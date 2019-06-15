От "Ромео и Джульетты" до "Чая с Муссолини". Биография Франко Дзеффирелли

15 июня стало известно о смерти режиссера Франко Дзеффирелли, снявшего фильмы "Укрощение строптивой" и "Ромео и Джульетта" по пьесам Уильяма Шекспира. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Франко Дзеффирелли родился 12 февраля 1923 года во Флоренции (Италия). Настоящее имя - Джанфранко Корси. Он был незаконнорожденным сыном торговца текстилем. Мать работала художником-модельером. После ее смерти его воспитанием по настоянию отца занимались гувернеры-англичане, благодаря чему он выучил английский язык и познакомился с английской литературой.

В 1941 году Дзеффирелли окончил Академию изящных искусств. Затем поступил во Флорентийский университет, где изучал архитектуру. Там он активно участвовал в театральной студенческой жизни, занимался постановкой оперных спектаклей.

В 1943 году бросил учебу и присоединился к партизанским отрядам, которые сражались против германский войск, оккупировавших в сентябре того же года северные и центральные районы Италии. Когда союзнические войска закрепились на юге страны, Дзеффирелли начал работать переводчиком в рядах британской армии.