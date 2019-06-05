Кто из первых лиц иностранных государств участвовал в ПМЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-8 июня 2019 года состоится XXIII Петербургский международный экономический форум. Ожидается, что его посетят председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Армении и Болгарии - Никол Пашинян и Румен Радев - премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие высокопоставленные гости.

С начала проведения форума в 1997 году его посетили 38 глав иностранных государств из 32 стран.

Первым главой иностранного государства, принявшим участие в форуме, стал в 1998 году президент Белоруссии Александр Лукашенко (впоследствии он посещал ПМЭФ в 2007 и 2008 годах). Среди глав государств Группы двадцати в форуме участвовали президенты Франции Николя Саркози (2010) и Эмманюэль Макрон (2018), председатели КНР Ху Цзиньтао (2011) и Си Цзиньпин (2015), канцлер Германии Ангела Меркель (2013), премьер-министры Италии Маттео Ренци (2016), Индии Нарендра Моди (2017) и Японии Синдзо Абэ (2018).

Чаще остальных (4 раза) гостями на ПМЭФ были президенты Азербайджана Ильхам Алиев (2005, 2007-2009) и Казахстана Нурсултан Назарбаев (2007, 2008, 2011, 2016). Неоднократно приезжали президенты Финляндии. Трижды - Тарье Халонен (2006, 2009, 2011), один раз - Саули Ниинистё (2012). Также форум четырежды посещали президенты Молдавии: по два раза Владимир Воронин (2007, 2008) и Игорь Додон (2017, 2018).

Больше всего глав иностранных государств - 12 - присутствовали на ПМЭФ в 2008 году, когда в его рамках проводился саммит СНГ. Помимо лидеров стран Содружества в Петербург тогда приезжал президент Македонии Бранко Црвенковски.

На прошедшем в 2018 году ПМЭФ присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Молдавии Игорь Додон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти Мохаммад Сануси Баркиндо и др.