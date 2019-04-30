Биография Дмитрия Мезенцева

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева послом России в Белоруссии. Ранее в тот же день глава государства освободил Михаила Бабича от обязанностей посла РФ в Белоруссии и спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной (Бабич занимал эти посты с августа 2018 года).

Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Его отец - Федор Дмитриевич Мезенцев был полковником в отставке, фронтовым корреспондентом.

В 1981 году Дмитрий Мезенцев окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова (ныне - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) по специальности "инженер путей сообщения".

Кандидат психологических наук. В 1998 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на тему "Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности". Доцент.

В институте был комсоргом курса, секретарем бюро ВЛКСМ факультета, комиссаром студенческого стройотряда на строительстве Байкало-Амурской магистрали.

После окончания вуза, в 1981-1983 годах, работал мастером цеха текущего ремонта Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги (ОЖД).

С 1983 года был секретарем комитета ВЛКСМ Витебского отделения ОЖД, заведующим организационным отделом Ленинского райкома комсомола, затем ответственным организатором, заведующим сектором информации Ленинградского горкома ВЛКСМ.

В 1984-1990 годах служил в железнодорожных войсках. Был секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений имени Фрунзе, работал в армейских печатных изданиях.

В 1990-1991 годах народный депутат Ленсовета, руководитель пресс-центра Ленгорисполкома и Ленсовета, председателем которого был Анатолий Собчак.

С 1991 года - председатель комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга, представитель Министерства информации и печати РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После поражения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на выборах в 1996 году покинул свой пост и переехал в Москву.

С 1996 года - заместитель председателя Государственного комитета РФ по печати Ивана Лаптева.

В конце 1999 года был назначен президентом фонда "Центр стратегических разработок" при правительстве РФ. Председателем совета фонда являлся Герман Греф. В мае 2001 года возглавил совет сибирского филиала фонда, в 2002 году был назначен заместителем председателя совета Центра стратегических разработок.

Участвовал в избирательной кампании Владимира Путина в 2000 году.

В январе 2002 года стал членом Совета Федерации Федерального собрания РФ - представителем от администрации Иркутской области. В 2004-2009 годах - заместитель председателя верхней палаты парламента Сергея Миронова, курировал информационную политику и экономические вопросы. С января 2002 года по октябрь 2005 года возглавлял комиссию Совета Федерации по информационной политике, с мая 2002 года входил в состав комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности, был членом комиссий по информационной политике и по культуре.

В 2006 году был избран председателем правления Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), занимал должность до 2013 года.

В 2009-2012 годах - губернатор Иркутской области. 28 мая 2009 года кандидатура Дмитрия Мезенцева была представлена президентом РФ Дмитрием Медведевым на пост главы региона, после гибели в авиакатастрофе прежнего губернатора Игоря Есиповского. 8 июня 2009 года Дмитрий Мезенцев был единогласно утвержден Законодательным собранием Иркутской области, в тот же день вступил в должность.

В декабре 2011 года профсоюзный комитет Восточно-Сибирской железной дороги РЖД выдвинул Дмитрия Мезенцева кандидатом в президенты России. Однако в январе 2012 года ЦИК РФ отказал ему в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей.

18 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Дмитрия Мезенцева с поста губернатора в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий "по собственному желанию".

7 июня 2012 года на саммите глав государств ШОС был утвержден на посту генерального секретаря этой организации. Официально вступил в должность 1 января 2013 года - сроком на три года.

22 сентября 2015 года указом избранного губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от Сахалинской области. Указ вступил в силу 31 декабря 2015 года, когда истек срок полномочий Мезенцева на посту генсека ШОС. 29 ноября 2017 года избран председателем комитета Совета Федерации РФ по экономической политике (сменил на посту Юрия Неёлова).

6 июня 2016 года избран председателем Общества российско-китайской дружбы.

Член Союза журналистов России.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 6 млн 247 тыс. рублей, супруги - 3 млн 263 тыс. рублей.

Награжден орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), Александра Невского (2015). Кавалер ордена Почетного Легиона (Франция, 2007).

Удостоен награды Всемирного форума по изучению Китая за вклад в развитие китаеведения (2018).

Женат, есть дочь. Супруга - Евгения Евгеньевна Фролова (род. 1977), доктор юридических наук. Дочь - Дарья (род. 1988), выпускница Международной школы педагогического университета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.