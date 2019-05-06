Катастрофы пассажирских авиарейсов в России с 2010 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 (регистрационный номер RA-89098) авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту авиалайнера находились 78 человек. По последним данным, 41 из них погиб.

Согласно статистике Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2010-2018 годах на территории РФ с воздушными судами коммерческой авиации и авиации общего назначения произошло в общей сложности 178 катастроф, жертвами которых стали 772 человека. По оценке МАК, причиной 75% авиапроисшествий на территории СНГ в 2018 году послужил человеческий фактор (отдельной статистики по РФ комитет не публиковал). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию авиакатастроф в России с 2010 года. За этот период на территории РФ с самолетами, выполнявшими регулярные и чартерные коммерческие пассажирские авиарейсы, произошло 12 авиационных происшествий, в которых погибли 346 человек (без учета ЧП 5 мая 2019 года).

3 августа 2010 года самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-46524) российской авиакомпании "Катэкавиа", выполнявший рейс 9357 по маршруту Красноярск - Игарка, потерпел крушение при посадке в аэропорту назначения. Воздушное судно столкнулось с землей и разрушилось. Из находившихся на борту 14 человек выжили только три члена экипажа. Причиной катастрофы стали плохая видимость из-за погодных условий, запоздалое решение пилотов об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимально безопасной высоты.

4 декабря 2010 года самолет Ту-154М (регистрационный номер - RA-85744) российской авиакомпании "Авиалинии Дагестана", выполнявший рейс ЮХ372 из Москвы (Домодедово) в Махачкалу, потерпел катастрофу в аэропорту вылета. Вскоре после взлета у самолета возникли неполадки с двигателям, экипаж принял решение провести экстренную посадку. В ее ходе лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил серьезные повреждения. На борту находился 171 человек (163 пассажира и восемь членов экипажа), два пассажира погибли. Причиной инцидента стало ошибочное выключение бортинженером подкачивающих насосов расходного бака топлива. Это привело к отключению двигателей и проблемам в электропитании самолета из-за отказа трех генераторов. Экипаж не использовал все возможности по восстановлению работоспособности бортового оборудования и не выполнял разработанные для таких случаев рекомендации. В своем отчете эксперты МАК указали, что подготовка экипажа воздушного судна оказалась недостаточной.

1 января 2011 года Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85588) российской авиакомпании "Когалымавиа" (бренд Kolavia), выполнявший рейс из Сургута в Москву, загорелся во время руления в сургутском аэропорту. Была проведена эвакуация 134 пассажиров и членов экипажа, при этом три человека погибли, около 40 получили ранения. Авиалайнер полностью сгорел. Причиной пожара было короткое замыкание в системе электроснабжения.

20 июня 2011 года Ту-134А-3 российской авиакомпании "Русэйр" (регистрационный номер RA-65691), выполнявший по заказу авиакомпании "Руслайн" рейс по маршруту Москва - Петрозаводск, при заходе на посадку в сложных метеоусловиях столкнулся с землей в 1,2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения. На борту находились 52 человека, в результате столкновения самолета с землей и последующего пожара погибли 47 человек (39 пассажиров и восемь членов экипажа), еще пять получили серьезные ранения. Причиной катастрофы стало непринятие экипажем решения об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимальной безопасной высоты. Согласно докладу МАК, развитию аварийной ситуации способствовал тот факт, что штурман, находившийся в легкой степени алкогольного опьянения, "проявлял повышенную активность". Кроме того, второй пилот устранился от управления самолетом.

11 июля 2011 года самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47302) российской авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс 9007 по заказу "Томск Авиа" из Томска в Сургут, из-за пожара двигателя совершил аварийную посадку на Обь. В результате удара о водную поверхность самолет получил значительные повреждения. Всего на борту находились 33 пассажира и четыре члена экипажа. Семь пассажиров скончались от полученных травм.

7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта Туношна (Ярославская область) разбился самолет Як-42Д (регистрационный номер RA-42434) российской авиакомпании "Як Сервис", выполнявший чартерный рейс AKY 9633. Непосредственно в катастрофе погибли 43 из находившихся на борту 45 человек, в том числе практически в полном составе хоккейная команда "Локомотив" (город Ярославль). Впоследствии в больнице скончался от полученных травм хоккеист Александр Галимов. Единственным выжившим был инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. Катастрофа произошла из-за ошибки пилота - непроизвольного нажатия на тормозные педали во время разбега самолета.

2 апреля 2012 года самолет ATR 72-201 ("АТР 72-201", регистрационный номер VP-BYZ) российской авиакомпании Utair, выполнявший рейс 120 по маршруту Тюмень - Сургут, потерпел крушение после взлета из тюменского аэропорта Рощино. Погибли 33 человека из 43 находившихся на борту. Причиной катастрофы стала потеря управляемости из-за обледенения.

12 сентября 2012 года потерпел крушение самолет Ан-28 (регистрационный номер RA-28715) российской авиакомпании "Петропавловск-Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана (Камчатский край). Из-за нарушения пилотами установленной схемы захода на посадку в аэропорту назначения самолет столкнулся со склоном горы и разрушился. На борту находились 14 человек, десять из них погибли. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.

17 ноября 2013 года потерпел крушение самолет Boeing 737-500 (регистрационный номер VQ-BBN) российской авиакомпании "Татарстан", выполнявший регулярный рейс 363 по маршруту Москва (Домодедово) - Казань. При посадке в аэропорту назначения авиалайнер потерял высоту, упал, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа. В числе погибших был сын президента Татарстана Рустама Минниханова Ирек Минниханов и глава управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) республики Александр Антонов. Согласно выводам экспертов, к катастрофе привел допуск к полетам неподготовленного экипажа: при заходе на второй круг летчики допустили ряд ошибок, в результате которых самолет перешел в пикирование и столкнулся с землей. Было установлено, что командир воздушного судна не проходил переучивание со штурмана на пилота и получил пилотское свидетельство необоснованно.

19 марта 2016 года пассажирский самолет Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai (регистрационный номер A6-FDN), следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 62 человека - 55 пассажиров (в том числе 44 россиянина) и семь членов экипажа. Посадка проходила в условиях плохой видимости и сильных порывов ветра. Окончательный отчет по итогам расследования катастрофы МАК пока не опубликован.

15 ноября 2017 года самолет L-410UVP-E20 (регистрационный номер RA-67047) "Хабаровских авиалиний", следовавший по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - поселок Нелькан (Аяно-Майский район Хабаровского края), разбился в 2 км от пункта назначения. На борту находились семь человек - два пилота и пять пассажиров. В результате крушения шесть человек погибли, в тяжелом состоянии был госпитализирован ребенок. Согласно опубликованному МАК предварительному отчету о расследовании катастрофы, при заходе воздушного судна на посадку возникли неполадки в правом двигателе, из-за чего самолет перевернулся в воздухе на 180 градусов. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели, и машина столкнулась с поверхностью земли.

11 февраля 2018 года потерпел крушение самолет Ан-148-100В (регистрационный номер RA-61704) российской авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс 6W 703 Домодедово - Орск. Через четыре минуты после вылета авиалайнер неожиданно стал снижаться, вошел в пике и разрушился при столкновении с землей близ деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья. Погибли все находившиеся борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Специалисты МАК после расшифровки бортовых самописцев упавшего самолета пришли к выводу, что к крушению могло привести обледенение датчиков скорости (приемников воздушного давления). В результате экипаж, сочтя скорость заниженной, направил самолет в пикирование. Расследование причин катастрофы продолжается.