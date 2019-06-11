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Прекращение дела против Ивана Голунова

Хронология уголовного дела в отношении Ивана Голунова

11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено, в СК передали данные внутреннего расследования о действиях сотрудников полиции, задержавших Голунова
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июня 2019 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследовании в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию его задержания и последующего разбирательства.

6 июня

14:30. В Москве на Цветном бульваре рядом со зданием Цирка Никулина сотрудниками полиции был задержан Голунов. При досмотре у него в рюкзаке был обнаружен пакет с неизвестным веществом. После этого Голунов был доставлен в УВД Западного административного округа Москвы на улице Лобачевского.

Около 21:00. Сотрудники полиции и следователи в присутствии Ивана Голунова провели обыск в его съемной квартире на Вешняковской улице. Там было обнаружено еще несколько пакетов с неизвестным порошком и электронные весы. Эти предметы были изъяты, после чего Голунова вновь отвезли в УВД ЗАО.

7 июня

03:42. Знакомой журналиста, корреспонденту Би-би-си Светлане Рейтер, позвонил следователь по делу Голунова Игорь Лопатин. Он сообщил о задержании журналиста по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. После этого Рейтер связалась с руководством "Медузы", которое начало искать адвокатов.

06:00. К Игорю Голунову прибыл адвокат Дмитрий Джулай.

10:29. "Медуза" сообщает о задержании Голунова с комментарием Дмитрия Джулая. В частности, он рассказал, что у Голунова обнаружили около 4 г метилэфедрона, а также передал слова журналиста о нанесении ему сотрудниками полиции побоев и отказе в вызове скорой помощи. Журналист заявил адвокату, что пакетики с порошком ему подбросили.

10:58. Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор этого издания Иван Колпаков заявляют, что Иван Голунов невиновен и мог пострадать из-за своей журналистской деятельности. Также они сообщают, что ранее ему поступали угрозы.

11:28. Сайт Главного управления МВД по Москве публикует новость о задержании накануне на Цветном бульваре неназванного 36-летнего мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков. Новость сопровождается девятью фотографиями. Согласно подписи, все они были сделаны в квартире задержанного. При этом на восьми из них была запечатлена лаборатория по изготовлению наркотиков. Сразу после этого знакомые и коллеги Голунова, которые бывали у него в гостях, заявили, что эти фотографии не могли быть сделаны у него дома.

Около 11:30. Журналисты связываются с мэрией Москвы, администрацией президента РФ, депутатами с просьбой прокомментировать задержание или взять его под особый контроль.

12:15. Telegram-канал "Проект" публикует комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, в Кремле "только услышали" про задержание журналиста.

12:57. Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщает, что все девять фотографий были сделаны именно при обыске квартиры Голунова.

Около 14:00. Рядом со зданием ГУ МВД по Москве появляются первые одиночные пикеты в поддержку журналиста.

14:23. Независимый профсоюз журналистов публикует открытое письмо с призывом немедленно освободить Голунова. В течение двух дней его подписали 7 578 человек.

15:39. Журналист "Русской планеты" Иван Васюнин сообщает, что Голунов был задержан, когда направлялся на встречу с ним.

16:15. ГУ МВД разъясняет, что на квартире у Голунова была сделана только одна фотография, а остальные - "в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный".

Около 17:00. На пикете в поддержку Ивана Голунова проводятся задержания. В частности, в СИЗО были доставлены журналисты Илья Азар, Александр Поливанов, публицист Виктор Шендерович и другие. Всего более 10 человек.

17:30. ГУ МВД обещает провести служебную проверку из-за публикации "некачественной информации".

17:43. Интернет-издание "ОВД-Инфо" сообщает, что большинство задержанных на пикете в поддержку Голунова в Москве отпустили без составления протоколов об административном правонарушении. Акции протеста против задержания журналиста начались в Санкт-Петербурге, в других городах России и за рубежом.

22:40. На сайте ГУ МВД уточняется, что у Голунова обнаружено при личном досмотре не один, а пять свертков с метилэфедроном, а на квартире - три пакета с кокаином массой свыше 5 г. При этом в МВД заявили, что журналиста никто не избивал.

8 июня

12:37. Адвокат Голунова сообщает, что его подзащитному предъявлено обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Следствие направило ходатайство о заключении под стражу.

Около 11:00. Около здания Никулинского районного суда, где ожидалось решение о мере пресечения Ивану Голунову, собрался стихийный митинг в его поддержку.

