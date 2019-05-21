Что известно о российских организациях, против которых США ввели санкции 21 мая

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2019 года власти США ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра, инкриминировав им нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этих организациях.

КБП Шипунова

АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" - одно из крупнейших российских предприятий оборонной промышленности, расположено в Туле. Входит в составе холдинга "НПО "Высокоточные комплексы" в составе госкорпорации "Ростех".

Создано в 1927 году как Проектно-конструкторское бюро ручного оружия при Тульском оружейном заводе. Первоначально занималось разработкой пистолетов, автоматов, авиационных пушек. С 1960-х годов приоритетным направлением КБ стало управляемое ракетное вооружение. Занимается разработкой противотанковых ракетных комплексов и боевых модулей ("Метис", "Корнет", "Бахча"), комплексов ПВО ("Панцирь"), ракетных комплексов ("Гермес"), артиллерийских комплексов управляемого вооружения ("Краснополь" и другие).

16 июля 2014 года КБП попало в санкционный список США в отношении России в связи с событиями на Украине. Против него были введены "блокирующие санкции", предусматривающие полное прекращение контактов со стороны США и замораживание активов в американских банках. 8 мая 2018 года предприятие впервые подпало под санкции из-за нераспространения ОМУ (решение от 21 мая 2019 года фактически продлевает ранее введенный режим).

Управляющий директор КБП - Дмитрий Коноплев.

Официальный сайт предприятия - www.kbptula.ru

ММЗ "Авангард"

АО "Московский машиностроительный завод "Авангард" - оборонное предприятие, выпускающее зенитные ракеты для ряда комплексов и систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе ракеты для систем С-300, С-400 и других. Поставляет ракеты для Минобороны РФ и иностранных заказчиков.

Завод был образован 24 января 1942 года в Москве как предприятие по выпуску авиамоторных агрегатов. После окончания Великой Отечественной войны был переориентирован на изготовление деталей сельхозтехники, но вскоре возвращен в состав оборонно-промышленного комплекса. С начала 1950-х годов специализируется на выпуске зенитных управляемых ракет и других средств ПВО, в 1967 году на предприятии было создано собственное конструкторское бюро. С 2002 года ММЗ "Авангард" входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Генеральный директор - Александр Ведров.

Официальный сайт - mmzavangard.ru

Учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине

Под Гатчиной (Ленинградская область) действует учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны им. Маршала Жукова (Тверь). Основан в 1958 году. В нем проводится обучение и переподготовка боевых расчетов как для нужд Минобороны РФ, так и для стран, закупающих российские зенитные комплексы. Обучение ведется в том числе на новейших системах С-400 и С-500. Ожидается, в что в конце года в центр поступят комплексы С-350 "Витязь".