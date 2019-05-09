Биография Сергея Доренко

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая 2019 года в Москве на 60-м году жизни умер журналист Сергей Доренко.

Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи в семье Леонида Филипповича и Татьяны Ивановны Доренко. Его отец был военным летчиком, мать работала библиотекарем.

В 1982 году Сергей Доренко окончил в Москве историко-филологический факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (ныне - Российский университет дружбы народов). Получил квалификации "филолог, преподаватель русского языка как иностранного", "переводчик с испанского языка", "переводчик с португальского языка". В студенческие годы работал переводчиком с испанского и португальского языков по линии Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.

В 1982-1984 годах работал переводчиком в Анголе.

В 1984-1985 годах проходил срочную службу в Советской армии, был механиком по турбовинтовым самолетам Ан-12.

С 1985 году Сергей Доренко работал на телевидении. До 1991 года был редактором службы внешних сношений Центрального телевидения (ЦТ) СССР, ведущим-комментатором информационной передачи "120 минут", корреспондентом программы "Телевизионная служба новостей" (Первая программа ЦТ).

В 1991-1992 годах являлся политическим обозревателем Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), вел информационную программу "Вести".

В 1992-1993 годах - ведущий вечерних программ "ИТА Новости" на "1-м канале Останкино".

В 1993 году как корреспондент и комментатор сотрудничал с испанской службой новостей телеканала CNN.

В 1993-1994 годах работал директором службы информации "Московской независимой вещательной корпорации" (телеканал "ТВ-6 Москва").

В 1994 году - ведущий программы "Подробности" (РТР), в 1995 году - передачи "Версии" (ОРТ, затем - НТВ). В 1996 году - автор и ведущий ток-шоу "Характеры" (РЕН ТВ).

В 1996 году был назначен первым заместителем главного продюсера дирекции информационных программ ОРТ. В 1996-1998 годах являлся автором и ведущим ежедневной информационно-аналитической программы "Время" (ОРТ).

Летом 1998 года Сергей Доренко стал главным продюсером дирекции информационных программ ОРТ. В январе - марте 1999 го вновь являлся ведущим программы "Время". С сентября 1999 г. на ОРТ также выходила еженедельная "Авторская программа Сергея Доренко". С ноября 1999 года по сентябрь 2000 года журналист являлся заместителем генерального директора ОРТ Константина Эрнста. В сентябре 2000 года был уволен после выхода в эфир выпуска "Авторской программы" о гибели подлодки "Курск", содержавшей критику действий, предпринятых в ходе спасательной операции.

В ноябре 2001 года Кунцевский суд Москвы признал Сергея Доренко виновным в хулиганстве (в апреле того же года телеведущий совершил наезд на мотоцикле на офицера Валерия Никитина) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

В 2003 году Сергей Доренко вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (покинул ее в 2012 году).

В 2004-2008 годах сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы". Был постоянным участником программы "Особое мнение" (с 2004 года) и ведущим программы "Разворот" (с 2005 года).

В 2008-2013 годах занимал пост главного редактора радиостанции "Русская служба новостей". Был ведущим утренней информационно-аналитической передачи "Подъем!".

С 2012 года вел блог "Расстрига" на видеосервисе YouTube.

С 2014 года Сергей Доренко работал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Автор романа "2008" (2005 год) и публицистической книги "Россия, подъем! Бунт Расстриги" (2015 год).

Был дважды женат. Первая супруга - Марина Федоренкова. От брака с ней - дочери Екатерина (род. 1984) и Ксения (род. 1985), сын Прохор (род. 1999). Второй женой Сергея Доренко с 2013 г. была Юлия Силявина. Дочери Варвара (род. 2010) и Вера (род. 2011).