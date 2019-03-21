Биография врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона председателя правления энергетической компании "Т Плюс" Дениса Паслера.

Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 год в городе Североуральск Свердловской области. Его отец - Владимир Эмильевич Паслер (скончался в 2017 году), был владельцем крупного транспортного бизнеса в Свердловской области.

В 2001 году Денис Паслер окончил Уральскую государственную горную академию (ныне - университет).

Работал на шахте Североуральского бокситового рудника.

После окончания вуза в 2001 году возглавил отдел сбыта Североуральского завода железобетонных изделий. В 2004 году стал генеральным директором предприятия.

В 2004-2005 годах - генеральный директор газораспределительных компаний "Краснотурьинскмежрайгаз" и "Серовмежрайгаз" (Свердловская область).

В 2005-2006 годах - управляющий директор в крупнейшей газораспределительной компании Свердловской области - ЗАО "Газэкс".

С 2006 по 2008 год - директор екатеринбургского филиала ООО "Газэкс-менеджмент".

В 2009-2012 годах возглавлял газораспределительные компании "Полевскоймежрайгаз" и "Нижнийтагилмежрайгаз". Одновременно в 2009-2010 годах был управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт".

С 2008 по 2012 год - депутат Законодательного собрания Свердловской области. 2 марта 2008 года был избран в Палату представителей двухпалатного Законодательного собрания региона. Баллотировался в составе списка кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия" по Серовскому одномандатному округу №19. По итогам голосования набрал 54,5%. Депутатские полномочия исполнял на непостоянной основе. В Палате представителей входил в комитет по аграрной, промышленной политике и природопользованию.

4 декабря 2011 года участвовал в досрочных выборах в однопалатное Законодательное собрание области от "Единой России". В Серовском одномандатном округе №24 набрал 34,03% голосов. В заксобрании Денис Паслер входил в комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Сложил депутатские полномочия досрочно 20 июня 2012 года в связи с переходом на госслужбу.

В мае 2009 года был избран в состав Свердловского регионального политического совета партии "Единая Россия", в мае 2011 года - в состав президиума политсовета партии.

В 2009-2012 годах являлся генеральным директором фирмы "СГ-Инвест" (объединяет авто-газозаправочные станции и сервисные центры по переводу автотранспорта на газовое оборудование), входящей в состав холдинга "Газэкс".

В 2010-2012 годах - генеральный директор газораспределительной компании "Екатеринбурггаз".

Одновременно в 2011-2012 годах - гендиректор АО "Уральские газовые сети", в 2011 году - гендиректор АО "Газекс" и ООО "СГ-Авто" (торговля сжиженным автомобильным газом).

С 20 июня 2012 года по 26 сентября 2016 года - председатель правительства Свердловской области (губернатор региона - Евгений Кувайшев). Сменил во главе кабинета Владимира Власова.

С 10 марта 2017 года исполнял обязанности генерального директора холдинга "Т Плюс", крупнейшей частной компании в РФ, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения (входит в группу "Ренова", принадлежащую предпринимателю Виктору Вексельбергу).

4 апреля 2017 года был избран председателем правления ПАО "Т Плюс". Также являлся гендиректором дочерней компании холдинга АО "Энергосбыт плюс".

Член совета директоров Каменск-уральского металлургического завода (Свердловская область).

Входил в совет директоров футбольного клуба "Урал" (в первой половине 2010-х годов).

Женат вторым браком. Супруга - Елена Герц, имеет медицинское образование, работала врачом-косметологом, ныне владелица, директор ООО "Аксиома красоты" в Екатеринбурге (по данным "Спарк-Интерфакс"). У Дениса Паслера есть трое сыновей, из которых двое старших - Михаил и Денис - были рождены в первом браке с Ларисой Паслер. У Елены Герц также двое детей от первого брака - сын Никита и дочь.