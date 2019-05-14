Каннский фестиваль. История, награды и лауреаты

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 мая 2019 года открывается 72-й Каннский фестиваль - один из самых престижных и влиятельных международных киносмотров. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о его истории, наградах и лауреатах.

Учреждение Каннского фестиваля

Фестиваль учрежден в конце 1930-х годов по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жана Зея. Он был задуман как альтернатива Венецианскому кинофестивалю (Италия) после того, как в 1938 году главные призы в Венеции получили немецкий и итальянский фильмы: "Олимпия" Лени Рифеншталь и "Пилот Лучано Серра" Гоффредо Алессандрини (в съемках последнего участвовал сын итальянского диктатора Бенито Муссолини, Витторио). Считалось, что победители были выбраны под давлением фашистской Германии (Италия была крупнейшим союзником Германии в Европе). Французы рассчитывали, что их собственный фестиваль станет политически независимым. Он должен был пройти в Канне в 1939 году, однако начало Второй мировой войны помешало реализации этих планов.

История Каннского фестиваля

Первый фестиваль был организован 20 сентября 1946 года. В 1948 и 1950 годах киносмотр не проводился из-за финансовых проблем, однако уже в начале 1950-х годов приобрел широкую популярность. Специально для этого мероприятия в 1949 году в Канне на набережной Круазет был построен Дворец фестивалей и конгрессов (новое здание открылось в 1983 году). С 1951 года киносмотр стали проводить весной, чтобы он не совпадал по времени с Венецианским кинофестивалем, который проходит в августе - сентябре. После того как в 1959 году в рамках каннского киносмотра открылся международный кинорынок, фестиваль превратился в одно из крупнейших событий года в киноискусстве и в европейском кинобизнесе.

В 1960-е годы в качестве дополнения к основной конкурсной программе были введены две независимые секции: "Международная неделя кинокритики" (с 1962 года) и "Двухнедельник режиссеров" (с 1969 года). В мае 1968 года, на фоне массовых студенческих протестов во Франции, ряд членов жюри и известных режиссеров, среди которых были Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо, призвали отменить фестиваль. Из-за разногласий между участниками по вопросу поддержки забастовок президент фестиваля Робер Фавр ле Брэ принял решение об отмене показов. Фестиваль закрылся раньше времени, призы не присуждались.

В 1972 году изменился принцип отбора конкурсных лент: ранее их выбирали сами страны-участники, а с этого момента - руководство фестиваля. В настоящее время в конкурсе участвуют полнометражные и короткометражные художественные фильмы, снятые в течение 12 месяцев до начала фестиваля, не демонстрировавшиеся за пределами страны производства и не участвовавшие в других киносмотрах.

В 2002 году киносмотр сменил название с "Международный Каннский кинофестиваль" на "Каннский фестиваль".

В рамках мероприятия проходят различные семинары. С 2003 года работает "Международная деревня", состоящая из павильонов стран-участниц, цель которой - продвижение национального кинематографа на мировой рынок (павильон РФ был впервые открыт в 2008 году). С 2004 года в рамках кинофестиваля проходит программа "Каннская классика" (ретроспективы фильмов разных стран, отреставрированных копий кинолент, документальных фильмов о кино).

Награды

В 1946-1954 годах и в 1964-1974 годах главный приз фестиваля назывался "Гран-при" (сейчас это вторая по престижности награда киносмотра). В 1955-1963 годах и с 1975 года по настоящее время основной приз фестиваля - "Золотая пальмовая ветвь". Свой современный вид награда приобрела в 1997 году. Дизайн "Золотой пальмовой ветви" разработала французская художница-ювелир Люсьен Лазон.

Она выполнена из 24-каратного золота и установлена на граненую хрустальную подставку, которая помещается в футляр из синего сафьяна. В 2017 году, к 70-летию фестиваля, в дизайн было внесено дополнение - края золотых листьев были инкрустированы бриллиантами, напоминающими капли росы.

Помимо "Золотой пальмовой ветви" и "Гран-при", жюри основной конкурсной программы вручает награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, сценарий, режиссуру, операторскую работу, а также приз жюри. Отдельные жюри присуждают награды во внеконкурсных программах "Особый взгляд" (оригинальные и необычные кинокартины) и "Синефондасьон" (короткометражные фильмы молодых режиссеров). Также вручаются "Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм" и "Золотая камера" (за лучший дебют).

