От "Ромео и Джульетты" до "Чая с Муссолини". Биография Франко Дзеффирелли

15 июня стало известно о смерти режиссера Франко Дзеффирелли, снявшего фильмы "Укрощение строптивой" и "Ромео и Джульетта" по пьесам Уильяма Шекспира. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет.
Франко Дзеффирелли родился 12 февраля 1923 года во Флоренции (Италия). Настоящее имя - Джанфранко Корси. Он был незаконнорожденным сыном торговца текстилем. Мать работала художником-модельером. После ее смерти его воспитанием по настоянию отца занимались гувернеры-англичане, благодаря чему он выучил английский язык и познакомился с английской литературой.
В 1941 году Дзеффирелли окончил Академию изящных искусств. Затем поступил во Флорентийский университет, где изучал архитектуру. Там он активно участвовал в театральной студенческой жизни, занимался постановкой оперных спектаклей.
В 1943 году бросил учебу и присоединился к партизанским отрядам, которые сражались против германский войск, оккупировавших в сентябре того же года северные и центральные районы Италии. Когда союзнические войска закрепились на юге страны, Дзеффирелли начал работать переводчиком в рядах британской армии.
После окончания Второй мировой войны Франко Дзеффирелли решил оставить изучение архитектуры и посвятить себя театру. Он занялся сценическими постановками, работал художником по костюмам.
Профессиональная деятельность
С конца 1940-х годов в качестве ассистента сотрудничал с итальянским режиссером театра и кино Лукино Висконти. В 1950-х годах Дзеффирелли начал осуществлять собственные театральные проекты. Большой успех имела постановка оперы "Итальянка в Алжире" Джоакино Россини, премьера которой состоялась в 1953 году в театре Ла Скала в Милане. В дальнейшем Дзеффирелли работал с театрами в разных странах, в том числе с Ковент-Гарден в Лондоне и Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Поставил оперы "Травиата" и "Фальстаф" Джузеппе Верди, "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Богема" и "Тоска" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе и другие.
Всемирную известность Франко Дзеффирелли принесли его кинокартины. В качестве кинорежиссера он дебютировал в 1957 году, когда на экраны вышла комедия "Кемпинг". Признание критиков и зрителей получил фильм "Укрощение строптивой" (1967) по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Главные роли в картине исполнили Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. Работа была номинирована в категории "Лучший фильм" на премию "Золотой глобус" (1968).
После "Укрощения строптивой" Дзеффирелли решил вновь обратиться к творческому наследию великого английского драматурга. В 1968 году вышла картина "Ромео и Джульетта", которая стала наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы. Исполнители главных ролей - Оливия Хасси и Леонард Уайтинг - впервые оказались близки по возрасту своим персонажам. Лента была удостоена премии "Золотой глобус" (1969) как лучший иностранный фильм на английском языке, а также номинирована на "Оскар" (1969) в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" (получила два "Оскара" - за лучшую операторскую работу и лучшие костюмы).
Всего фильмография Франко Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати фильмов. В числе наиболее известных - "Брат Солнце, сестра Луна" (1972), "Иисус из Назарета" (1977, многосерийный), "Бесконечная любовь" (1981), "Гамлет" (1990), "Джейн Эйр" (1996), "Чай с Муссолини" (1999), "Каллас навсегда" (2002). Ко многим из них он самостоятельно написал сценарий ("Укрощение строптивой", "Ромео и Джульетта", "Брат Солнце, сестра Луна", "Иисус из Назарета" и другие).
Политическая деятельность
В 1994-2001 годах Франко Дзеффирелли был членом итальянского сената от правоцентристской партии "Вперед, Италия!".
Признание
В 1977 году был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой".
В 1999 году получил специальный приз за выдающийся вклад в мировое кино на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия).
В 2004 году ему был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи. Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим рыцарское звание Великобритании.
Ему посвящен документальный фильм "Франко Дзеффирелли: Волшебный ритм жизни" (2003).
Личные сведения
В 1986 году опубликовал книгу "Франко Дзеффирелли. Автобиография". Не скрывал своей гомосексуальной ориентации.