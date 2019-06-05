Биография Игоря Бабушкина

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку врио губернатора области Сергея Морозова и назначил новым врио руководителя региона Игоря Бабушкина, заместителя полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинск Ярославской области.

В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, в 2002 году получил дополнительное образование в Голицынском военном институте Федеральной пограничной службы РФ по специальности "юриспруденция", позднее окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций.

С 1992 по 2012 год проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях Федеральной службы безопасности России. Окончил службу в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России).

25 января 2013 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Ольги Дергуновой. Сохранил пост после того, как Росимущество в 2016 году возглавил Дмитрий Пристансков. В агентстве курировал управления имущества государственной казны, федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, организаций промышленного комплекса, отвечал за вопросы передачи церкви объектов религиозного назначения.

С 25 сентября 2018 года был заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2015).

Полковник запаса.

Награжден орденом Мужества, ведомственными наградами.

Женат, есть дочь.