Попустительство и халатность. Самые громкие случаи крушения прогулочных судов за пять лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 мая 2019 года на реке Дунай в центре Будапешта произошло столкновение двух прогулочных катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся. Жертвами крушения стали семь человек, еще 21 человек пропал без вести.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию крушений прогулочных судов, в результате которых гибли пять и более человек. За последние пять лет, с 2014 года, в мире сообщалось о семи таких случаях (без учета ЧП 29 мая 2019 года).

26 января 2014 года не менее 22 человек погибли при крушении прогулочного судна Aqua Marine близ Порт-Блэра (союзная территория Андаманские и Никобарские острова в составе Индии). Причиной катастрофы стал перегруз: на судне, рассчитанном на перевозку 25 человек, находились 45 туристов из Мумбаи.

22 июля 2015 года на реке Нил к северу от Каира прогулочный катер столкнулся с грузовым судном и затонул. Погиб 21 человек, четырех пассажиров удалось спасти. Капитан грузового судна был арестован. По данным СМИ, на борту катера не было спасательных жилетов и не соблюдались меры безопасности.

17 октября 2015 года в Черном море возле поселка Затока Одесской области Украины перевернулось прогулочное судно "Иволга". На борту находились 36 человек (при максимальной штатной вместимости 12 человек), в результате ЧП 22 человека погибли. Судно вышло в море без осмотра, без записи в журнале. Капитан спасся и, по сообщениям СМИ, был доставлен в милицию в нетрезвом состоянии. Однако впоследствии его вина так и не была доказана в суде, ответственности за происшествие никто не понес.

25 июня 2017 года на водохранилище Пеньоль-Гуатапе (близ Медельина, северо-западная часть Колумбии) потерпело крушение прогулочное судно, на борту которого находились 167 человек. 158 пассажиров удалось спасти, семеро погибли, двое пропали без вести.

11 июня 2018 года в Волгограде, в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района, речной катамаран "Елань" столкнулся с баржей. В результате ЧП погибли 11 человек. Пятерым пассажирам катамарана удалось спастись, трое из них были госпитализированы. Власти Волгоградской области сообщили, что катамараном владел и управлял во время происшествия бывший глава Калачевского района этого региона Дмитрий Хахалев (погиб при крушении). По версии следствия, он был виновником столкновения, т. к. проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Согласно данным судебно-медицинских экспертов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

20 июля 2018 года на озере Тейбл-Рок (штат Миссури, США) в условиях сильного волнения затонул прогулочный автобус-амфибия SD7. На борту находился 31 человек, в результате ЧП 17 из них погибли, еще семь были госпитализированы. По данным СМИ, на пассажирах не были надеты спасательные жилеты, т. к. экипаж уверял, что они не требуются. Капитану амфибии Кеннету Скотту Макки предъявлены обвинения в халатности, повлекшей гибель людей.

24 ноября 2018 года на озере Виктория в Уганде опрокинулось и затонуло прогулочное судно Templar. На его борту находились около 120 пассажиров, в то время как предельная вместимость судна составляла 50 человек. В результате крушения погибли 33 человека, свыше 60 пропали без вести. 26 человек удалось спасти. Причиной ЧП стали перегруженность и плохое состояние лодки, которую некачественно ремонтировали перед выходом в рейс.