История продолжительности рабочего дня и рабочей недели в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июня 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Женеве на Международной конференции труда, заявил, что не исключает в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории продолжительности рабочего дня и рабочей недели в России.

В царской России

Первый закон, регламентировавший продолжительность рабочего времени, был принят в Российской империи 14 июня (2 июня - по старому стилю) 1897 года. Документ, подписанный императором Николаем II после ряда рабочих стачек, ограничил рабочий день в "заведениях фабрично-заводской промышленности" 11,5 часами, в ночное время или перед праздниками - 10 часами. Закон впервые ввел 14 обязательных праздничных дней (13 согласно православному календарю и Новый год), а также установил шестидневную рабочую неделю. Законодательно было закреплено, что для православных выходными днями являются все воскресенья, для рабочих-нехристиан допускалось заменять их на другие дни недели.

Уже в начале XX века на большинстве предприятий был установлен девяти- или десятичасовой рабочий день. Требование перехода на восьмичасовой рабочий день было одним из ключевых в российском рабочем движении.

После Октябрьской революции

11 ноября (29 октября по старому стилю) 1917 года декретом Совета народных комиссаров (СНК) в России был установлен восьмичасовой рабочий день и введена 48-часовая рабочая неделя с одним выходным днем. Предусматривалось сокращенное рабочее время на особо вредных для здоровья производствах. 9 декабря 1918 года был принят Кодекс законов о труде РСФСР, закрепивший эти положения.

Со 2 января 1929 года по 1 октября 1933 года, в соответствии с постановлением Центрального исполнительного комитета и СНК, был осуществлен постепенный переход на семичасовой рабочий день. Рабочая неделя составляла 42 часа. 26 августа 1929 года постановлением СНК СССР "О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза ССР" была введена пятидневная рабочая неделя с одним выходным днем (четыре рабочих дня подряд, пятый - выходной).

В ноябре 1931 года СНК СССР принял постановление, в котором разрешил наркоматам и другим учреждениям вернуться на шестидневную рабочую неделю. 27 июня 1940 года вступил в силу указ президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день при шестидневной рабочей неделе (воскресенье - выходной). Рабочая неделя стала составлять 48 часов.

После начала Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года, Президиум Верховного Совета СССР подписал указ "О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время", в соответствии с которым вводились обязательные сверхурочные работы от одного до трех часов в день. Отменялись отпуска. Эти меры военного времени были отменены указом Президиума Верховного Совета СССР 30 июня 1945 года.

В послевоенное время

По окончании послевоенного восстановительного периода в 1956-1960 годах рабочий день в СССР постепенно (по отраслям народного хозяйства) был вновь сокращен до семи часов при шестидневной рабочей неделе (воскресенье - выходной), а рабочая неделя - до 42 часов.

7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Центральный совет профсоюзов приняли постановление "О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями". 14 марта 1967 года указом президиума Верховного Совета в СССР была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дням (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего дня составляла восемь часов. В общеобразовательных школах, высших и средних специальных учебных заведениях введена шестидневная рабочая неделя, рабочий день - семь часов. Рабочая неделя не превышала 42 часа.

9 декабря 1971 года Верховный Совет РСФСР принял новый Кодекс законов о труде (КЗОТ) РСФСР, согласно которому продолжительность рабочего времени рабочих и служащих не могла превышать 41 часа. Принятая 7 октября 1977 года Конституция СССР закрепила эту норму (статья 41).

В Российской Федерации

В РФ закон от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся" сократил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года норма была закреплена в КЗОТ РФ, а затем - в Трудовом кодексе (вступил в силу 1 февраля 2002 года). После этого продолжительность рабочей недели в России не менялась. В настоящее время она составляет 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).