Казни чиновников в КНДР. Что писали южнокорейские СМИ

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 мая южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на анонимные источники в КНДР сообщила, что после провала американо-северокорейского саммита в Ханое, где не было подписано никаких соглашений, в КНДР был казнен спецпредставитель по США Ким Хёк Чхоль, а заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля сослали на каторжные работы. Однако 3 июня появилась информация, что "репрессированный" Ким Ён Чхоль появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном, а "расстрелянного" Ким Хёк Чхоля видели в здании МИД КНДР.

Ранее южнокорейские СМИ неоднократно сообщали о казнях высокопоставленных северокорейских чиновников, однако оценить их истинность довольно сложно из-за закрытости Северной Кореи и невозможности проверить информацию. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ приводит подборку сообщений о казнях высших должностных лиц в КНДР.

С приходом к власти Ким Чен Ына в 2011 году в КНДР началась массовая чистка среди руководителей. Точное число казненных госчиновников неизвестно, однако, по данным СМИ, в 2012-2019 годах в КНДР смертные приговоры были исполнены в отношении не менее 130 чиновников.

В декабре 2013 года, согласно решению Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, по обвинению в коррупции, создании антипартийной группировки и неисполнении приказов Верховного главнокомандующего был приговорен к смертной казни заместитель Ким Чен Ына - Чан Сон Тхэк, которого считали "регентом" и - де-факто - руководителем страны (муж младшей сестры покойного лидера страны Ким Чен Ира - Ким Гён Хи). Южнокорейские СМИ писали, что он был расстрелян из крупнокалиберного зенитного пулемета в здании министерства госбезопасности.

В апреле 2014 года британское издание Daily Mail со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщило о казни министра общественной безопасности КНДР О Сон Хона. Его объявили "врагом народа", обвинив в том, что он помог Чан Сон Тхэку превратить министерство общественной безопасности в личную охрану и скрывал случаи коррупции в КНДР. Согласно изданию, О Сон Хона расстреляли при помощи огнемета.

В октябре 2014 года, по данным южнокорейской газеты Joongang Ilbo, в КНДР были казнены около десяти высокопоставленных чиновников, в том числе министр телекоммуникаций Сим Чхоль Хо. Им были предъявлены обвинения в просмотре запрещенных южнокорейских сериалов, а также во взяточничестве.

В апреле 2015 года, по данным южнокорейского информагентства Yonhap, в КНДР к высшей мере наказания были приговорены 15 высокопоставленных чиновников, среди них двое заместителей министров, которые критиковали политику партии. Заместителю министра лесного хозяйства были предъявлены обвинения в провале плана восстановления лесов в стране, остальным - в шпионаже.

13 мая 2015 года Yonhap со ссылкой на данные разведывательной службы Республики Корея сообщило о казни министра народных вооруженных сил КНДР Хён Ён Чхоля. Он был расстрелян 30 апреля в военном училище в Пхеньяне из зенитного орудия в присутствии сотни человек. Позднее СМИ Южной Кореи сообщали о других датах и обстоятельствах его казни, опираясь на информацию из неназванных источников. Хён Ён Чхоль был одним из приближенных к Ким Чен Ыну лиц и считался второй по влиятельности фигурой в армии КНДР. По одной из версий, главу оборонного ведомства приговорили к смерти за то, что он заснул на военном мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын, а также не смог своевременно выполнить распоряжение северокорейского лидера. По другой версии, министр был расстрелян из-за неудачных итогов его визита в Москву 13-20 апреля 2015 года, где он пытался договориться о покупке четырех ЗРК С-300. Об этом в начале мая писала The Korea Herald со ссылкой на гонконгский Phoenix. Впоследствии телевидение КНДР демонстрировало записи выступлений Хён Ён Чхоля, однако доподлинно неизвестно, когда они были сделаны.

29 июля 2016 года Yonhap со ссылкой на председателя Ассоциации членов семей похищенных Чой Сон Ёна (Южная Корея) сообщило, что в КНДР были казнены шесть чиновников, отвечавших за надзор за работающими за рубежом гражданами страны.