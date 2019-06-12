История скачек на приз президента России

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июня, в День России, на Центральном московском ипподроме пройдут XVI скачки на приз президента РФ - ежегодные конноспортивные соревнования. Организаторами скачек выступают Министерство сельского хозяйства РФ и АО "Российские ипподромы".

История скачек

Соревнования подобного уровня проводились в России с 1772 года и назывались Императорскими скачками. Сначала они проходили в петербургском пригороде Красное Село (ныне - город в составе Санкт-Петербурга), с конца XVIII века - в Москве на Донском поле. 1 августа 1834 года бега лошадей впервые состоялись на ипподроме на Ходынском поле в Москве (с этой даты ведет историю Центральный московский ипподром).

В 2003 году министр сельского хозяйства Алексей Гордеев предложил учредить ежегодные конноспортивные соревнования на приз главы государства. 30 декабря того же года эта инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным.

Первые скачки на приз главы государства прошли 3 июля 2004 года на Центральном московском ипподроме. К соревнованиям были допущены 12 лучших лошадей, принадлежащие владельцам из России и стран СНГ. Призовой фонд составил 3 млн рублей.

Места проведения

В 2004, 2006, 2009, 2012 годах скачки проводились в Москве. В 2005 и 2011 годах их принимала Казань. В 2007 и 2010 годах местом проведения соревнований стал Ростов-на-Дону, в 2008 году - Пятигорск. В 2012 году Центральный московский ипподром, вошедший в состав АО "Российские ипподромы", был выбран в качестве постоянного места проведения скачек.

Призовой фонд и награды

Размер призового фонда устанавливается каждый год: в 2005 году он равнялся 5 млн рублей, в 2006 году - 6 млн рублей, в 2007-2010 годах - 7 млн рублей. В 2011-2018 годах составлял 10 млн рублей. В 2019 году призовой фонд увеличен до 11,5 млн рублей. Половину суммы, как правило, получает победитель. Остальные деньги распределяют между другими участниками соревнования.

Владельцу скакуна, занявшего первое место, наряду с денежным вознаграждением вручают приз президента РФ: скульптурное изображение лошади с жокеем (копия произведения русского скульптора Евгения Лансере). Также владелец получает именную попону для лошади. Тренера, жокея и конюха награждают ценными подарками.

Регламент

В забеге могут участвовать не более 12 лошадей. Дистанция основного забега в 2004-2008 годах составляла 2 тыс. м, с 2009 года - 2,4 тыс. м. К соревнованиям допускают лошадей в возрасте от четырех лет чистокровной верховой породы, принадлежащих владельцам из России, стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии.

К соревнованиям допускаются скакуны с наивысшим рейтингом, составленным по результатам выступлений на российских ипподромах в течение года. Первоначально в регламенте скачек было указано, что каждый регион России или страну СНГ может представлять только одна лошадь. Впоследствии это ограничение было снято.

Победители

В разные годы победителями скачек становились: жеребцы Акбаш (2004; владелец - конный завод "Восход", Краснодарский край), Ламборн (2005; Нурлатский конный завод, Татарстан), Терс (2007; представлял Тверскую область), Паландер (2008; владелец - Михаил Шульженко, Волгоград), Мономах (2009; конный завод "Донской", Ростовская область), Хорезм (2010; владелец - глава Чечни Рамзан Кадыров), Король (2011; представлял Таджикистан), Палех (2012; владелец - Эдуард Мордухович, президент "Жокей Клуба", Москва), Балетмейстер (2013; владелец - Иван Миндибеков, Хакасия), Лаки Ферст (2014; крестьянско-фермерское хозяйство "Бондаренко С. В.", Ростовская область), Си Коуд (2015; владелец - Рамзан Кадыров), Тайгер Кид (2016; конный завод "Доской"), Koнард Лoрд (2017 и 2018 оды; крестьянско-фермерское хозяйство "Барсук Т. Л.", Краснодарский край).

В 2006 году, единственный раз за все время проведения скачек, победителями стали сразу две лошади, одновременно пересекшие линию финиша: Сателлит, принадлежащий подмосковному конноспортивному комплексу "Созидатель", и Эшкия, выступавший за Азербайджан.

Посещение скачек лидерами государств

Президенты России посещали соревнования семь раз.

3 июля 2004 года бега на приз президента прошли в рамках неформального саммита глав государств СНГ. На ипподроме присутствовали главы десяти стран Содружества, за исключением Белоруссии и Туркмении. По окончании соревнований они в неформальной обстановке обсудили вопросы международной политики, развития интеграционных процессов на пространстве СНГ. Президент РФ Владимир Путин провел двусторонние встречи с главами Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджана.

27 августа 2005 года скачки в Казани были приурочены к 1000-летию города. Их посетили лидеры стран СНГ (за исключением Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана), которые накануне в Казани приняли участие в юбилейном 40-й саммите СНГ.

22 июля 2006 года в Москве соревнования на приз президента РФ прошли в ходе неформального саммита СНГ (отсутствовали главы Армении, Туркмении, Грузии и Украины). Президенты стран Содружества обсудили вопросы реформирования организации. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Таджикистана.

30 июня 2007 года на ипподроме в Ростове-на-Дону присутствовали лидеры России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана. Впервые скачки посетил глава иностранного государства - президент Венесуэлы Уго Чавес. Накануне Владимир Путин провел в Ростове-на-Дону выездное заседание Госсовета, а после скачек встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

18 июля 2009 года соревнования в Москве вновь прошли в рамках неформальной встречи глав государств СНГ. На столичный ипподром прибыли лидеры шести стран Содружества: России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. Также приехали руководители Абхазии и Южной Осетии. В рамках саммита президент РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с главами Армении и Азербайджана по вопросу Нагорного Карабаха, а также встретился с президентами Таджикистана и Казахстана.

24 июня 2011 года в Казани президент РФ Дмитрий Медведев провел трехстороннюю встречу с президентами Армении и Азербайджана по вопросам урегулирования нагорнокарабахского конфликта, после которой российский и армянский лидеры посетили скачки.

1 июля 2013 года на московском ипподроме на X юбилейных скачках присутствовали президент России Владимир Путин, а также главы государств - участников Форума стран - экспортеров газа (Венесуэлы, Ирана, Боливии и других).