О чем просили Владимира Путина в ходе прямых линий

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в 17-й раз выйдет специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Всего Владимир Путин участвовал в 16 передачах, из них 12 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как в разные годы решались проблемы граждан, обратившихся за помощью в ходе прямых линий.

2001 год

На прямую линию позвонила участница Великой Отечественной войны Антонина Ржанова, которая пожаловалась на низкий размер пенсии - 1000 рублей. Владимир Путин пообещал, что этот вопрос будет решен. После телеэфира размер пенсии был увеличен до 1700 рублей. В 2002 году ветерану вручили медаль "За оборону Сталинграда": в 1942 году Антонина Ржанова в составе 14-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи служила в Элисте, откуда передавала в Сталинград (ныне - Волгоград) данные о самолетах противника.

В ходе той же прямой линии к президенту обратился Павел Цветков, ученик пятого класса средней школы №4 Усть-Кута Иркутской области. Он пожаловался, что его школа не отапливается уже три недели, из-за этого занятия прекращены. Владимир Путин ответил, что губернатор области "сделает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить жизнедеятельность учебных учреждений". На следующий день глава региона Сергей Брилка сообщил, что к 7 января 2002 года система теплоснабжения школы будет восстановлена. 27 декабря 2001 года мэр Усть-Кута Евгений Корнейко подал в отставку. В начале 2002 года школа была отремонтирована, отопление восстановлено.

2002 год

К Владимиру Путину обратился прапорщик 201-й дивизии, дислоцированной в Таджикистане, Олег Козлов. В 1994 годк за участие в боях на таджикско-афганской границе он получил звание Героя РФ. Несмотря на высокое отличие, Олег Козлов так и не смог оформить гражданство России для себя и своей семьи. Владимир Путин пообещал, что "в течение следующей недели этот вопрос будет решен окончательно", поскольку "у президента есть особые полномочия в этой сфере". 25 декабря того же года глава государства подписал указ о предоставлении гражданства Олегу Козлову, его жене Светлане и детям Владе и Анастасии.

2003 год

Людмила Караченцева из хутора Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края пожаловалась президенту на отсутствие водопровода в ее населенном пункте. Президент пообещал решить этот вопрос. Однако ставропольские власти не предприняли никаких мер. В августе 2004 года глава администрации президента Дмитрий Медведев написал письмо премьер-министру РФ Михаилу Фрадкову с просьбой лично разобраться в ситуации. Через два года, 27 сентября 2005 года, в ходе очередной прямой линии Владимир Путин привел цитату из газеты "Комсомольская правда", где Людмила Караченцева рассказала, что воды в их хуторе до сих пор нет. Глава государства заявил, что пока водопровод не будет построен, он не внесет кандидатуру губернатора Ставрополья Александра Черногорова на утверждение заксобрания. Уже на следующий день на хутор Дегтяревский прибыла спецтехника, воду провели в кратчайшие сроки.

2005 год

В эфире прямой линии студентка из Воркуты попросила Владимира Путина сохранить в ее городе единственный бесплатный вуз - филиал Санкт-Петербургского горного института (с 2016 года - Санкт-Петербургский горный университет). Президент пообещал поговорить с ректором вуза Владимиром Литвиненко и главой Республики Коми Владимиром Торлоповым. После переговоров между федеральными и региональными чиновниками необходимые для сохранения учебного заведения средства в размере 10 млн рублей были найдены, филиал продолжил свою работу.

2006 год

Во время эфира президент процитировал обращение заключенных колонии №12 (поселок Широкий Губахинского района Пермского края), отправленное по электронной почте. В нем содержалась жалоба на условия содержания и злоупотребления администрации. Владимир Путин заявил, что все проблемы, о которых говорилось в письме, будут расследованы Генпрокуратурой. Через несколько дней по инициативе президента в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Пермскому краю началась масштабная проверка. Начальнику территориального управления ФСИН было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении сотрудников колонии возбуждены два уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Еще 20 должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

2007 год

К Владимиру Путину обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны из Оренбургской области Федора Федорова. Она высказала сожаление, что ее отец, участник парада Победы 1945 года, ни разу не был приглашен на майский парад в Москву. Глава государства извинился за то, что "иногда бывают и такие сбои", и пообещал это исправить. 9 мая 2008 года Федор Федоров принял участие в параде Победы на Красной площади в строю ветеранов.

2008 год

В прямом эфире девятилетняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй рассказала, что ее семья живет на одну бабушкину пенсию. Девочка попросила у премьер-министра новые платья на Новый год для себя и старшей сестры. Владимир Путин в ответ предложил Даше вместе с мамой и сестрой приехать на новогодние праздники в столицу. Правительство Бурятии приобрело три билета и оплатило проживание Дашиной семьи в Москве. В своей резиденции в Ново-Огарево глава правительства встретился с Варфоломеевыми и вручил им подарки, в том числе два платья для девочек.

2009 год

Девятиклассница Таня Копнинская из деревни Стародубка Омской области рассказала Владимиру Путину о том, что в ее школе не хватает компьютеров, и попросила помочь с закупкой новой оргтехники. Премьер-министр пообещал обеспечить компьютерами каждого ученика школы. В январе 2010 года в учебное заведение поступило новое оборудование, был открыт компьютерный класс на 15 мест.

2010 год

Врач-кардиолог из Иванова Иван Хренов рассказал Владимиру Путину, что во время его визита в местную больницу туда была перевезена оргтехника из других лечебных учреждений города, часть пациентов подменена медперсоналом и так далее. Владимир Путин пообещал проверить изложенные факты. Комиссия Минздравсоцразвития не нашла подтверждения информации, изложенной Хреновым. В 2011 году руководство областной больницы и онкоцентра подало против Хренова иск по обвинению в клевете. Позднее, по рекомендации губернатора Ивановской области Михаила Меня, иски против кардиолога были отозваны. По ходатайству главы московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля Иван Хренов прошел повышение квалификации в столице, затем вернулся в Иваново, где продолжил работать по специальности в частных клиниках.

2011 год

Предприниматель из Приморского края Андрей Голдобин заявил, что "чиновничий аппарат во главе с Дарькиным, губернатором края, набивает... карманы за счет федерального бюджета и за счет нас, бизнесменов". Владимир Путин ответил, что эта информация "будет учитываться в будущей работе". 28 февраля 2012 г. глава государства принял отставку Сергея Дарькина и назначил новым руководителем региона ректора Дальневосточного федерального университета Владимира Миклушевского.

2013 год

Блокадница Алевтина Рапацевич, проживающая в поселке Береговое Омска, пожаловалась президенту на работу городских управляющих компаний, которые, по ее мнению, необоснованно завышают тарифы ЖКХ. Также она рассказала, что на прием к мэру города попасть трудно, а в прокуратуре ее обращение игнорируют. Владимир Путин ответил, что Алевтину Рапацевич примет генпрокурор РФ Юрий Чайка. 26 апреля 2013 года стало известно, что прокуратура внесла представление мэру Омска из-за нарушений при рассмотрении обращения пенсионерки.

В ходе той же прямой линии Владимир Путин пообщался с многодетной семьей Кузьменко из Приморского края. В семье воспитывают 15 детей, в том числе 12 приемных. Супруги попросили помочь со строительством детской площадки в их дворе. В мае того же года площадка была готова. Спустя несколько дней Кузьменко встретились с губернатором края Владимиром Миклушевским. В подарок от региональной администрации они получили микроавтобус Volkswagen Crafter.

2014 год

Во время прямого включения из села Бельго Хабаровского края его жители обратились к президенту с жалобами на отсутствие дороги и газоснабжения. По итогам эфира правительству РФ совместно с краевым руководством было поручено рассмотреть вопрос о строительстве дороги, связывающей село с федеральной трассой Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Позднее стало известно, что местные власти выделили необходимые средства. В апреле 2016 года были завершены работы по газификации села.

В ходе прямой линии жительница Челябинска Светлана Щербакова заявила о фактах безосновательного, по ее мнению, завышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Областная прокуратура провела проверку обращения. По ее итогам собственникам квартир в доме, где живет Щербакова, произвели перерасчет платы за водоснабжение. В результате стоимость услуги снизилась. Кроме того, Светлане Щербаковой бесплатно установили индивидуальные приборы учета воды в квартире.

Десятилетняя Кристина Кутепова из Санкт-Петербурга заявила, что готова вместе с родителями приехать в Москву, чтобы пожать руку президенту. Владимир Путин пригласил семью Кутеповых на парад Победы. 9 мая глава государства встретился с девочкой и ее родителями около правительственной трибуны на Красной площади. Кристина подарила президенту его портрет, который она нарисовала гуашью.

2015 год

Участник Великой Отечественной войны Василий Ерохин из Владимирской области обратился к президенту за помощью в получении жилья. Владимир Путин заверил ветерана, что его проблема будет решена. 8 мая 2015 года Ерохин получил сертификат от Минобороны на сумму 1 млн 800 тыс. рублей на приобретение жилья в Московской области.

