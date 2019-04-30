Биография бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 апреля 2019 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла РФ в Белоруссии и спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Михаила Бабича.

Происхождение, образование, ученая степень

Михаил Викторович Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани.

В 1990 году окончил Рязанское высшее командное училище связи (ныне расформировано, входит в качестве факультета связи в Рязанское высшее военное воздушно-десантное командное училище), в 1998 году - юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права (ныне - Московский университет им. С. Ю. Витте), в 2000 году - Государственный университет управления по специальности "финансовый менеджмент", в 2005 году - факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Кандидат экономических наук. В 2002 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию на тему "Совершенствование труда руководителя предприятия в сфере принятия решений по персоналу".

Военная служба, предпринимательская деятельность

В 1986-1995 годах служил в Вооруженных силах СССР и РФ, в том числе в войсках Комитета государственной безопасности СССР и в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). В 1994-1995 годах участвовал в боевых действиях в Чечне.

С 1995 году занимался коммерческой деятельностью. Был одним из руководителей ЗАО "Корпорация "Антей" в Москве (специализировалось на оптовой торговле текстилем, одеждой и др.).

В 1998-1999 годов - председатель совета директоров ОАО "Шуйские ситцы". Одновременно занимал должность первого вице-президента ОАО "Росмясомолторг", где курировал вопросы поставок по госконтракту продовольственной гуманитарной помощи из США и ЕС в российские регионы. В мае 2000 года в отношении руководства компании Следственным комитетом МВД РФ было возбуждено уголовное дело о хищении средств от продажи гуманитарной помощи на сумму 2 млрд рублей. В 2002 года дело было прекращено.

Госслужба в конце 1990-х - начале 2000-х годов

В 1999 году Михаил Бабич перешел на государственную службу. С 1999 по 2000 год работал первым заместителем генерального директора государственного унитарного предприятия "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка" при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ.

В 1999 году во время предвыборной кампании кандидата на пост губернатора Московской области Бориса Громова курировал финансовые вопросы в его предвыборном штабе.

В 2000 году занимал пост вице-губернатора Московской области, отвечал за экономический блок. В августе 2000 года был уволен губернатором области Борисом Громовым с формулировкой "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей и в связи с прекращением доступа к государственной тайне". В ноябре того же года Михаил Бабич был восстановлен в должности решением суда, после чего написал заявление об уходе по собственному желанию.

В 2001-2002 годах - первый заместитель главы администрации Ивановской области Владимира Тихонова. Курировал правоохранительные службы, сферы торговли алкоголем и лесом, руководил представительством региона в Москве.

С ноября 2002 года по февраль 2003 г. являлся первым заместителем главы администрации Чеченской Республики Ахмата Кадырова, председателем правительства республики.

С февраля 2003 года был помощником директора пограничной службы ФСБ России Константина Тоцкого, с июля 2003 года - министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа.

Депутат Госдумы, полпред в Приволжском федеральном округе

В 2003-2011 годах - депутат Государственной думы РФ IV и V созывов, член фракции "Единая Россия". 7 декабря 2003 г. был избран в Думу IV созыва по Кинешемскому одномандатному округу №81 (Ивановская область). Баллотировался от "Единой России", набрал 40,47% голосов. Его ближайший соперник, мэр г. Шуи Александр Маслов, получил 22,57%. В Думе Михаил Бабич занимал пост заместителя председателя комитета по обороне, входил в комиссии по проблемам Северного Кавказа и по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.

2 декабря 2007 года избран депутатом Госдумы V созыва по федеральному списку партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №35, Владимирская область). Вновь стал заместителем председателя комитета по обороне, членом комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.

Будучи депутатом, в начале 2004 года руководил предвыборным штабом бывшего командующего ВДВ Георгия Шпака на выборах губернатора Рязанской области.

4 декабря 2011 года Михаил Бабич участвовал в выборах в Госдуму РФ VI созыва по федеральному списку партии "Единая Россия" (возглавлял Владимирскую региональную группу). После выборов от депутатского мандата отказался.

С 15 декабря 2011 года по 24 августа 2018 года - полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО). Сменил на этом посту Григория Рапоту (с 2011 года - госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии). Переназначался 25 мая 2012 года.

Являлся членом партии "Единая Россия". В декабре 2011 года приостановил членство в партии.

Одновременно с 29 декабря 2011 года по 9 октября 2017 года - председатель Государственной комиссии по химическому разоружению (упразднена в 2017 году).

С 26 мая 2012 года по 18 сентября 2018 года - член Совета безопасности РФ.

29 июля 2016 года кандидатура Михаила Бабича была представлена в Госдуму РФ для рассмотрения на пост посла России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва запросила у Киева предварительное согласие (агреман) на назначение Бабича новым послом. Однако 4 августа заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что вопрос о его кандидатуре "снят с повестки дня" по инициативе украинской стороны.

Посол РФ в Белоруссии

24 августа 2018 года Михаил Бабич был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Сменил посла Александра Сурикова, который исполнял обязанности с 2006 года.

Во главе российского диппредставительства Михаил Бабич выступал за активизацию дальнейшего сближения двух государств в рамках договора о создании союзного государства. Посол указывал, что ежегодная финансовая поддержка Белоруссии со стороны России составляет $5-6 млрд. При этом он отмечал, что для увеличения российской помощи, Минску необходимо перейти к практическим шагам по реализации положений союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, таможенной политике.

19 апреля 2019 года МИД Белоруссии обвинил Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на комментарий российского посла по поводу заявления белорусской стороны о занижении Москвой стоимости строительства БелАЭС. Бабич указал, что Россия никогда не называла стоимость этого проекта.

Звание, классный чин, награды

Полковник ВДВ запаса.

Действительный государственный советник РФ I класса (2012).

Награжден орденами Почета, Дружбы (2006), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2017, 2011), медалями "За отвагу", "За отличие в военной службе" I степени и др. Отмечен благодарностями и Почетными грамотами президента (2010) и правительства РФ (2011). Имеет наградное оружие.

Личные сведения

Женат, супруга - Галина Бабич. В семье четверо детей.

Сестра, Алла Полякова (родилась в 1970 году), предприниматель, являлась генеральным директором ЗАО "Корпорация "Антей", в 2011 году избиралась депутатом Московской областной думы, была заместителем председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики.