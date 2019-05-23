Выборы в Европейский парламент. Порядок проведения и процедура голосования

ТАСС-ДОСЬЕ. С 23 по 26 мая 2019 года в 28 странах - членах Европейского союза пройдут выборы в Европейский парламент (ЕП). Граждане ЕС изберут 751 депутата, которые будут представлять интересы 512,5 млн жителей Евросоюза. Новый парламент начнет работу 2 июля.

Политический контекст выборов

Согласно исследованию, опубликованному на сайте Европарламента 29 марта 2019 года и содержащему сведенные данные различных независимых опросов в странах - членах ЕС, поддержка традиционных политических партий снижается, продолжают укрепляться позиции националистов и евроскептиков. В нескольких странах ЕС у власти находятся партии, которые выступают с критикой политики ЕС (в том числе в отношении мигрантов). Например, в 2018 году в Италии было сформировано правительство из партий евроскептиков "Лига" и Движение "5 звезд". Кроме того, ситуация осложнилась тем, что Великобритания не успела выйти из ЕС в установленный срок - 29 марта 2019 года. Изначально предполагалось, что после Brexit число европейских парламентариев сократится до 705. При этом 27 из 73 британских планировалось распределить между другими партиями, а 46 - упразднить. Однако Великобритания вынуждена будет принять участие в выборах. Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что "британские депутаты, избранные в мае, покинут Европейский парламент в день выхода Соединенного Королевства из ЕС".

Европейский парламент, полномочия и состав

Однопалатный Европейский парламент - один из главных институтов Евросоюза и единственный, который выбирается прямым голосованием граждан. Он ведет свою историю с 1952 года, когда была создана Общая ассамблея Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В нее входили представители парламентов различных европейских стран - членов ЕОУС. С 1958 года ЕП назывался Европейской парламентской ассамблеей, в 1962 году получил нынешнее название.

Полномочия ЕП закреплены в Едином европейском акте 1987 года, Договоре о Европейском союзе 1993 года и Лиссабонском договоре 2009 года. Европарламент совместно с Советом ЕС осуществляет функции законодательной власти, участвует в принятии бюджета ЕС, осуществляет политический контроль за деятельностью других институтов Евросоюза, ратифицирует соглашения о принятии в объединение новых членов, обладает совещательным правом по любым вопросам. Кроме того, ЕП утверждает председателя Еврокомиссии (ЕК; исполнительный орган), кандидатуру которого представляет Европейский Совет, а также весь состав ЕК.

Сессии ЕП проводятся в Страсбурге (Франция) и Брюсселе (Бельгия), секретариат работает в Люксембурге.

Депутаты

ЕП состоит из 751 депутата. Каждое государство - член ЕС обладает в ЕП определенным числом мандатов, которое зависит от численности его населения - от шести депутатских мест на Кипре, Мальте, в Люксембурге и Эстонии до 96 в Германии.

Кандидатом может стать гражданин ЕС в возрасте от 18 лет до 25 лет (в зависимости от законодательства страны). Европарламентариями не могут быть члены правительства, ЕК, Суда ЕС, а также чиновники всех учреждений Союза. Также им запрещено совмещать мандаты в ЕП и парламентах своих стран.

В ЕП нет национальных делегаций. Депутаты, представляющие разные государства, являются членами политических групп (фракций), которые формируются на основе партийной идеологии. В составе нынешнего ЕП, избранного в 2014 году, восемь групп, а также ряд независимых депутатов. Парламентарии представляют около 160 национальных партий и объединений.

Процедура выборов, избирательное право

С 1979 года ЕП избирается один раз в пять лет прямым всеобщим голосованием. До этого он формировался путем делегирования депутатов от национальных парламентов согласно установленной для каждого государства квоте. С 2002 года применяется пропорциональная система.

Единой процедуры выборов в ЕП не существует. Их проведение (сбор подписей, финансирование избирательных кампаний, их продолжительность, количество округов) регулируются национальными законодательствами. Выборы могут проходить как по открытым (за одного или нескольких кандидатов), так и по закрытым спискам (за список кандидатов). В большинстве стран применяются открытые списки (например, в Австрии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Люксембурге, Польше, Словакии, Швеции). Закрытые списки используются в том числе во Франции, Германии и Великобритании. Во многих странах ЕС выборы проходят в едином избирательном округе. Голосование проводится с четверга по воскресенье.

Государства-члены могут устанавливать заградительный порог для партий, но не выше 5%.

Избирательным правом обладают все граждане Евросоюза (вне зависимости от страны проживания), достигшие 18 лет, за исключением Австрии и Мальты, где граждане могут голосовать с 16 лет, а также Греции - с 17 лет. В ряде стран (Бельгия, Греция, Кипр, Люксембург) голосование является обязательным.

Выборы 2019 года

В Великобритании и Нидерландах выборы пройдут в четверг (в 2019 году 23 мая), в Ирландии - в пятницу (24 мая), в Чехии - в пятницу и субботу (24 и 25 мая), в Латвии и Словакии - в субботу (25 мая), в 22 странах - в воскресенье (26 мая).

Согласно опросам социологической службы Europe Elects ("Выбор Европы") от 21 мая 2019 года, четыре фракции сократят свое представительство в ЕП или останутся на прежней позиции. Правоцентристская "Европейская народная партия" может рассчитывать на 172 места (в настоящее время 216), левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" на 151 мандат (185), правоцентристская евроскептическая Группа европейских консерваторов и реформистов - на 60 мест (77). Левый блок "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" может остаться на прежней позиции - 52 места.

Четыре фракции могут усилить свои позиции. Так, центристская группа "Альянс либералов и демократов за Европу" может получить 110 мандатов вместо 69. Евроскептики из крайне правого "Европейского альянса народов и наций" (бывшая группа "Европа наций и свобод") имеют шанс увеличить свое присутствие в ЕП до 82 мест (с 36), правая евроскептическая "Европа за свободу и демократию" - до 52 мест (с 42). Блок "Зеленые - Европейский свободный альянс" может рассчитывать на 54 места против 52 в настоящее время. Число независимых депутатов также может сократиться - с 20 до 18.