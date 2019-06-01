Взрывы на предприятиях по производству взрывчатки в России с 2014 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня 2019 года на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в г. Дзержинске (Нижегородская обл.) в цехе по производству тротила произошло несколько мощных взрывов. Пострадали 27 человек, имеются разрушения. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев взрывов на предприятиях по производству взрывчатых веществ в России. Всего с 2014 года официально сообщалось как минимум об 11 подобных случаях (с учетом ЧП 1 июня 2019 года).

7 мая 2014 года произошел взрыв и обрушение цеха по производству взрывчатых веществ и снарядов Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ, г. Искитим Новосибирской обл.). Погибли три человека, еще девять получили травмы. По итогам расследования ЧП выяснилось, что оно произошло во время работ по расфасовке взрывчатых веществ в мешки, причем сотрудники предприятия были допущены к работе в одежде и обуви, которые не соответствовали требованиям установленного технологического регламента и не обладали диэлектрическими свойствами. Взрыв произошел после разряда статического электричества, воспламенившего взвесь из микрочастиц взрывчатки. В мае 2017 года по делу о взрыве были признаны виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах начальник цеха Елена Косинова и мастер смены Наталья Синельникова. Они были приговорены к двум годам лишения свободы условно и были освобождены от наказания по амнистии.

30 сентября 2015 года при взрыве на Тамбовском пороховом заводе (г. Котовск, Тамбовская обл.) два сотрудника предприятия погибли, еще три человека получили тяжелые травмы и ожоги. Очаг взрыва находился в районе двух зданий, где осуществлялась сушка от 5 до 7 т пироксилинового пороха (применяется в стрелковом оружии и в артиллерии). Оба строения в результате были полностью разрушены. По данным следователей, взрыв произошел из-за халатности одного из погибших работников, закурившего рядом с пороховым складом. Кроме того, в феврале 2017 года виновной в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах была признана начальник участка цеха, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

11 марта 2016 года на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошла серия вспышек и возник пожар, в результате чего на месте погибли 43-летняя женщина и 23-летний мужчина. Еще три сотрудника предприятия были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Впоследствии все они скончались от полученных ожогов. Общее число погибших составило пять человек. Проверка Минпромторга РФ, в ведении которого находится предприятие, выявила целый ряд нарушений безопасности и норм труда, вскрылись факты различных задолженностей, в том числе и по заработной плате. От работы был отстранен прежний руководитель, принята программа модернизации, экономического оздоровления предприятия. 20 июля 2017 года суд признал виновной по делу о взрыве бывшую сотрудницу (мастера участка) завода, приговорив ее к пяти годам лишения свободы условно. Следствие установило, что женщина допустила к работе стажера в одежде с синтетическими волокнами, накопившими статическое электричество, разряд которого привел к воспламенению и взрыву продукции.

17 января 2017 года на Бийском олеумном заводе (Алтайский край) при работах при строительстве нового корпуса предприятия произошел взрыв. Серьезные травмы получили четверо рабочих, один из которых вскоре скончался в больнице. Как выяснилось по итогам следствия, взорвались отложения взрывчатки (октогена), которые, вопреки требованиям безопасности, рабочие пытались подручными средствами убрать с конструкций фундамента старого цеха. В феврале 2019 года суд приговорил главного инженера предприятия к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

24 марта 2017 года на Казанском пороховом заводе произошел хлопок и возник пожар, в результате которого погиб один человек - сотрудник МЧС. Общая площадь горения составила 400 кв. м, пострадал склад готовой продукции. В том же году на этом же предприятии произошло еще два крупных инцидента со взрывами и пожарами - 16 июня и 22 ноября. В обоих случаях обошлось без пострадавших. О причинах взрывов в СМИ не сообщалось, при этом Ростехнадзор в 2016-2017 годах неоднократно заявлял о претензиях к руководству и сотрудникам предприятия из-за нарушений промышленной безопасности.

31 августа 2018 года на оборонном заводе им. Свердлова в г. Дзержинске (Нижегородская обл.) произошел взрыв, в результате которого погибли в общей сложности пять человек (двое из них были обнаружены при разборе завалов 3 сентября). Еще шестеро работников предприятия пострадали. Площадь возникшего после взрыва пожара составляла 100 кв. м. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной взрыва аммонала в одном из цехов завода могло стать нарушение технологического процесса.

8 октября 2018 года на территории порохового завода в Кировском районе Перми произошел взрыв газового баллона. В результате погибли три человека: один - на месте происшествия, еще двое скончались от полученных ранений в больнице. По одной из версий, к взрыву привело нарушение техники безопасности.

4 апреля 2019 года произошел взрыв, уничтоживший здание цеха по производству взрывчатки на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Пострадавших не было. По данным экстренных служб Нижегородской области, причиной ЧП стало нарушение норм безопасности при производстве работ.