Во время прямой линии 15-летняя Софья Бабич из Тольятти Самарской области попросила помочь приобрести ей тренажер (девушка страдает детским церебральным параличом). Владимир Путин ответил, что "это не тот вопрос, который требует особых усилий... и мы, безусловно, его решим". Через несколько дней многофункциональный тренажер, приобретенный на средства самарского Минздрава, был установлен в квартире семьи Бабич. Еще один тренажер Софье отправил региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова.

2016 год

Сотрудник челябинского автомобильного завода "Уралавтоприцеп" Дмитрий Дудкин рассказал президенту, что на предприятии уже три месяца задерживают зарплату (по данным СМИ, долг составлял 5,4 млн рублей). Владимир Путин пообещал обратить на этот вопрос внимание Минпромторга. В тот же день старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что предприятие погасило задолженность перед работниками за февраль.

В прямом эфире Владимир Путин зачитал жалобу Марины Соломатиной, многодетной матери из Ставропольского края. Женщина сообщила, что местные власти отобрали у нее ранее выделенный земельный участок, поскольку после принятия нового регионального закона она перестала считаться нуждающейся. На следующий день после эфира глава администрации Невинномысска Василий Шестак доложил, что с Соломатиной оформлен договор аренды участка. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что власти региона облегчат для многодетных семей порядок постановки на учет. Впоследствии Марина Соломатина рассказала, что ей был выделен участок, администрация оплатила межевание и услуги регистрационной палаты.

2017 год

Жительница села Краснокумское Георгиевского района Ставрополья Валентина Саковская, дом которой сильно пострадал во время паводка 2017 года, пожаловалась главе государства на отсутствие помощи со стороны региональных властей. Путин назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от губернатора края Владимира Владимирова и генпрокуратуры разобраться в том, как идет работа по выплате средств пострадавшим. В тот же день губернатор посетил село Краснокумское. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил краевому надзорному ведомству провести проверку исполнения законодательства местными властями при ликвидации последствий наводнения. В октябре 2017 года Валентина Саковская получила государственный жилищный сертификат и приобрела новое жилье. Кроме того, она получила материальную помощь от администрации края. Помощь была предоставлена всем пострадавшим жителям села.

В ходе программы Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области рассказала, что ей слишком поздно диагностировали рак четвертой стадии, лишив тем самым шанса на выздоровление. Президент пообещал проверить ситуацию с больницей в Апатитах. Главврач районной больницы Юрий Ширяев написал заявление об увольнении. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности (расследование продолжается). Процесс лечения девушки взяла под свой контроль глава Минздрава Вероника Скворцова. Были привлечены лучшие онкологи России, Израиля и других стран. Несмотря на изначально неблагоприятные прогнозы, Дарья прожила еще почти год. Умерла в ночь на 22 мая 2018 года. Власти Мурманской области оказывают помощь ее семье.

Жители Балашихи рассказали главе государства о мусорном полигоне "Кучино", в 200 м от которого расположены жилые дома, детские сады и поликлиники. На свалке постоянно происходят возгорания и выбросы газов. Владимир Путин пообещал попросить губернатора и правительство РФ заняться этим вопросом. В тот же день глава Московской области Андрей Воробьев посетил полигон и заявил, что он будет закрыт до 2021 года. 22 июня 2017 года на совещании с членами правительства Владимир Путин потребовал закрыть "Кучино" в течение месяца. С 23 июня полигон перестал принимать мусор. Начались работы по его рекультивации. На месте свалки предполагается создать горнолыжный спуск или экстрим-парк.

2018 год

В эфир программы позвонила Ирина Баракат, уроженка Одессы, которая работала в украинском консульстве в Алеппо (Сирия). В июне 2016 года в результате атаки боевиков женщина получила тяжелые ранения. По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу ее перевезли для лечения в Россию. В своем обращении к Владимиру Путину женщина попросила о помощи с получением гражданства РФ. 25 июня указом главы государства Ирина Баракат получила российское гражданство. 29 июня ее супруг и трое детей были доставлены из Сирии в Санкт-Петербург на борту Ту-134 Минобороны РФ. Позднее дети Ирины Баракат также стали гражданами РФ и остались жить со своей матерью в Санкт-Петербурге.

Жители города Струнино Владимирской области пожаловались президенту на проблемы с оказанием медицинской помощи после присоединения местной больницы к районной в качестве филиала. Были закрыты отделения струнинской больницы, под угрозой закрытия оказалась детская поликлиника. Владимир Путин предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и губернатору Владимирской области Светлане Орловой решить этот вопрос. К началу 2019 года детская поликлиника в Струнине была отремонтирована. Работы по капремонту местной больницы продолжаются, его планируется завершить до конца 2019 года.