Двукратными обладателями главной награды Каннского фестиваля являются восемь режиссеров: Альф Шеберг (Швеция; 1946, 1951), Фрэнсис Форд Коппола (США; 1974, 1979), Билле Аугуст (Дания; 1988, 1992), Эмир Кустурица (Сербия; 1985, 1995), Сехэй Имамура (Япония; 1983, 1997), братья Жан-Пьер и Люк Дарденны (Бельгия; 1999, 2005), Михаэль Ханеке (Австрия; 2009, 2012).

В разное время лучшими актерами на фестивале признавались Марлон Брандо, Марчелло Мастроянни, Джек Николсон, Жерар Депардье, Хавьер Бардем и др. Приза за лучшую женскую роль были удостоены Джульетта Мазина, Софи Лорен, Изабель Аджани, Хелен Миррен, Мерил Стрип и др.

Советские и российские лауреаты

Отечественные фильмы дважды были отмечены главным призом. В 1946 году "Гран-при" получил фильм "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, а в 1958 году "Золотой пальмовой ветви" удостоилась лента "Летят журавли" режиссера Михаила Калатозова.

"Гран-при" фестиваля, когда он уже стал второй по престижности наградой, получали Андрей Тарковский за фильм "Солярис" (1972), Андрей Кончаловский за киноэпопею "Сибириада" (1979), Тенгиз Абуладзе за кинокартину "Покаяние" (1987) и Никита Михалков за фильм "Утомленные солнцем" (1994).

Приз за лучшую режиссуру в разные годы получали Михаил Ромм (1946), Сергей Юткевич (1956, 1966), Юлия Солнцева (1961), Андрей Тарковский (1983), Павел Лунгин (1990). Обладателями награды за лучший сценарий являются Юрий Арабов (1999, к фильму Александра Сокурова "Молох"), а также Андрей Звягинцев и Олег Негин (2014, к фильму Звягинцева "Левиафан").

В 1990 году приз за выдающиеся художественные достижения получил фильм Глеба Панфилова "Мать". Тогда же "Золотая камера" была присуждена Виталию Каневскому за дебютную картину "Замри, умри, воскресни".

Бюджет

Бюджет фестиваля составляет около €20 млн. Эти средства поступают из государственных фондов через министерство культуры Франции, из бюджета города Канн, а также от крупных компаний - официальных партнеров киносмотра.

Руководство, жюри

Пост президента фестиваля с 1 июля 2014 года занимает бывший генеральный директор французского телеканала Canal+ Пьер Лескюр, а исполнительным директором с 2007 года является руководитель лионского Института Люмьер Тьерри Фремо (ранее занимал должность художественного директора фестиваля).

Состав жюри формируется решением руководства фестиваля. В разные годы жюри возглавляли режиссеры Бернардо Бертолуччи (Италия), Мартин Скорсезе (США), Люк Бессон (Франция) и др.

Каннский фестиваль 2019 года

72-й Каннский фестиваль будет проходить с 14 по 25 мая. В этом году жюри впервые возглавит представитель Латинской Америки - мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор "Бердмена" и "Выжившего". Основной конкурс включает 21 картину.

В различных программах киносмотра будут показаны три ленты, снятые российскими режиссерами. В программе "Особый взгляд" будут представлены сразу две российские работы - "Дылда" Кантемира Балагова и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой. В конкурс "Синефондасьон" включен короткометражный фильм "Сложноподчиненное" российской студентки Олеси Яковлевой. Кроме того, в рамках секции "Двухнедельника режиссеров" будет представлена лента Кирилла Михановского "Дай мне свободу".

Фестиваль откроет фэнтези-комедия американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают", представленная в основной конкурсной программе. На закрытии киносмотра состоится показ социальной комедии "Особенные" французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано, известных по картине "1+1".

Известно, что почетная "Золотая пальмовая ветвь" кинофестиваля за вклад в кинематограф будет вручена французскому актеру и режиссеру Алену Делону.

Ведущим церемоний открытия станет французский актер Эдуард Баэр.

Официальный сайт: festival-cannes.com.