Высказывания Владимира Путина в ходе прямых линий

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в 17-й раз выйдет специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего Владимир Путин участвовал в 16 передачах, из них 12 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний Владимира Путина в эфире программы.

О западных партнерах

"Все, что сделано без санкций Совета Безопасности ООН, нельзя признать справедливым и оправданным. Я говорю как минимум очень мягко. Но должен вам сказать, что во все времена истории человечества великие страны, империи всегда страдали рядом проблем, которые усугубляли, мягко говоря, их положение: это чувство неуязвимости, чувство величия и чувство непогрешимости, это всегда очень мешало странам, которые претендовали на то, чтобы называться империями" (2003).

Об отсутствии имперских амбиций

"У нас нет цели возрождения империи. У нас нет имперских амбиций. Но обеспечить достойную жизнь, в том числе и русским людям, проживающим сегодня за границей, в близких для нас странах СНГ, мы можем, развивая взаимодействие и сотрудничество" (2015).

О США

"Штаты, безусловно, являются одним из мировых лидеров, в какой-то момент показалось, что они являются единственными лидерами и складывается такая монополярная система. Сегодня выясняется, что это не так, а все в мире очень взаимозависимо, и если пытаться кого-то наказывать, как нашаливших детей, поставить в угол на горох, чтобы им было больно, то в конце концов они отрежут сук, на котором сами сидят, и когда-нибудь понимание этого, безусловно, придет" (2014).

О воссоединении Крыма с Россией

"Россия никогда не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму, никогда. Наоборот, мы исходили из того, что мы будем строить наши межгосударственные отношения с Украиной исходя из сегодняшних геополитических реалий. <...> Вот когда возникла ... ситуация с возможными угрозами и притеснениями, и когда народ Крыма начал говорить о том, что он стремится к самоопределению, тогда, конечно, мы и задумались о том, что нам делать. И именно тогда, а не какие-то там 5, 10, 20 лет назад было принято решение о том, чтобы поддержать крымчан" (2014).

О санкциях

"История России показывает, что мы жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории" (2017).

"Все это [санкционное] давление закончится тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами Российской Федерации" (2018).

Об укреплении государственности

"Государственные власти у нас, к сожалению, дряблые, государство ослабло. Оно не в состоянии проводить в жизнь те решения, которые формально заложены в законе. Вот именно поэтому, кстати сказать, я все время говорил о необходимости укрепления так называемой властной вертикали, об укреплении государства и так далее" (2001).

О невозможности возврата к монархии

"Что же касается конституционной монархии, то она действительно очень неплохо вписывается в демократические институты некоторых западных стран. Возможно ли это для России? Думаю, нет и скажу почему. <...> Для такой сложной, большой, многоконфессиональной и многонациональной страны, как Российская Федерация, основная полнота исполнительной власти должна находиться в руках главы государства, во всяком случае, на данном этапе развития нашей страны. И, разумеется, этот глава может быть избран не иначе как демократическим путем - путем всеобщего тайного голосования и на определенный срок" (2002).

О доверии граждан

"Если мы сохраним доверие граждан, то они тогда будут поддерживать все, что мы делаем, и где-то, как коллеги говорят, готовы будут и потерпеть. А если мы будем действовать, не обращая внимания на то, что происходит в реальной жизни, тогда, мне кажется, мы очень быстро можем скатиться к ситуации начала 90-х годов, когда будет утрачено, по сути, доверие к власти и мы будем вынуждены затыкать возникшие социальные проблемы гораздо большим количеством денег, чем предусмотрено сейчас, так, как это было, допустим, при монетизации льгот, когда мы сделали шаг резкий, а потом вынуждены были вытащить из государственного кармана огромные ресурсы и деньгами все заливать" (2015).

О развитии экономики

"Главнейшая задача нашей экономики, главнейшая задача правительства на ближайшее время - диверсифицировать нашу экономику, сделать ее современной, развивающейся на новейших технологиях. Это суперзадача на ближайшее десятилетие, и мы последовательно будем к этому идти, используя всякие рычаги, перераспределяя доходы между различными отраслями с помощью налоговой нагрузки, используя административные и финансовые рычаги" (2006).

О либерализации

"Наши капиталы должны приходить в зарубежные экономики, с тем, чтобы способствовать интеграции российской экономики в европейскую и мировую. Все говорят о необходимости либерализации российской экономики, раскрытии дверей. Да мы и так раскрыты уже, дальше некуда, один сквозняк скоро будет. Понимаете? А нас не очень-то пускают в жизненно важные сферы там" (2011).

О госкорпорациях

"Госкорпорации создавались не для того, чтобы расширить присутствие государства в экономике, а для того, чтобы собрать "осколки" тех отраслей и тех предприятий, которые были раскиданы в течение предыдущих десятилетий, особенно в результате приватизации 90-х годов, но которые представляют собой очень важные сферы деятельности. Задача заключается в том, чтобы консолидировать эти активы, довести их до нужной кондиции и уровня" (2009).

О национальной идее

"Как бы мы здесь ни выдумывали нашу национальную идею, все-таки надо сказать прямо, ничего ближе человеку нет кроме своей семьи, кроме своих близких и своей собственной страны" (2010).

Об увеличении пенсионного возраста

"Считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав" (2005).

"Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. Эксперты полагают, что если нам этого не сделать, то тогда уровень пенсионного обеспечения будет просто сокращаться, будут падать пенсии. А количество работающих, в связи с демографическими проблемами и структурными изменениями, которые должны будут, условно говоря, собирать деньги на то, чтобы обеспечить доходы пенсионеров, оно будет уменьшаться. Это все реалии, с которыми мы сталкиваемся, которые мы должны иметь в виду. Но принимать такие решения нужно взвешенно, без всякой суеты и спешки" (2017).

О науке и образовании

"Я уже много раз говорил и считаю важным повторить еще раз, что наука, образование для нас, безусловно, важнее даже, чем энергоносители, чем нефть и газ, потому что это именно то, что отличает нас от тех стран, которые мы совсем еще недавно называли развивающимися" (2001).

О сохранении сети учреждений здравоохранения

"В ряде наших обширных территорий населенные пункты расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. При такой ситуации точно совершенно нам нужно сохранять, к сожалению, даже избыточную, если кому-то так думается, социальную сеть. Это касается и больниц, ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), точнее, может быть, поликлиник. <...> И бездумное сокращение сети недопустимо" (2016).

О нуворишах

"Нувориши - это те, кто неожиданно быстро разбогател и не умеет распорядиться этим, выставляя все напоказ. Да, такая беда у нас есть. Еще в советское время некоторые свое богатство выставляли напоказ тем, что вставляли золотые зубы, желательно передние. Lamborghini и прочие дорогие финтифлюшки - это и есть те золотые зубы, которые выставляют напоказ" (2009).

Об олигархах

"Многим нашим сегодняшним олигархам достались многомиллиардные состояния в результате несправедливой и нечестной приватизации. Они сами теперь это признают. Но сейчас начать отъем этой собственности - этот отъем может привести к худшим последствиям, чем сама эта нечестная приватизация. Поэтому наша задача, чтобы "ставить в стойло" этих людей, заставить их работать по закону и платить налоги и от поступления этих налогов решать социальные задачи" (2011).

О зарубежных счетах госчиновников

"Если они не доверяют своей собственной экономической системе, так что же они тогда здесь делают? Пусть денежки сюда тащат, тогда будет больше шансов того, что настойчивее будут работать над укреплением нашей финансово-экономической системы" (2013).

О партии власти

"Партия, которая много лет находится у власти, - она всегда несет на себе большой груз ответственности за все нерешенные вопросы, в том числе даже, может быть, за те, за которые она напрямую не отвечает. <...> И на 100%, конечно, невозможно удовлетворить эти запросы - к сожалению, это везде так, везде так. У "Единой России", считаю, что у нее в целом такая консервативная платформа, центристская. Она проводит наш государственный корабль между Сциллой и Харибдой, выбирая варианты, приемлемые для больших групп населения, для наших граждан, и на себя берет ответственность за не очень популярные решения" (2016).

Об оппозиции

"Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, которых всегда и везде достаточно, для собственного политического пиара и собственной раскрутки" (О цензуре в Интернете

"Думаю, что это и малоперспективно с точки зрения технологического решения этой проблемы. Разумеется, в этой среде, так же как и других средах, мы должны думать над тем, чтобы законы российские соблюдались. Но это уже дело правоохранительных органов. Тотальный контроль и работа правоохранительных органов - это все-таки разные вещи" (2007).

"Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее - найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе и с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете" (2018).

Об укреплении армии

"Вы знаете, нам нужно ударить, прежде всего, по бездорожью и разгильдяйству в самом широком смысле этого слова. И если мы сделаем это хорошо, эффективно, добьемся результата, то тогда наши Вооруженные силы будут действительно непобедимыми и лучшими в мире, будут такими, какими мы их хотим видеть, а именно компактными, недорогостоящими и современными" (2016).

О российском воинском контингенте в Сирии

"Наши военные находятся там, для того чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, очень близком от нас, и они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений, но обращаю Ваше внимание на то, что я не назвал эти пункты базирования по-другому, не назвал их базами. Мы там не строим долгосрочных сооружений и при необходимости достаточно быстро, без всяких материальных потерь можем вывести всех наших военнослужащих" (2018).

О качествах политического лидера

"Сила лидера измеряется не рукопожатием, а его отношением к делу, которым он занимается, к судьбам своей страны и своего народа, самоотдачей в ходе реализации своих полномочий" (2017).

О работе главы государства

"Чем пожертвовать [на посту президента]? Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть и очень мощный компенсатор - все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека, - Родины" (2018).

О преемнике

"Преемника в классическом смысле слова - нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию" (2018).

О необходимости работы

"Если мы будем ждать чудес от золотой рыбки, то мы можем оказаться, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта в конце концов. Лучше работать, засучив рукава, самим" (2016).

О друзьях

"Должен вам сказать, что мне не стыдно за моих друзей. И, скажем, события в Крыму - они так же, как, уверен, очень многие граждане России, узнали об этом с экранов телевизора, но встречали со слезами на глазах в прямом смысле этого слова. Если их за это наказывают [введением санкций], то тогда их есть за что наказать" (2014).

О своей семье

"Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. <...> Я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, - они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое, это просто нанесет ущерб развитию ребенка" (2017).