Биография бывшего генпрокурора России Алексея Казанника

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июня 2019 года стало известно, что в Омске в возрасте 77 лет скончался Алексей Казанник, занимавший пост генерального прокурора РФ в 1993-1994 годах.

Алексей Иванович Казанник родился 26 июля 1941 года в селе Перепись Черниговской области Украинской ССР (ныне - Украина) в многодетной крестьянской семье.

В 1967 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета (ИГУ) им. А. А. Жданова, затем аспирантуру этого же вуза.

В 1970 году на юридическом факультете ИГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему "Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири)".

Доктор юридических наук. В 1991 году в московском Институте государства и права Академии наук СССР (ныне Институт государства и права РАН) защитил диссертацию по теме "Региональные проблемы правовой охраны природы в СССР".

В 1959 году, после окончания школы, уехал на строительство металлургического комбината в г. Темиртау Казахской ССР (ныне - Казахстан), где работал плотником.

В 1960-1963 годах проходил срочную службу в Советской армии в инженерных войсках.

В 1970-х годах был лектором общества "Знание".

В 1975-1991 годах - доцент кафедры трудового, экономического и сельскохозяйственного права Омского государственного университета (ОмГУ, ныне - носит имя Ф. М, Достоевского). С 1991 года - заведующий кафедрой государственного права, управления и советского строительства ОмГУ (в настоящее время - кафедра государственного и муниципального права). В последние годы был профессором этой кафедры.

В 1989-1991 годах - народный депутат СССР. В марте 1989 г. был избран по Омско-Тюменскому национально-территориальному округу №22. Входил в Межрегиональную депутатскую группу (сопредседатели Юрий Афанасьев, Борис Ельцин, Гавриил Попов, Андрей Сахаров и др.). В мае 1989 года на I съезде народных депутатов был избран в Верховный Совет (ВС) СССР, но свое место уступил не прошедшему в состав ВС депутату Борису Ельцину (в 1991-1999 годах - президент РФ).

В октябре 1991 года на V Съезде народных депутатов РСФСР Алексей Казанник баллотировался в члены Конституционного суда республики, но избран не был. В том же месяце был делегирован российским Верховным советом в новый состав ВС СССР, где вошел в комитет по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов.

В декабре 1991 года, после роспуска общесоюзного Верховного Совета в связи с ликвидацией СССР, вернулся к научно-педагогической деятельности. Одновременно с 1992 года стал председателем Комитета по делам национальностей, религий и общественных организаций администрации Омской области.

С февраля 1993 года являлся членом Президентского совета, также принимал участие в подготовке референдума о доверии президенту и парламенту в апреле 1993 года и в разработке президентского проекта новой конституции РФ, высказывался за созыв Учредительного собрания с целью принятия основного закона.

5 октября 1993 года указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен генеральным прокурором РФ. Накануне по решению Бориса Ельцина в стране были ликвидированы высшие органы власти - Съезд народных депутатов и Верховный совет РФ. 4 октября подразделения Минобороны и МВД взяли штурмом здание парламента, лидеры оппозиции Борису Ельцину были арестованы. Алексей Казанник сменил во главе Генпрокуратуры Валентина Степанкова, который не поддержал действия Ельцина и был отстранен им от должности.

С октября 1993 года по февраль 1994 года Казанник возглавлял следствие по делу о столкновениях в Москве 21 сентября - 5 октября 1993 года между подразделениями МВД и армии, исполнявшими приказы Бориса Ельцина, и сторонниками Верховного совета (в них погибли 158 человек, 793 были ранены). Несмотря на давление Администрации президента, генпрокурор отказался провести ускоренное следствие в течение 10 дней и потребовать для оппозиционеров смертной казни. Он также планировал "ставить вопрос о привлечении к ответственности всех лиц, отдавших приказ о штурме Белого дома". 23 февраля 1994 года Государственная дума РФ приняла постановление об амнистии всех арестованных по делу. Вопреки распоряжению Бориса Ельцина воспрепятствовать выполнению постановления Госдумы, Алексей Казанник 26 февраля 1994 года освободил всех заключенных из следственного изолятора "Лефортово" и в тот же день подал заявление об отставке. 25 апреля 1994 года она была утверждена постановлением Совета Федерации РФ.

В 1994-1995 годах Алексей Казанник руководил созданием Партии народной совести.

17 декабря 1995 года баллотировался в Государственную думу II созыва по списку Партии самоуправления трудящихся Святослава Федорова. В Думу избран не был, так как партия не преодолела 5%-ный барьер.

В 1996-2003 годах занимал пост заместителя губернатора Омской области Леонида Полежаева, одновременно возглавлял Комитет по делам национальной политики, религии и общественных объединений администрации Омской области.

В 2003-2007 годах был первым проректором Омского юридического института, параллельно преподавал на кафедре государственного и муниципального права ОмГУ.

Государственный советник юстиции I класса (1993).

Заслуженный юрист РФ (2006).

Заслуженный профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (2012).

Автор книг "Региональные проблемы правовой охраны природы в России" (1998), "Научная организация управленческого труда в государственных и муниципальных учреждениях России" (2004).

Был женат. Сыновья Дмитрий и Михаил, работают в прокуратуре.