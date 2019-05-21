Биография главы администрации президента Украины Андрея Богдана

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2019 года главой администрации президента Украины Владимира Зеленского назначили Андрей Богдан. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Андрей Иосифович Богдан родился 3 декабря 1976 года во Львове Украинской ССР (ныне - Украина). Его отец - Иосиф Богдан - в 1991-1994 годах был заместителем декана юридического факультета Львовского госуниверситета.

В 1998 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко (ныне - Львовский национальный университет им. Ивана Франко; ЛНУ), в 2007 году - экономический факультет ЛНУ.

Кандидат юридических наук (2010).

В 1998-2001 годах работал юрисконсультом ООО "Фиалка", юрисконсультом Львовской железной дороги.

В 2001 году получил свидетельство адвоката. Работал в компании "Правис", которая впоследствии называлась "Правис: Резников, Власенко и партнеры" (основатели - Алексей Резников, будущий замглавы Киева Виталия Кличко, и Сергей Власенко, депутат от "Батькивщины"). Был также помощником судьи Киевского апелляционного суда.

В 2004 году стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры" (юридический бизнес бывшего заместителя главы секретариата президента Украины Виктора Ющенко Игоря Пукшина).

В 2007 году - руководящий партнер адвокатской фирмы "Юридические советники" (бывшая "Пукшин и партнеры", в 2009 году фирма вернула себе прежнее название).

В сентябре 2007 года участвовал во внеочередных парламентских выборах под №93 в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона" Виктора Ющенко, при этом оставался беспартийным. Представлял интересы блока в качестве адвоката. По итогам выборов в парламент не прошел.

С 29 декабря 2007 года по 17 марта 2010 года занимал пост заместителя министра юстиции Украины Николая Онищука во втором правительстве Юлии Тимошенко, занимался вопросами борьбы с коррупцией.

С марта 2010 года по февраль 2011 года - заместитель министра кабинета министров Украины Анатолия Толстоухова - правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики в первом правительстве Николая Азарова.

В июле 2013 года вновь назначен правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики во втором правительстве Николая Азарова. 5 марта 2014 года, после событий "евромайдана" и госпереворота на Украине, был отправлен в отставку.

В 2014 году Андрей Богдан стал внештатным советником украинского олигарха Игоря Коломойского, который с 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Впоследствии работал главным юрконсультом юридической фирмы "Статус", представлял юридические интересы Игоря Коломойского и его партнеров по группе "Приват". Представлял интересы Геннадия Корбана, бывшего заместителя Коломойского в Днепропетровской обладминистрации, главы партии "Укроп", обвиненного в 2015 году в создании преступной организации, растрате имущества и другом.

В октябре 2014 году баллотировался в Верховную раду под №74 списка партии "Блок Петра Порошенко", оставаясь при этом беспартийным. В Раду не прошел. Весной 2016 года партия исключила его из списка своих зарегистрированных кандидатов. В 2018 году Андрей Богдан попытался обжаловать это решение в суде, однако безрезультатно.

Во время президентской избирательной кампании 2019 года был юридическим советником в команде кандидата Владимира Зеленского, который 21 апреля был избран главой Украины.

Заслуженный юрист Украины (2007).