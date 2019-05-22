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История сделки по приобретению Турцией российских зенитных ракетных систем С-400

22 мая стало известно, что США потребовали от Турции аннулировать к концу первой недели июня контракт на закупку российских зенитных ракетных систем С-400
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая 2019 года стало известно, что США потребовали от Турции аннулировать к концу первой недели июня контракт на закупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В противном случае Анкара должна выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, кроме того страна может столкнуться с санкциями со стороны США. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории заключения контракта на поставки в Турцию ЗРС С-400.

История контракта

Первые сообщения о переговорах по вопросу закупки Турцией российских ЗРС С-400 "Триумф" появились в ноябре 2016 года. 20 февраля 2017 года факт переговоров подтвердил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Затем стало известно, что турецкая сторона рассчитывает получить у России кредит на приобретение вооружения, в том числе на С-400.

Переговоры продолжались несколько месяцев, основные параметры сделки были согласованы к лету 2017 года. В прессу просочились сведения о том, что речь идет о четырех дивизионах системы на общую сумму около $2,5 млрд, при этом два из них должны быть произведены в Турции. 1 июня на встрече с руководителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин подтвердил готовность РФ поставлять в Турцию С-400. Вопрос агентства Anadolu о возможности производства этих систем на территории Турции президент РФ отметил, что "в принципе ничего невозможного нет".

25 июля о подписании контракта объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 12 сентября он сообщил о внесении части авансового платежа. Комментируя эту информацию, помощник президента РФ Владимир Кожин заявил, что нерешенным остался вопрос по кредиту, а "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".

9 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Aksam, что турецкая сторона может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве ЗРС этого типа. Однако президент Турции 13 октября 2017 года сообщил телеканалу Haberturk об отсутствии "проблем в отношении С-400".

27 декабря подробности сделки в интервью газете "Коммерсантъ" озвучил Сергей Чемезов. Он подтвердил, что Турция приобретает у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму в $2,5 млрд. 45% от этой суммы Турция выплатит в качестве аванса, 55% составят российские кредитные средства. Глава "Ростеха" также подчеркнул значение этого соглашения, указав, что Турция является первой входящей в НАТО страной, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны.

29 декабря 2017 года Турция и Россия подписали в Анкаре кредитное соглашение на покупку С-400, об этом сообщил телеканал Haberturk.

Срок поставок

Первоначально планировалось начать поставки в течение "минимум двух лет". 27 декабря 2017 года Сергей Чемезов заявил, что заказчик начнет получать "Триумфы" в марте 2020 года. Однако в интервью The Washington Post 10 февраля 2018 года он же сообщил, что поставки должны начаться в 2019 года (но не уточняя месяц). 3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин после переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил о решении ускорить поставки.

10 апреля 2019 года президент Эрдоган сообщил, что российские зенитные ракетные системы С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля.

Давление США

Вашингтон стал оказывать давление на Анкару с целью не допустить покупку С-400 начиная с 2017 года. Вместо приобретения российских систем США предложили турецкой стороне закупить американские противоракетные комплексы Patriot. Кроме того, официальные представители США не раз заявили, что закупка Турцией С-400 "Триумф" у России может негативно сказаться на участии Турции в программе создания истребителей F-35 (Турция является ее участником с 2002 года, внесла в ее реализацию $800 млн и заказала 100 самолетов).

2 апреля 2019 года США приостановили участие Анкары в программе JSF. 9 апреля госсекретарь США Майкл Помпео уведомил власти Турции о том, что после развертывания российских С-400 Анкара не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков F-35.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожин, Владимир ИгоревичСШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЧемезов, Сергей ВикторовичПомпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, Мевлют
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