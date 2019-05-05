Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

5 мая пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. В результате инцидента есть пострадавшие.

По данным на 10 октября 2018 года, с самолетами SSJ100 произошла одна катастрофа, приведшая к гибели 45 человек.

9 мая 2012 года близ Джакарты (Индонезия) в ходе демонстрационного полета потерпел крушение предсерийный экземпляр российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (регистрационный номер RA-97004), принадлежавший ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

21 июля 2013 года в аэропорту Кефлавик (Рейкьявик, Исландия) в ходе сертификационных испытаний предсерийный экземпляр Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95005) приземлился с убранными шасси. На борту находились пять человек, один человек получил незначительные травмы. У самолета был поврежден правый двигатель. После ремонта самолет продолжил полеты.

10 октября 2018 года пассажирский самолет Superjet 100 (регистрационный номер RA-89011) российской авиакомпании "Якутия", следовавший регулярным рейсом из Улан-Удэ в Якутск, при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека - 87 пассажиров и пять членов экипажа. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью. Самолет получил значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей, в результате чего был списан.