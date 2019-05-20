Процедура роспуска Верховной рады Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 мая 2019 года Владимир Зеленский, вступивший в должность президента Украины, объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о парламенте этой страны и процедуре его роспуска.

Верховная рада

Верховная рада Украины - однопалатный парламент. Ее полномочия и количественный состав определяются конституцией и законами страны. С 21 февраля 2014 года на Украине действует основной закон в редакции 2004 года, предполагающий парламентско-президентскую форму правления. Согласно законодательству, народным депутатом может быть избран гражданин страны, достигший 21 года и проживающий на Украине в течение последних пяти лет. Депутаты избираются по смешанной системе на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет. Парламент состоит из 450 депутатов.

В течение одного месяца со дня первого заседания Рада формирует коалицию депутатских фракций, в состав которой входят большинство народных депутатов (не менее 226). Коалиция вносит предложения президенту по кандидатурам премьер-министра и членов правительства.

Ныне действующий VIII созыв Рады был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года. В ноябре была образована коалиция "Европейская Украина", в которую вошли 302 депутата от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины".

В 2015 году из коалиции вышла Радикальная партия Олега Ляшко. Спустя год ее покинули "Самопомощь" и "Батькивщина", после чего коалиция фактически развалилась, утратив численное большинство. При этом официально о ее распаде не сообщалось, и руководство Рады не приводило точных данных о ее количественном составе. 17 мая 2019 года "Европейскую Украину" покинул "Народный фронт". Только после этого спикер Андрей Парубий сообщил о распаде коалиции и начале формирования новой. На ее создание законом отводится 30 дней.

Полномочия Верховной рады VIII созыва заканчиваются 27 ноября 2019 года. Очередные выборы должны были состояться 27 октября 2019 года.

Прекращения полномочий парламента решением президента

Согласно конституции, президент Украины может досрочно прекратить полномочия Верховной рады в трех случаях:

если в течение 30 дней депутаты не смогли сформировать коалицию большинства;

если в течении 60 дней после отставки правительства парламент не сформировал новый состав кабинета министров;

если Рада не проводит пленарные заседания в течение 30 дней.

Решение о досрочном прекращении деятельности Рады президент принимает после консультаций со спикером, его заместителями и председателями депутатских фракций.

Конституция Украины запрещает распускать парламент, сформированный на внеочередных выборах, в течении одного года со дня его избрания. Также глава государства не может досрочно распустить Раду в последние шесть месяцев срока ее полномочий или в последние полгода собственных полномочий.

Внеочередные выборы после роспуска парламента

После прекращения президентом Украины полномочий Верховной рады должны быть назначены внеочередные парламентские выборы. Они проводятся в течение 60 дней со дня опубликования решения о досрочном роспуске парламента.

Новый созыв собирается на первую сессию не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов и в течение одного месяца со дня первого заседания формирует коалицию большинства.