История культурных программ ПМЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-8 июня 2019 года состоится XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В его рамках ежегодно проходят концерты известных артистов, спектакли, выставки. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, какими культурными программами сопровождались предыдущие форумы. Впервые подобные мероприятия прошли в 2003 году.

2003 год

В 2003 году культурная программа VII Петербургского экономического форума состояла из посещения гостями городских и пригородных дворцов, парковых ансамблей, а также театров и музеев. Наряду с этим она включала ночную прогулку на катерах по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

2005 год

В рамках культурной программы ПЭФ-2005 был организован концерт в Санкт-Петербургском государственном академическом театре оперы и балета имени М.П. Мусоргского.

2007 год

8 июня 2007 года в день открытия XI ПМЭФ на Дворцовой площади для гостей форума и жителей города впервые был организован бесплатный концерт. Группа Scorpions и певец Робин Гибб (группа Bee Gees) выступили в сопровождении Большого симфонического оркестра и хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Всего состоялось семь крупных мероприятий.

2008 год

Культурную программу XII Петербургского экономического форума открыло выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Кроме этого, на Дворцовой площади прошел концерт Роджера Уотерса - одного из основателей рок-группы Pink Floyd. В Михайловском театре состоялась премьера балета Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Георгия Ковтуна. Прошел концерт, приуроченный к 150-летию Исаакиевского собора, в котором участвовали камерный хор Смольного собора, солисты Мариинского театра, а также детский хор телевидения и радио Петербурга. В ходе работы ПМЭФ-2008 состоялось более 15 культурных мероприятий.

2009 год

В 2009 году на Дворцовой площади состоялось выступление рок-группы Duran Duran и поп-певицы Анастейши. На сцене Мариинского театра была дана опера Петра Чайковского "Евгений Онегин", в Александринском театре были показаны балеты "Чайка" и "Анна Каренина". В общей сложности было организовано более 15 культурных мероприятий.

2010 год

Культурная программа ПМЭФ-2010 включала в себя выступление электронной группы Faithless, состоявшееся на Дворцовой площади, а также вечер романсов в исполнении Олега Погудина, прошедший в концертном зале "Октябрьский". В течение работы ПМЭФ-2010 состоялось 16 культурных мероприятий.

2011 год

Во время ПМЭФ-2011 на Дворцовой площади в сопровождении симфонического оркестра выступил певец Стинг. Концертные и балетные мероприятия прошли в Мариинском и Александринском театрах, а также в Театре музыкальной комедии. В общей сложности было организовано 23 культурных мероприятия.

2012 год

В 2012 году в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади прошел концерт "Букет оперы", участие в котором приняли баритон Дмитрий Хворостовский, оперная певица из Южной Кореи Суми Чо, а также 12-летняя американская певица-сопрано Джеки Иванко.

Специальная программа была представлена Театром оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Михайловским театром и Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга. Кроме этого, в Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная творчеству французского скульптора Огюста Родена. В течение работы ПМЭФ-2012 состоялось 17 культурных мероприятий.

2013 год

В 2013 году в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади прошел концерт "Торжество классики", на котором интернациональный квартет Il Divo и итальянский ансамбль Le Div4s выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Наряду с этим оперная певица Анна Нетребко и солисты Мариинского театра приняли участие в благотворительном концерте "Царскосельские этюды". Всего состоялось более 30 культурных мероприятий.

2014 год

В 2014 году культурная программа ПМЭФ включала гала-шоу Ильи Авербуха "Мы - чемпионы!" с участием известных фигуристов, а также проведение Санкт-Петербургского международного книжного салона, выставки "Рукописные сокровища Востока на берегах Невы" и благотворительного концерта "Признание в любви", состоявшегося в Александринском театре. В общей сложности прошло более 30 мероприятий.

2015 год

В ходе ПМЭФ-2015 был организован благотворительный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол" с участием известных спортсменов и деятелей культуры. На новой сцене Александринского театра актриса Ингеборга Дапкунайте в качестве продюсера представила благотворительный спектакль "Прикасаемые" о слепоглухих людях. Свои программы также были предложены Мариинским, Михайловским и другими театрами. В течение работы ПМЭФ-2015 состоялось 40 культурных мероприятий.

2016 год

В рамках форума на сцене Михайловского театра прошел благотворительный вечер в поддержку онкологических больных. Среди его участников были звезды балета Николай Цискаридзе, Екатерина Крысанова, Андрей Меркурьев и др. На Дворцовой площади выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие было приурочено к 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и к Году российского кино. В культурную программу форума вошел футбольно-музыкальный фестиваль "Под флагом добра!". В числе участников и организаторов фестиваля были Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Денис Мацуев, Эдгард Запашный, Михаил Боярский и др. Всего в культурно-спортивной программе было 67 мероприятий.

2017 год

В рамках культурной программы ПМЭФ состоялся гала-концерт в Михайловском театре с участием звезд балета Николая Цискаридзе, Дениса Родькина, Ирины Перрен и др. На той же сцене выступили Юрий Башмет и Всероссийский симфонический юношеский оркестр. В Эрмитаже прошел музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга", где была дана опера Пьетро Масканьи "Сельская честь" (солисты - Кьяра Таиджи и Серхио Эскобар). В Александринском театре выступил Миланский симфонический оркестр "Ла Верди". На Дворцовой площади прошел фестиваль "Петербург. Live", посвященный 55-летию со дня рождения Виктора Цоя (участвовали рок-группы "Пилот", "Пикник", "Кукрыниксы" и др.). Также состоялись и спортивные мероприятия: хоккейные, футбольные и басктбольные гала-матчи, турнир по теннису "Белые ночи - Кубок фонда "Росконгресс", кубок "Росконгресса" по гольфу. Всего в культурную программу было включено 88 концертов, выставок, турниров и др.

2018 год

В ходе форума в Михайловском театре состоялись гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями и прием с участием пианиста Бориса Березовского. В концертном зале Мариинского театра выступил ансамбль традиционных японских инструментов AUN J Classic Orchestra, на его новой сцене - пианист Денис Мацуев с оркестром Дрезденской государственной капеллы. В Гербовом зале Эрмитажа концертом "Выдающиеся голоса XXI века" открылся музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга". Были проведены выставки и экскурсии, международный фестиваль циркового искусства и др. В общей сложности состоялось более 60 мероприятий.