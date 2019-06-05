Крупнейшая десантная операция в истории. Высадка союзников в Нормандии

Обозначение "День Д" в штабах союзников соответствовало условному, заранее известному дню начала операций. Операция по высадке войск союзников в северной Франции получила кодовое наименование "Оверлорд" (англ. Overlord, "верховный властелин"). А собственно морской десант в Нормандии проходил как "операция "Нептун". Эта десантная операция является крупнейшей в истории войн.

ТАСС-ДОСЬЕ. 75 лет назад, 6 июня 1944 года, в ходе Второй мировой войны состоялась высадка союзнических войск в Нормандии, ныне широко известная как "День Д" (англ. D-Day). Специально для ТАСС-ДОСЬЕ материал об этих событиях подготовил российский историк Алексей Исаев.

Несмотря на настойчивые требования советского руководства об открытии второго фронта, высадка во Франции раз за разом откладывалась. Окончательное решение было принято в конце 1943 года. Президенту США Франклину Рузвельту пришлось убеждать британского премьера Уинстона Черчилля, что в случае отказа англичан от высадки в 1944 году США будут вынуждены перебросить простаивающие без дела высадочные средства на Тихий Океан. Накануне операции "Нептун" в Англии была собрана огромная американская группировка: 1 млн 100 тыс. человек сухопутных войск, 124 тыс. моряков и 427 тыс. человек личного состава авиации.

Успех высадки союзников в значительной степени зависел от того, как быстро удастся накопить на захваченном плацдарме крупные силы пехоты и танков, способные выдержать немецкий контрудар. Неудачный рейд на Дьепп в августе 1942 года показал, что захват порта являлся почти неразрешимой задачей. Гавани и порты были серьезно укреплены немцами. Поэтому было решено захватывать плацдарм в стороне от портов и создавать искусственную гавань, пирсы которой получили условное наименование "Малбери".

Для отражения ожидавшегося десанта в распоряжении немецкого командования во Франции, Бельгии и Голландии в начале июня 1944 года было 880 тыс. человек. Теоретически они представляли собой значительную силу. Однако немецкие части были разбросаны на большом пространстве и не могли быть оперативно собраны в одном месте. Некоторые дивизии вообще были "стационарными", с низкой подвижностью. Поэтому союзники могли без труда создать локальное превосходство в произвольной точке высадки. Вместе с тем, не вполне верны легенды о пропустившей высадку союзников "дивизии желудочников". Это соединение из ограниченно годных солдат находилось на подступах к Амстердаму и, как ни странно, держалось довольно долго.

Большие споры среди немецких командующих вызвал выбор стратегии отражения десанта. Имевший значительный опыт войны с союзниками командующий группой армий "Б" Эрвин Роммель считал, что вопрос об успешности высадки будет решен в первые 24 часа сражения. Поэтому он выступал за удержание прочной обороны на побережье и предлагал создать вдоль него "жемчужное ожерелье" танковых частей. Другого мнения придерживались главнокомандующий немецкими войсками на Западе Герд фон Рундштедт и командующий танковой группой "Запад" Гейр фон Швеппенбург. Они предлагали держать танки в глубине континента, а в случае высадки разгромить противника в маневренном сражении. Фон Швеппенбург указывал, что на побережье танки попадут под огонь корабельной артиллерии. Роммель в ответ напоминал о господстве союзников в воздухе висящие над головой истребители-бомбардировщики затрудняли любые перемещения войск. В итоге Адольфом Гитлером было принято компромиссное решение: три танковые дивизии получил Роммель, три - Рундштедт и Гейр, и еще четыре находились в резерве верховного командования. Серьезным препятствием на пути реализации обоих вариантов было то, что многие немецкие подвижные соединения в Нормандии были недавно выведены с Восточного фронта на переформирование и мало боеспособны. Из вышеупомянутых десяти дивизий в Западной Европе только две были полностью боеготовы.

Наихудшим для немцев было соотношение сил в воздухе. В распоряжении 3-го воздушного флота находилось около 500 самолетов. Союзники же могли противопоставить им более 7 тыс. боевых самолетов. Высадке предшествовало воздушное наступление, длившееся несколько недель и приведшее к сильным разрушениям на севере Франции. Авиаударам подвергалась дорожная сеть, но одновременно разрушались жилые постройки, под бомбами союзников гибли французские мирные жители.

Определенные надежды на успех немцам давал строившийся с 1942 года "Атлантический вал" - полоса укреплений вдоль побережья. Однако в первую очередь укреплялись порты и прилежащее к ним побережье. Снабжение бетоном строительства "Атлантического вала" на других участках осуществлялось по остаточному принципу. Поэтому идея союзников с сооружением искусственной гавани открывала им дорогу для атаки наименее укрепленных позиций. Помимо препятствий и ДОТов на берегу немцами были построены заграждения в море. Металлические ежи, бетонные пирамиды должны были пробивать днища десантных кораблей. Поэтому союзным командованием было решено высаживаться во время отлива, когда все эти препятствия показывались из-под воды. За время до прилива саперы должны были подорвать заграждения, мешающие подойти к берегу.

Первоначально датой высадки было назначено 5 июня 1944 года. Утром 4 июня высадка была задержана на сутки в ожидании улучшения погодных условий. Вечером того же дня Эйзенхауэр принял решение - вторжение на континент должно начаться во вторник 6 июня. В пользу союзников сработал кажущийся малозначительным факт вытеснения немецких метеостанций из Северной Атлантики. Однако именно это помешало немцам увидеть приближающееся улучшение погодных условий, в отличие от метеослужбы англо-американских войск. Эрвин Роммель даже уехал к семье, будучи твердо уверен, что в ближайшее время высадки не будет.

Ход высадки

Операция "Оверлорд" началась 6 июня 1944 года, через несколько минут после полуночи, когда десантники союзников начали один за другим покидать транспортные самолеты. В Нормандии высадились 82-я и 101-я американские и 6-я английская воздушно-десантные дивизии. Десантникам удалось счастливо избежать "спаржи Роммеля" (специальных противодесантных заграждений) - они высаживались ближе к побережью, чем рассчитывали немцы. Из-за потери ориентировки десант был рассеян на большой площади, но задачи свои в конечном счете выполнил. Были захвачены несколько важных мостов, а некоторые из них - взорваны, чтобы не допустить немецкие подкрепления в район высадки. В 03:00 побережье атаковали две тысячи английских и американских бомбардировщиков. За налетом в 05:25 последовала бомбардировка немецких позиций с кораблей. На побережье обрушился огонь семи линкоров, 18 крейсеров, 43 эсминцев, двух канонерских лодок и монитора с тяжелыми орудиями. Казалось, что после града тяжелых снарядов на берегу не останется ничего живого.

Поддерживать первую волну десанта должны были специальные танки-амфибии Sherman, оснащенные водонепроницаемыми "юбками" и винтами. Однако волны заливали их, и они тонули. Почти половина танков-амфибий, которые должны были поддерживать высадку главных сил американцев на участке "Омаха", пошли ко дну, не добравшись до берега. В 06:30 началась высадка пехоты с десантных кораблей. Десант был сразу встречен шквалом огня. Немногие добравшиеся до берега танки-амфибии оказали неоценимую помощь высадившимся пехотинцам, расстреливая немецкие пулеметные гнезда. Сами танки вскоре попали под огонь противотанковых пушек бетонных ДОТов. Спасли положение эсминцы, которые приблизились вплотную к берегу. Под их огнем пушечные ДОТы стали замолкать один за другим.