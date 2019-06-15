День Святой Троицы. Празднование и народные традиции

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2019 года православные верующие в России отмечают День Святой Троицы (или Пятидесятницу) - один из 12 важнейших церковных праздников (двунадесятых). Суббота накануне праздника носит название Вселенской, Троицкой или родительской (день поминовения всех усопших).

Троица относится к числу так называемых переходящих праздников, поскольку ее дата зависит от празднования Пасхи. Православные церкви отмечают Святую Троицу на 50-й день после Воскресения Христова и на десятый после Вознесения Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье. Западно-христианские церкви на 50-й день после Пасхи празднуют Сошествие Святого Духа (Пятидесятницу), а Святую Троицу отмечают спустя семь дней.

Учение о триединстве

Праздник посвящен схождению Святого Духа на учеников Христа. Это событие описано в Новом Завете, в Деяниях святых апостолов. Связано оно с одним из основных положений христианской веры - учением о Святой Троице. Согласно ему, Бог един и неделим, однако существует в трех ипостасях: Отца - начала всего, творца мира и человека, Сына - логоса, Бога-Слова, Святого Духа - божественной энергии.

Пятидесятница

Сошествие Святого Духа, согласно Евангелию, произошло в день Пятидесятницы - один из основных иудейских праздников. В соответствии с библейским преданием, на 50-й день после Исхода израильтян из Египта ветхозаветный пророк Моисей получил от Бога на горе Синай десять заповедей, легших в основу Пятикнижия или письменной Торы. Это событие стало началом возникновения церкви Ветхого Завета.

Пятидесятница у иудеев совпадала также с окончанием жатвы, многие паломники старались в этот день прибыть в Иерусалим, чтобы встретить там праздник.

Евангельские события

Согласно Евангелию, на Пятидесятницу апостолы находились в Иерусалиме, как им велел Христос перед своим Вознесением. Вместе с Девой Марией и верующими они собрались в одном из верхних помещений дома на холме Сион (Сионская горница). Именно там, по преданию, прошла последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа с учениками, известная как Тайная Вечеря. Внезапно раздался шум, словно от сильного ветра, и над апостолами появились языки пламени - яркие, но не обжигающие (их часто сравнивают с Божественным огнем). Огонь опустился на головы учеников Христа, и они "исполнились Духа Святаго". Апостолы получили дар, обещанный им ранее: способность говорить на языках, которых не знали прежде, чтобы проповедовать учение Божие по всему миру. Согласно православным канонам, в этом явлении Святого Духа, который исходил от Бога Отца по обещанию Бога Сына, раскрывается единство Святой Троицы.

В христианской истории событие, произошедшее в день Пятидесятницы, символизирует обретение апостолами их предназначения - быть миссионерами и создателями новой церкви. Так, после первой же проповеди апостола Петра крещение в Иерусалиме приняли около трех тысяч человек.

Празднование Дня Святой Троицы

Праздник Святой Троицы был установлен в конце IV века, после того как в 381 году на втором Вселенском соборе в Константинополе был окончательно принят догмат о трех ипостасях Бога. На Руси Троицу начали широко отмечать только в XIV веке, при преподобном Сергии Радонежском, основателе Свято-Троицкого монастыря (ныне - Троице-Сергиева лавра; Сергиев Посад, Московская область).

В церковном календаре Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период. Суббота накануне праздника носит название Вселенской, Троицкой или родительской (день поминовения всех усопших), понедельник после Пятидесятницы - День Святого Духа (в народной традиции - Духов день).

В православных храмах на Троицу проходит одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Церкви украшают зелеными ветками, цветами и травой как символами обновления. Зеленый цвет используют также в одеждах церковно- и священнослужителей. После литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

Народные традиции

У восточных славян Троица входила в праздничный цикл (Семик), который начинался за три дня до Пятидесятницы и завершался обычно Духовым днем. Этот период в народной традиции известен также как Зеленые святки или Русальная неделя. Его основные ритуалы связаны с культом растительности, девичьими гуляньями и гаданиями, поминанием усопших. Символом праздника была береза.