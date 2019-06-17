Как менялось наказание за ДТП и управление автомобилем в нетрезвом состоянии

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, ужесточающие наказание для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия (ДТП), приведшие к гибели людей. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как наказывали водителей за управление автомобилем в нетрезвом виде, и о наказаниях за "пьяные" ДТП.

Статистика

По данным Госавтоинспекции МВД РФ, в 2018 году в России по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, произошло 18 тыс. 655 ДТП (11,1% от общего числа аварий). В них погибли 4 тыс. 422 человека, ранены 20 тыс. 629 человек.

История

Впервые в мире водитель был наказан за вождение в пьяном виде 10 сентября 1897 года. Тогда, как сообщала газета The Morning Post, лондонский таксист Джордж Смит не справился с управлением и врезался в дом. Водитель признался, что перед аварией выпил "две или три кружки пива". В результате ДТП он был оштрафован на 20 шиллингов.

В СССР до середины 1950-х годов водителей, совершивших аварию в состоянии алкогольного опьянения, наказывали на общих основаниях с трезвыми водителями. 24 мая 1956 года постановлением Совета министров РСФСР "О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском электротранспорте" впервые была введена административная ответственность за управление в нетрезвом состоянии автомобильным, мотоциклетным и городским электротранспортом в виде лишения водительского удостоверения на один год. 19 июня 1968 года президиум Верховного Совета РСФСР двумя указами ужесточил наказание за вождение в пьяном виде. В случае повторного нарушения, совершенного в течение года, водителя лишали свободы на срок до одного года, наказывали исправительными работами или штрафом (статья 211.1 УК РСФСР). Если повторное нарушение было совершено уже после возвращения водительского удостоверения, в течение трех лет, водитель снова лишался прав - на срок до трех лет.

20 июня 1984 года Верховный Совет РСФСР ввел в действие Кодекс РСФСР об административных нарушениях (КоАП РСФСР), в котором (статья 117) разрешалось наказывать за пьяное вождение (или передачу управления пьяному водителю) не только лишением прав, но и штрафом в размере от 30 до 100 рублей. За повторное нарушение после возврата прав сохранялось прежнее наказание.

В России

В 1992 году статья 211.1 УК РСФСР была отменена. Тогда же конкретные денежные штрафы были заменены в КоАП РСФСР на эквиваленты от минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). За вождение в состоянии алкогольного опьянения было положено лишение прав на год или штраф в размере от 1 до 2 МРОТ. За повторное нарушение в течение года следовало лишение прав сроком от 1 года до 3 лет или штраф от 2 до 4 МРОТ. Федеральным законом от 3 апреля 1997 года штрафы были увеличены до 8-12 и 10-15 МРОТ за первое и повторное нарушение соответственно.

1 января 2002 года вступил в силу КоАП РФ, в котором наказание за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения было прописано в статье 12.8. За пьяное вождение полагался штраф в размере от 10 до 20 МРОТ или лишение прав на срок в один год. Отдельного наказания за повторное нарушение предусмотрено не было. 28 июля 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы как альтернативу лишению прав, при этом срок лишения был установлен в 1,5-2 года. 24 июля 2007 года Владимир Путин вернул наказания за повторные нарушения: лишение прав на срок до трех лет, административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере до 5 тыс. рублей для лиц, которые не могут быть подвергнуты административному аресту.

23 июля 2013 года президент РФ подписал закон, еще более ужесточающий эту норму КоАП: к лишению прав был добавлен штраф в размере 30 тыс. рублей.

31 декабря 2014 года Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения". Согласно поправкам, с 1 июля 2015 года водители, которые были повторно пойманы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уже подлежат уголовной ответственности и могут быть наказаны штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет с лишением прав до трех лет. Ужесточены наказания для водителей, которые в нетрезвом виде совершили ДТП, приведшее к гибели одного человека: теперь их нельзя приговорить к тюремному сроку меньше чем на два года. Также всем подобным нарушителям было запрещено законом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Наказание за "пьяные" ДТП, приведшие к гибели людей

Вплоть до 2009 года за ДТП, приведшее к смерти или тяжкому вреду здоровья человека, виновные в них пьяные водители несли наказание, как правило, по статье "причинение смерти по неосторожности" (статья 109 УК РФ).

13 февраля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, вводивший уголовную ответственность за пьяное вождение в случае, если оно повлекло за собой смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он предусматривал наказания на срок до девяти лет, в зависимости от тяжести совершенного преступления, и лишение прав на срок до трех лет. В 2011 году в качестве альтернативы тюремному заключению суд получил право назначать нарушителю меру пресечения в виде принудительных работ.

Законопроект об ужесточении ответственности за ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, был внесен в Госдуму 10 апреля 2019 года группой депутатов Госдумы во главе с Андреем Исаевым ("Единая Россия") и сенатором Сергеем Арениным. Документ уравнивает по тяжести ДТП, совершенные пьяными водителями, с умышленным убийством. Согласно поправкам, если совершение ДТП нетрезвым водителем повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет (сейчас до четырех лет), в случае гибели человека - от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи лет), если погибли двое и более лиц - от восьми до 15 лет заключения (сейчас от четырех до девяти). Закон был принят Госдумой 30 мая и одобрен Советом Федерации 11 июня.

Понятие алкогольного опьянения

Отдельно на законодательном уровне регулировалось само определение состояния алкогольного опьянения. 7 июня 1974 года СССР ратифицировал Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, в которой было отмечено, что страны могут самостоятельно устанавливать максимально допустимое содержание алкоголя в крови у водителей, но не более 0,8 промилле. Эти нормы в СССР несколько раз менялись. Так, в 1988 году Минздрав СССР издал указ, согласно которому допустимая норма содержания алкоголя в крови составила 0,2 промилле. 14 июля 2003 года министр здравоохранения РФ Юрий Шевченко подписал приказ, повысив предельно допустимую норму содержания алкоголя в крови у водителей до 0,5 промилле. Вступивший в силу 1 июля 2008 года Кодекс о административных правонарушениях РФ снизил этот предел до 0,3 промилле. 23 июля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о "нулевом промилле", отменившим норму допустимого содержания алкоголя в крови. 23 июля 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в КоАП, вновь вводящий предельно допустимую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 0,16 промилле (0,3 промилле - в крови).

3 апреля 2018 года КоАП был добавлен новым положением: устанавливалось лишение водителя прав, если в его организме обнаружено 0,3 промилле спирта.