История конфликта Михаила Саакашвили с властями Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Он был лишен гражданства указом бывшего президента Петра Порошенко в июле 2017 года.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, что привело к конфликту между Михаилом Саакашвили и Петром Порошенко.

Переезд на Украину

Бывший президент Грузии прибыл на Украину в декабре 2013 года во время событий "евромайдана" в составе группы европейских парламентеров. Принимал участие в митингах в Киеве, в феврале 2014 года поддержал государственный переворот, в результате которого власть перешла к оппозиции.

13 февраля 2015 года Саакашвили был назначен внештатным советником президента Украины и главой Совещательного международного совета реформ (консультативный орган при главе государства).

В феврале 2015 года Главная прокуратура Грузии обратилась к Украине с ходатайством об экстрадиции Михаила Саакашвили (в 2014 году на родине бывшему президенту Грузии были предъявлены обвинения в коррупции, убийстве и организации вооруженного нападения по четырем уголовным делам). Генпрокуратура Украины экстрадировать Саакашвили отказалась, посчитав, что запрос о его выдаче связан с "преследованием по политическим мотивам". В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства "в связи с принятием им гражданства другого государства".

Во главе Одесской обладминистрации в 2015-2016 годах

29 мая 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко Саакашвили предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Главной задачей на своем новом посту Саакашвили обозначил борьбу с коррупцией и местными олигархами.

С сентября 2015 года глава Одесской обладминистрации неоднократно обвинял в коррупции кабинет министров Украины во главе с Арсением Яценюком. Премьер все обвинения отверг и потребовал Саакашвили "убираться из Украины".

Отставка с поста губернатора, лишение украинского гражданства

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы администрации Одесской области, обвинив президента Украины Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. 9 ноября 2016 года Порошенко подписал указ об отставке Саакашвили. Комментируя свой уход, экс-губернатор Одесской области заявил о необходимости создания "новой политической силы для свержения нынешней политической элиты". В том же месяце Саакашвили создал и возглавил общественную организацию "Движение новых сил" (укр. "Рух нових сил"). В конце февраля 2017 года движение было преобразовано в партию, которая с июля носит официальное название "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

В июле 2017 года Саакашвили выехал в США. 26 июля по указу президента Украины Петра Порошенко он был лишен украинского гражданства (текст указа не обнародован). В Госпогранслужбе Украины заявили, что не позволят Саакашвили попасть в страну и изымут у него украинский паспорт в случае попытки пересечь границу.

Возвращение на Украину в 2017 году

Не имея возможности вернуться на Украину на законных основаниях, 10 сентября 2017 года Михаилу Саакашвили удалось нелегально пересечь польско-украинскую границу. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) на границе с Польшей, откуда направился во Львов, а затем в Киев. Позднее районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 3,4 тыс. гривен (около $130).

Бывший президент Грузии остался на Украине без формальных на то юридических оснований. Однако 7 ноября 2017 года Саакашвили заявил, что украинская миграционная служба все-таки выдала ему документ о том, что его пребывание в стране легально. Осенью 2017 года он также подал заявление о предоставлении ему политического убежища, однако получил от властей Украины отказ.

Организация бессрочной акции протеста в 2017 году

17 октября 2017 года Саакашвили в качестве лидера партии "Движение новых сил" стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной рады. Митингующие требовали создания антикоррупционного суда и отставки президента. Генеральный прокурор Украины Юрия Луценко обвинил участников митинга под руководством Саакашвили в подготовке госпереворота.

3 декабря в центре Киева состоялась акция протеста "Марш за импичмент", организованная сторонниками Саакашвили. Митингующие требовали принятия закона об импичменте, а также ухода Петра Порошенко с поста. По оценкам МВД, в шествии приняли участие около 2,5 тыс. человек, по словам организаторов акции - порядка 50 тыс.

Задержание в декабре 2017 года

5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине. Однако сторонники политика, окружив автомобиль, куда усадили Саакашвили, добились его освобождения.

6 декабря пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган сообщила, что уголовное дело против Саакашвили расследуется Генпрокуратурой по статьям 15 ("Покушение на преступление"), 28 ("Совершение преступления группой лиц") и 256 ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") Уголовного кодекса Украины.

8 декабря лидер "Движения новых сил" был вновь задержан. 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте, Саакашвили освободили в зале суда. Однако Генпрокуратура обжаловала это решение, и политик был помещен под частичный домашний арест с 27 января по 6 февраля 2018 года.

Новые акции протеста и открытое письмо президенту

17 декабря 2017 года в Киеве прошел очередной марш за импичмент президента Украины, организованный партией Саакашвили. В ходе акции произошли столкновения ее участников с силами правопорядка.

20 декабря 2017 года Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook открытое письмо Порошенко, в котором призвал украинского лидера добровольно оставить пост и заявил, что "президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование".

Последний "Марш за будущее" с теми же самыми лозунгами был организован в центре Киева 4 февраля 2018 года.

Вопрос об экстрадиции

9 февраля 2018 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что власти страны не видят никаких юридических препятствий для процедуры экстрадиции Саакашвили в Грузию.

12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве. Позднее украинская Государственная пограничная служба сообщила, что Михаил Саакашвили находился на территории Украины незаконно и был возвращен в Польшу, откуда прибыл в сентябре 2017 года. Пресс-служба польской пограничной охраны подтвердила, что политик принят на территории республики.

21 февраля Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до февраля 2021 года.

После смены власти на Украине

Весной 2019 года, в ходе президентской кампании на Украине, Михаил Саакашвили поддержал кандидатуру руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Он обратился к украинцам на своей странице в сети Facebook с призывом голосовать за Зеленского "без всяких предварительных условий". По словам Саакашвили, "поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины".

21 апреля, сразу же после известия о победе Владимира Зеленского на выборах, экс-президент Грузии сообщил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину. 22 мая он написал письмо новому главе государства с просьбой вернуть ему украинское гражданство.