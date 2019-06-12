Как учреждали и как праздновали День России

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 года, он является нерабочим праздничным днем.

Декларация о государственном суверенитете

12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В документе был провозглашен приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, и необходимость существенного расширения прав регионов. В Декларации было указано, что она является основой для разработки новой Конституции. За принятие документа проголосовали 907 депутатов, 13 высказались против и девять воздержались. Декларацию подписал председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин.

Учреждение праздника

11 июня 1992 года Верховный совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. 25 сентября 1992 года в Кодекс законов о труде РФ были внесены соответствующие изменения.

Указом президента РФ Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР был объявлен государственным праздником.

История празднования Дня России

В День России традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия.

Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение Госпремий 12 июня стало традицией. Праздник получил также неофициальное название "День независимости". Эта формулировка в официальных документах не использовалась, однако употреблялась в печати, присутствовала на плакатах и праздничных растяжках.

В 1998 году президент РФ Борис Ельцин в своем обращении по центральному телевидению предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Однако официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года - с момента вступления в силу нового Трудового кодекса РФ, в котором были прописаны праздничные и выходные дни.

С 2001 году День России отмечается праздничными салютами в Москве и других городах страны.

В 2003 году главные праздничные торжества впервые были проведены на Красной площади столицы. После театрализованного представления здесь прошли делегации от всех российских регионов, затем состоялся парад представителей Вооруженных сил. Кульминацией праздника стало воздушное шоу, в котором участвовали 10 боевых самолетов Су-27 и МиГ-29 пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи". На Васильевском спуске был устроен фейерверк в цветах российского флага.

В 2007 году молодежная организация партии "Единая Россия" "Молодая гвардия" провела акцию "Российский триколор", в ходе которой было роздано свыше 1 млн ленточек цветов национального флага.

В 2009 году празднование Дня России было отмечено водружением Государственного флага РФ на Останкинской телебашне (флаг СССР, установленный на телебашне в 1967 году, был снят в декабре 1991 года).

В 2011 году к празднику приурочили открытие после 17-летней реконструкции Московского планетария. Во время торжественной церемонии в экспозицию планетария был передан спускаемый аппарат космического корабля "Восток".

В 2014 году впервые День России праздновали в Республике Крым и Севастополе. В этот день в Ялте состоялся всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд", в Севастополе праздник совпал с торжествами по случаю 231-й годовщины со дня основания города.

В 2017 году к празднику была приурочена Всероссийская акция "Мы - граждане России!". В Кремле глава государства вручил паспорта отличникам учебы, победителям и лауреатам конкурсов и олимпиад, детям, совершившим героический поступок. Паспорт из рук президента получили десять школьников.

В 2018 году футбол стал одной из основных тем празднования Дня России в регионах (14 июня в стране стартовал чемпионат мира по этому виду спорта). 12 июня в Саранске открылся фестиваль болельщиков Международной федерации футбола, в Калининграде прошла акция в поддержку сборной России "Играй за всех! За нас! За каждого". В целом праздничные мероприятия по случаю Дня России по всей стране, по данным МВД, посетили более 7 млн человек.