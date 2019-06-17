Биография экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2019 года стало известно о кончине бывшего президента Египта (2012-2013 годах) Мухаммеда Мурси. Это произошло во время заседания суда в Каире по делу о шпионаже, в котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

Мухаммед Мурси родился 8 августа 1951 года в провинции Шаркия (дельта реки Нил; Египет) в крестьянской семье.

В 1975 году получил степень бакалавра на инженерном факультете Каирского университета, в 1978 году - степень магистра в области металлургии. В годы учебы вступил в исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Получив стипендию от египетского правительства, продолжил обучение в США. Изучал материаловедение в Университете Южной Калифорнии, в 1982 году защитил докторскую диссертацию.

До 1985 года преподавал в Университете штата Калифорния, а также работал в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), где занимался проектами двигателей для космических аппаратов.

Вернувшись в Египет, преподавал в Университете Заказик (Zagazig University) в должности профессора инженерного факультета. Проводил научные исследования в различных областях промышленности Египта, относящихся к производству.

В ассоциации "Братья-мусульмане" возглавлял отдел по международным делам. По его инициативе был создан Египетский комитет сопротивления сионизму.

В 2000-2005 годах - независимый депутат Народного собрания Египта (нижняя палата парламента).

В 2010 году Мухаммед Мурси стал официальным представителем ассоциации "Братья-мусульмане" и вошел в главный орган - Высший совет.

В 2011 году принимал активное участие в "революции 25 января", которая привела к отстранению от власти Хосни Мубарака, занимавшего пост президента Египта с 1981 года. 28 января 2011 года Мурси был арестован и помещен в тюрьму, однако в разгар антиправительственных выступлений бежал из тюрьмы вместе с другими политзаключенными.

С апреля 2011 года по июнь 2012 года - председатель Партии свободы и справедливости, политического крыла ассоциации "Братья-мусульмане".

В 2012 году был выдвинут кандидатом на президентских выборах от Партии свободы и справедливости. В ходе своей предвыборной кампании предложил программу "Возрождение", направленную на развитие Египта на основе исламских принципов. Выступал за расширение приватизации промышленности и уменьшение регулирующей роли государства в египетской экономике.

По официальным итогам президентских выборов в мае-июне 2012 года. Мурси одержал победу, получив поддержку 51,73% голосов избирателей.

24 июня 2012 года после объявления официальных итогов президентских выборов Мурси подал в отставку с поста председателя Партии свободы и справедливости, а также покинул ряды ассоциации "Братьев-мусульман".

30 июня 2012 года вступил в должность президента (считался первым демократически избранным президентом страны). В этот же день Высший совета вооруженных сил, созданный после отстранения от власти Хосни Мубарака, передал Мурси полномочия главы государства.

Проводимая Мурси политика, направленная на ускоренную исламизацию политической и общественной жизни, вызвала волну протестов. 3 июля 2013 года после многодневных массовых выступлений армия Египта объявила о низложении президента.

После отстранения Мурси удерживался под арестом, его точное местонахождение было неизвестно, однако его сторонники предпринимали попытки добиться его освобождения и возвращения к власти.

26 июля 2013 года генпрокуратура распорядилась официально арестовать Мурси по обвинению сразу по нескольким статьям. В частности, ему инкриминировался шпионаж и госизмена, побег из тюрьмы в дни массовых антиправительственных выступлений в начале 2011 года, сотрудничество с палестинским движением ХАМАС, подстрекательство к убийству демонстрантов и гибель заключенных.

21 апреля 2015 года Мурси и еще 12 функционеров ассоциации "Братья-мусульмане" были приговорены к 20 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца в Каире во время акций протеста 5 декабря 2012 года, 16 мая 2015 года ему был также вынесен смертный приговор по делу о побеге из тюрьмы, а 18 июня 2016 года экс-президент был приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже в пользу Катара.

Однако 15 ноября 2016 года Кассационный суд Египта отменил смертный приговор, а 22 ноября - приговор о пожизненном заключении, постановил передать оба дела на повторное рассмотрение.

В сентябре 2017 года Апелляционный суд Египта подтвердил вердикт о пожизненном заключении Мурси за шпионаж в пользу Катара. Кроме того, в декабре того же года экс-президент в ходе разбирательств был приговорен к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны.

Был женат на Наджле Махмуд, в этом браке родились четверо сыновей (Ахмед, Усама, Омар, Абдулла) и дочь (Шайма).