Какие приговоры выносили в отношении глав российских регионов

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строго режима. Еще один фигурант дела - экс-руководитель Коми Владимир Торлопов - получил 6,5 лет колонии общего режима. Дело в отношении ряда чиновников и предпринимателей республики было возбуждено в 2015 году по статьям о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), получении взяток (ст. 290), мошенничестве (ст. 159) и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Всего в России с 1996 года уголовные дела были возбуждены в отношении 31 главы регионов, в том числе 18 действующих руководителей субъектов РФ. Из 13 осужденных (включая Гайзера и Торлопова) девять были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Из них двое затем амнистированы, двое освобождены условно-досрочно. Четверо получили условное наказание. Дела в отношении еще 12 бывших губернаторов прекращены. В настоящее время под следствием или судом остаются еще шесть бывших глав субъектов РФ, задержанных в 2017-2019 годах. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о приговорах, вынесенных судом в отношении российских губернаторов.

Александр Хорошавин (Сахалинская область) - 13 лет лишения свободы

Александр Хорошавин возглавил Сахалинскую область в 2007 году. 3 марта 2015 года он был задержан по подозрению в получении взятки. 25 марта 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Хорошавин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства. Экс-глава Сахалина был обвинен в получении от местных предпринимателей взяток на общую сумму 522 млн рублей, а также легализации незаконно полученных денежных средств. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска приговорил его к лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. 20 июня 2018 года стало известно, что Следственный комитет России предъявил Хорошавину и его сообщникам обвинения по еще 20 фактам получения взяток в размере от 2 до 10 млн рублей.

Вячеслав Дудка (Тульская область) - 9,5 лет лишения свободы

Вячеслав Дудка возглавлял Тульскую область с 2005 года, в июле 2011 года сложил полномочия досрочно. 15 августа 2011 года в отношении экс-главы региона было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он обвинялся в незаконном выделении корпорации "Гринн" земельного участка под строительство гипермаркета - за взятку в размере 40 млн рублей. 22 июля 2013 года Советский суд Тулы приговорил Вячеслава Дудку к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу 900 тыс. рублей. 9 июня 2018 года вышел на свободу на основании условно-досрочного освобождения за примерное поведение.

Никита Белых (Кировская область) - 8 лет лишения свободы

24 июня 2016 года в отношении Никиты Белых, который руководил Кировской областью с 2009 года, было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Белых был задержан с поличным в одном из московских ресторанов. 28 июля 2016 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. По версии следствия, глава области получил от руководства двух предприятий региона около €600 тыс., пообещав им свое покровительство. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к реальному сроку заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей.

Андрей Нелидов (Карелия) - 8 лет лишения свободы

24 сентября 2015 года в Петрозаводске был задержан экс-глава Республики Карелия (2010-2012), директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов. По версии следствия, в 2015 году он при посредничестве своего бывшего советника Ивана Романова получил от предпринимателей более 4,6 млн рублей. За это коммерсантам была предоставлена возможность беспрепятственной торговли на территории музея-заповедника. 2 марта 2018 года Петрозаводский суд приговорил Андрея Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей.

Николай Подгорнов (Вологодская область) - 7 лет лишения свободы

В феврале 1996 года в отношении губернатора Вологодской области Николая Подгорнова было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. В мае того же года он был отстранен от должности. В ходе расследования Подгорнову также были предъявлены новые обвинения - в хищениях, злоупотреблении служебным положением, присвоении авторских прав и др. - более 20 эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса РФ. 2 декабря 1998 года Вологодский областной суд признал экс-губернатора виновным лишь в незаконном приобретении деталей к служебному автомобилю. Суд приговорил его к году лишения свободы условно, однако отменил приговор в связи с амнистией. В 1999 году Верховный суд РФ по иску прокуратуры отправил дело на новое рассмотрение. 28 октября 1999 года Подгорнов получил реальный срок заключения в колонии общего режима. 5 июня 2000 года он вышел на свободу по амнистии, объявленной в мае 2000 года.

Николай Денин (Брянская область) - 4 года лишения свободы

Глава Брянской области Николай Денин 9 сентября 2014 года был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ, а 7 ноября 2014 года в отношении экс-губернатора было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в незаконном выделении в 2011-2012 годах более 21,8 млн рублей из областного резерва птицефабрике "Снежка", подконтрольной его семье. 19 ноября 2015 года Советский районный суд Брянска приговорил бывшего губернатора к лишению свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 21,8 млн рублей. В конце апреля 2018 года вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Александр Прохоров (Смоленская область) - 3 года лишения свободы

Александр Прохоров, губернатор Смоленской области в 1998-2002 годах, в октябре 2000 году стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании средств при реконструкции Старой Смоленской дороги. Согласно обвинению, область лишилась 56 млн рублей из 274 млн рублей, выделенных на дорожные работы. 30 января 2003 года ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий. 22 сентября 2004 года Ленинский районный суд Смоленска приговорил бывшего губернатора к реальному сроку наказания в колонии общего режима. Он был освобожден в зале суда по амнистии, объявленной к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Платов (Тверская область) - 3 года условно

Владимир Платов возглавлял Тверскую область в 1995-2003 годах. Уголовное дело по факту превышения полномочий было заведено в отношении тогда еще действующего губернатора в сентябре 2003 года. По данным следствия, в 2002 году Платов разрешил незаконную передачу гособлигаций Тверской области частной компании, которая не смогла обеспечить займ. В результате региональному бюджету был нанесен ущерб в размере около 470 млн рублей. В декабре 2003 года Владимир Платов проиграл губернаторские выборы и его полномочия были прекращены. 11 ноября 2005 года Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора к пяти годам лишения свободы. Защита подала кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию. 26 апреля 2006 года Московский городской суд сократил срок наказания и заменил его условным. Решение о смягчении приговора было принято "с учетом состояния здоровья и возраста бывшего губернатора".

Владимир Бутов (Ненецкий АО) - 3 года условно

Владимир Бутов, который руководил Ненецким автономным округом с 1996 года, в 2004 году был признан виновным в избиении в апреле 2003 года в Санкт-Петербурге инспектора ГИБДД. 31 декабря 2004 года Ненецкий окружной суд приговорил Бутова к условному наказанию с испытательным сроком в два года. Он также был отстранен от участия в очередных губернаторских выборах, назначенных на 23 января 2005 года, по решению Верховного суда РФ.

Алексей Баринов (Ненецкий АО) - 3 года условно

Еще один руководитель Ненецкого автономного округа - Алексей Баринов (возглавил округ в 2005 году) - также стал фигурантом уголовного дела. В мае 2006 года ему были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере на посту гендиректора ОАО "Архангельскгеолдобыча" и главы округа. 21 июля 2006 года он был снят с поста руководителя Ненецкого АО в связи с утратой доверия президента РФ. 6 сентября 2007 года Октябрьский районный суд Архангельска признал бывшего главу региона виновным лишь по одному пункту обвинения - в присвоении квартиры в Архангельске, по остальным эпизодам оправдал. Баринов получил условное наказание с испытательным сроком в три года.

Василий Юрченко (Новосибирская область) - 3 года условно

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 года. 17 марта 2014 года он был отрешен от должности президентом РФ в связи с утратой доверия. 7 августа 2014 года Юрченко предъявили обвинения в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в 2010 году в Новосибирске. Ущерб, нанесенный собственнику участка - компании "Газтранском", первоначально был оценен в 14 млн рублей. 20 октября 2017 года Центральный районный суд города приговорил бывшего губернатора к условному наказанию. При этом сумма ущерба была снижена до 135 тыс. рублей.