ПМЭФ-2019. Мероприятия, организаторы, партнеры

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-8 июня 2019 года состоится XXIII Петербургский международный экономический форум.

По данным организаторов, по состоянию на конец мая 2019 года участие в форуме подтвердили 12 тыс. человек из 140 стран, однако ожидается, что участников будет больше, чем в 2018 году - тогда ПМЭФ собрал на своей площадке более 17 тыс. участников из 143 государств.

Мероприятия форума

В ходе форума состоится 170 мероприятий деловой программы. Пленарное заседание пройдет 7 июня, его тема - "Формируя повестку устойчивого развития". На нем выступят президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Модератором заседания станет журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе (внучка бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе).

В рамках ПМЭФ-2019 запланировано вручение премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности и Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

Культурная программа включает в себя более 119 событий, в том числе выставки, концерты, экскурсии для участников форума. В частности, в Михайловском театре будет показан балет "Дон Кихот", а на Дворцовой площади в разные дни выступят артисты Венской государственной оперы Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина, рок-группа "Би-2". В Мариинском театре будет дан концерт симфонического театра "Карло Феличе" (Генуя, Италия) и балетный спектакль "Корсар". В нулевой день форума, 5 июня, на Крестовском острове состоится концерт группы "Ленинград".

В рамках спортивной программы пройдут турниры по гольфу, теннису и стрельбе, гала-матч по хоккею, футбольный турнир среди команд правительства и министерств РФ, международный турнир среди юношеских сборных по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Будет дан старт сразу нескольким автозабегам: ралли Мира, ретро-ралли "Ленинград", трофи-рейду "Ладога"

Основные мероприятия выставочной и деловой программы пройдут на площадке "Экспофорума" на юге Санкт-Петербурга.

Организаторы и партнеры

Организационный комитет по подготовке и проведению ПМЭФ возглавляет первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ, вице-премьер Константин Чуйченко. В 2007 году для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 году был переименован в "Росконгресс" (директор - Александр Стуглев).

В качестве партнеров форума в 2018 году выступают более 100 организаций и компаний. Генеральные партнеры ПМЭФ-2019 - "Роснефть", Сбербанк России, "Газпром", банк "Тинькофф", "Дом.рф", Национальная платежная система "Мир", а также две корпорации из Саудовской Аравии - многопрофильная SABIC и нефтедобывающая Saudi Aramco. Генеральный спонсор - Банк ВТБ. Стратегический партнер - "Россети".

ТАСС на ПМЭФ-2019

ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ-2019. 6 июня ТАСС проведет в рамках форума саммит крупнейших мировых информационных агентств, его темой будет "Медиа в мировых конфликтах: участники или наблюдатели?". Также запланировано заседание Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ, который возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Заместитель гендиректора агентства, главный редактор ТАСС Максим Филимонов выступит модератором дискуссий "Финансы и хайп миллениалов: как меняется финансовый сектор под воздействием нового поколения" и "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы". Дискуссии пройдут 6 и 7 июня соответственно.

Кроме того, ТАСС при поддержке Ernst & Young и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России также выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ-2019.

Участники и гости форума смогут воспользоваться специальным информационным сервисом ТАСС и фонда "Росконгресс" - Summary, содержащим краткое аналитическое обобщение большинства дискуссий форума. На ПМЭФ-2019 разместится стенд ТАСС, где будут работать журналисты агентства, а виртуальный кинотеатр познакомит посетителей с новыми проектами агентства.

Впервые на стенде ТАСС будут представлены зарубежные партнеры: вместе с "Синьхуа" будет демонстрироваться первый в мире виртуальный телеведущий с искусственным интеллектом, созданный китайской компанией Sogou.

Официальный сайт форума - forumspb.com.