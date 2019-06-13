Танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Основные характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня 2019 года стало известно, что в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива были атакованы два танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. Экипажи танкеров эвакуированы. Арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этих танкерах.

Front Altair - нефтеналивной танкер. Был заложен 18 декабря 2015 года на судоверфи Jiangsu New Times Shipbuilding (город Цзинцзян, провинция Цзянсу, КНР) под заводским номером 0311101. Спущен на воду 25 апреля 2016 года, с сентября 2016 года по настоящее время осуществляет перевозки нефтепродуктов под флагом Маршалловых Островов, владелец и оператор - норвежская компания Frontline, зарегистрированная на Бермудских Островах.

Идентификационный номер Международной морской организации - IMO - 9745902. Идентификационный номер MMSI - 538007007. Позывной - V7UH9. Порт приписки - Маджуро (Маршалловы Острова).

Технические характеристики:

Длина - 252 м;

ширина - 44 м;

валовый тоннаж - 62 тыс. 849 т;

грузоподъемность - 34 тыс. 99 т;

вместимость цистерн - 125 тыс. 863,8 куб. м;

скорость полного хода - 15,5 узлов (28,7 км/ч).

В момент нападения 13 июня танкер шел из порта Ар-Рувайс (Объединенные Арабские Эмираты) в Гаосюн (остров Тайвань, Китай).

Kokuka Courageous - нефтеналивной/химический танкер. Построен в 2010 году на верфи в городе Чжэцзян (КНР). Первоначально эксплуатировался в Китае под названием "Ваньхэнсинь-1936". С июля 2018 года ходит под флагом Панамы. Владелец судна - панамская фирма Coral Island Maritime, оператор - сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement. Идентификационный номер IMO - 9568495. Идентификационный номер MMSI - 371880000. Позывной - 3FKN6. Порт приписки - Панама.

Технические характеристики:

Длина - 170 м;

ширина - 26,8 м;

валовый тоннаж - 19 тыс. 349 т;

грузоподъемность - 7 тыс. 594 т.

вместимость цистерн - 32,5 тыс. куб м.;

скорость полного хода - 14,8 узла (27,4 км/ч).

В момент нападения 13 июня судно шло из порта Эль-Джубайль (Саудовская Аравия) в Сингапур. По данным японского телеканала NHK, на его борту находился груз, принадлежащий японской транспортной компании Kunihana Sangyo.