Около 13:00. В здании УВД ЗАО Ивана Голунова осмотрели сотрудники скорой помощи, которые зафиксировали ссадины грудной клетки, ушиб ребер, гематому затылочной области головы, а также заподозрили у него черепно-мозговую травму и перелом ребер. Журналист был доставлен в московскую больницу №71.

13:38 Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщили, что собираются предоставить поручительство за Ивана Голунова.

19:00. Главврач больницы №71 Александр Мясников сообщает ТАСС, что состояние Голунова удовлетворительное и не требует госпитализации. После этого журналиста отвезли в Никулинский райсуд.

22:20. Судья Михаил Максимов вынес решение о помещении Голунова под домашний арест на срок до 7 августа.

9 июня

00:04. Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщает, что уголовное дело Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в Главное управление (ГУ) МВД по Москве. В ведомстве отмечают, что расследование находится на личном контроле начальника главка Олега Баранова.

02:10. Ивана Голунова увезли домой.

10:38. Правозащитник Павел Чиков публикует в своем Telegram-канале обращение адвоката Ольги Динзе в Следственный комитет. В связи с применением "немотивированного физического насилия в отношении Голунова" адвокат просит проверить действия полицейских, задержавших журналиста "Медузы".

12:22. Телеканал "Россия 24" в сюжете программы "Вести. Дежурная часть" об уголовном деле против Голунова заявляет, что тот в момент задержания был в состоянии опьянения. При этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были. В 15:37 главный редактор телеканала Евгений Бекасов сообщает, что это была ошибка и выпуск будет переделан.

10 июня

00:00. Печатные версии ведущих российских деловых изданий "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК выходят с единым оформлением первых полос (крупная надпись "Я/Мы Иван Голунов"). Газеты выступают с совместными заявлениями в связи с делом журналиста. В частности, издания выражают сомнения в убедительности доказательств виновности корреспондента "Медузы".

10:20. Павел Чиков сообщает журналистам, что эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями журналиста.

Около 10:30. Друзья и коллеги журналиста разместили в Facebook объявление о проведении 12 июня марша за свободу Голунова. По словам организаторов, цель акции мирная, поэтому они не будут ее согласовывать. Требования участников: освободить журналиста, закрыть возбужденное против него уголовное дело, которое организаторы называют сфабрикованным.

10:30. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ, заверяет, что Кремль "видит и тщательно фиксирует" дело Голунова. При этом Песков считает недопустимым делать обобщающие выводы о недоверии к правоохранительной системе России в целом на фоне этого дела. По мнению Пескова, на дело Голунова должна обратить внимание Генпрокуратура с целью "возможного выявления нарушений или отсутствия таковых".

14:30. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказывает президенту РФ Владимиру Путину обеспокоенность тем, что к журналисту применяли силу при задержании, и просит продолжить контроль Генпрокуратуры за предварительным следствием. По словам Москальковой, президент "положительно отреагировал на эти посылы".

14:35. Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказывает, что инспекторы ФСИН осуществляют контроль за находящимся под домашним арестом журналистом посредством электронного браслета и трекера на поясе. Комментируя поведение Голунова, Максименко отмечает его дисциплинированность: "Он ничего не нарушает, ничего не покидает. Можно сказать, образцовый арестант".

17:57. Зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн пишет в Twitter, что прокуратура Москвы передала дело Ивана Голунова для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ по Москве.

18:20. В Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ информируют журналистов о том, глава ведомства Арлем Дезир в письме министру иностранных дел России Сергею Лаврову призвал снять обвинения с журналиста "Медузы" и освободить его.

18:24. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опровергает информацию о передаче расследования в СК РФ.

22:13. В пресс-службе столичного главка МВД сообщают ТАСС, что на пакетах с наркотиками, имеющих отношение к делу, найдены образцы ДНК нескольких человек.

23:16. Сергей Бадамшин заявляет, что на изъятых во время обыска в квартире Голунова предметах эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста.

11 июня

10:30. Защита Ивана Голунова сообщила, что обжаловала решение о его домашнем аресте.

10:37. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента назвала ситуацию с задержанием Голунова" очень нехорошей", поскольку допущенные при этом нарушения "вызывают недоверие к следствию".

17:04. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявляет о прекращении уголовного преследования журналиста и передаче в СК РФ данных внутреннего расследования о действиях сотрудников полиции, задержавших его. Колокольцев сообщает, что будет ходатайствовать об отстранении глав двух управлений ГУ МВД Москвы.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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