Чебоксары, позднее фирма была перерегистрирована в Москве). В 2001-2004 годах также практиковал как частный адвокат.

С 2004 по 2005 год работал советником губернатора Рязанской области Георгия Шпака, затем был начальником экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики Николая Федорова.

В 2006-2007 годах - заместитель директора департамента строительства - начальник отдела сопровождения национального проекта "Доступное жилье" Министерства регионального развития РФ (ликвидировано в 2014 году). Во время работы в Минрегионе отвечал за реализацию нацпроекта, разработку Долгосрочной стратегии массового строительства жилья.

С 2007 по 2008 год - начальник управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в 2013 году преобразовано в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ). Курировал исполнение федеральной целевой программы "Жилище" и проектов комплексного освоения территорий.

В 2008-2011 годах - председатель совета директоров, член правления, директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Российские коммунальные системы" (крупнейший в РФ частный федеральный оператор водоснабжения и водоотведения, входит в группу компаний "Ренова", подконтрольную предпринимателю Виктору Вексельбергу).

С июля 2009 года был вице-президентом некоммерческой организации "Национальный союз водоканалов" (один из учредителей - компания "Российские коммунальные системы").

В 2011-2012 годах - исполнительный директор фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" (был создан для подготовки программы Общероссийского народного фронта). Председателем совета директоров фонда в этот период был экс-президент Чувашии, член Совета Федерации Николай Федоров.

С октября 2011 года - исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ "Развитие".

В 2012-2013 годах - президент и совладелец компании "ЖКХ- Девелопмент" (Москва). Фирма специализируется на разработке проектов систем по обращению с отходами, капитального ремонта, комплексного развития коммунальной инфраструктуры и др.

6 декабря 2013 года Андрей Чибис был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня. Одновременно с 30 сентября 2014 года занимал должность главного государственного жилищного инспектора РФ. Сохранил свой пост в министерстве после назначения 18 мая 2018 года главой ведомства Владимира Якушева. В Минстрое России непосредственно курировал разработку Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2020 года, вопросы создания комфортной городской среды. С ноября 2018 года отвечал в ведомстве за вопросы цифровизации городского хозяйства, а также обеспечение бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Крыма и Севастополя.

Был членом Экспертного совета при правительстве РФ (2012-2014).

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 2 млн 573 тыс. рублей, супруги - 35 млн 580 тыс. рублей.

Действительный государственный советник III класса (2015).

Отмечен благодарностью правительства РФ (2013).

Женат, есть дочь и сын.