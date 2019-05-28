Хронология инцидентов с применением холодного оружия в российских школах с 2018 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 мая 2019 года в поселке завода Большевик (город Вольск, Саратовская область) один из учеников пронес на территорию школы №4 топор и ударил им школьницу. Получившая травму девочка госпитализирована. Подозреваемый в нападении задержан.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию инцидентов с применением холодного оружия в российских школах. С начала 2018 года сообщалось о десяти таких случаях (с учетом ЧП 28 мая 2019 года).

15 января 2018 года в школе №127 Мотовилихинского района Перми учащийся 10-го класса и его несовершеннолетний знакомый (бывший ученик этой же школы) вошли в одно из помещений, где проходил урок для учащихся четвертого класса, и умышленно нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы. 17 января 2018 года следствие предъявило им обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Один из нападавших в июле 2018 года был признан психически больным и направлен на принудительное лечение. В декабре 2018 года Мотовилихинский районный суд Перми приговорил второго нападавшего к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии.

17 января 2018 года в школе в деревне Смольное (Сосновский район Челябинской области) в ходе драки на перемене 17-летний учащийся девятого класса ранил ножом 16-летнего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован, угрозы для жизни не было. В областной прокуратуре сообщили ТАСС, что оба подростка имеют задержку развития. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина охарактеризовала семьи обоих детей как благополучные.

19 января 2018 года в школе №5 в поселке Сосновый Бор (близ Улан-Удэ, Республика Бурятия) подросток напал с топором на учеников и учительницу, а также попытался поджечь здание. В результате инцидента педагог и шесть детей получили ранения. Нападавший был задержан и госпитализирован, так как предпринял попытку самоубийства. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" УК РФ. 15-летнему нападавшему и двоим его предполагаемым соучастникам 14 и 15 лет были предъявлены обвинения. 25 апреля 2018 года командование Сибирского округа войск национальной гвардии России наградило ведомственной медалью "За содействие" одиннадцатиклассника Давыда Мамонова, который в ходе инцидента вынес раненную топором девочку, не подпускал злоумышленника к другим детям и помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

1 февраля 2018 года в школе №48 в Ленинском районе Кемерова ученик девятого класса на перемене демонстрировал одноклассникам принесенный им из дома перочинный нож и случайно зацепил лезвием стоявшую рядом ученицу седьмого класса. Девочку госпитализировали, ее здоровью ничего не угрожало. После инцидента директор школы был отстранен от работы по требованию губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В городской администрации также сообщили, что от работы был отстранен заместитель директора учебного заведения по ОБЖ "в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей", а главе управления образования Кемерова объявили выговор.

2 февраля 2018 года в школе №1 Спас-Деменска (Калужская область) ученик седьмого класса нанес небольшим кухонным ножом резаные раны своему однокласснику. Инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за классным журналом. Раненый смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Зачинщик покинул класс через окно, получил травму при падении с высоты третьего этажа и был госпитализирован. Ребенок с резаными ранами после оказания медицинской помощи был отпущен домой. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство, о дальнейшем ходе следствия не сообщалось.

18 апреля 2018 года в общеобразовательной школе №1 Стерлитамака (Башкирия) 17-летний ученик коррекционного класса ранил канцелярским ножом одноклассницу и учительницу информатики, после чего попытался устроить поджог. Одна из школьниц, спасаясь от нападения, выпрыгнула со второго этажа. Были госпитализированы трое пострадавших, а также сам подозреваемый. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП: нападавший обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, должностные лица - в халатности. 30 апреля 2019 года в СК сообщили, что суд отправил нападавшего на принудительное лечение в психиатрической больнице на срок до одного года.

24 мая 2018 года на северо-западе Москвы, в школе на улице Планерная, один из учеников ранил своего одноклассника во время урока. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что произошел конфликт между двумя 16-летними учениками, в результате чего один нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение, пострадавший был доставлен в больницу. В департаменте образования Москвы инцидент назвали случайным. По информации директора школы Марины Варгамян, школьник играл с перочинным ножом и случайно задел своего товарища. Угрозы здоровью не было. Замглавы департамента отметил, что "конфликтных отношений между ребятами не было".

19 декабря 2018 года в школе №28 Мурманска 14-летний ученик во время ссоры напал на сверстника с канцелярским ножом, нанеся ему порез. По данным ГУ МВД по Мурманской области, угрозы жизни и здоровью не было, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

25 марта 2019 года в Москве ученица школы №1598 ударила ножом в живот свою одноклассницу, "позавидовав ее проработанным мышцам пресса". Следственный комитет объявил о проведении проверки, о ее результатах не сообщалось.