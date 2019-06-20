Биография бывшего гендиректора ТАСС Леонида Замятина

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2019 года на 98-м году жизни умер бывший генеральный директор ТАСС (1970-1978) и посол СССР в Великобритании (1986-1991) Леонид Замятин.

Леонид Митрофанович Замятин родился 9 марта 1922 года в городе Нижнедевицке Воронежской области (ныне - село Нижнедевицк Воронежской области).

В 1944 году окончил Московский авиационный институт, в 1946 году - Высшую дипломатическую школу МИД СССР (ныне - Дипломатическая академия МИД РФ).

В 1941 году начал работать слесарем на авиационном заводе в Москве.

В 1944 году вступил в ВКП(б).

В 1946-1948 годах - атташе, третий секретарь 3-го Европейского отдела МИД СССР.

В 1948-1949 годах являлся вторым секретарем Секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.

В 1949-1952 годах - второй, первый секретарь Секретариата министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского.

С 1952 по 1953 год Леонид Замятин был помощником заведующего отделом 3-го Европейского отдела МИД СССР.

В 1953-1957 годах - первый секретарь, советник постоянного представительства СССР при ООН (Нью-Йорк, США). В эти годы пост советского постпреда занимали Андрей Вышинский и Аркадий Соболев.

В 1957-1959 годах работал заместителем постоянного представителя СССР в Международном агентстве по атомной энергии Василия Емельянова (Вена, Австрия).

В 1959-1960 годах - постоянный представитель СССР в Международном агентстве по атомной энергии, член Совета управляющих.

В 1960-1962 годах являлся заместителем заведующего Отделом стран Америки МИД СССР. В 1962-1970 гг. - член Коллегии МИД СССР, заведующий Отделом печати. Историк Леонид Млечин в книге "История внешней разведки. Карьеры и судьбы" писал, что в 1967 году кандидатура Замятина рассматривалась руководством страны на пост главы советской разведки.

С 20 апреля 1970 года по 16 февраля 1978 года Леонид Замятин являлся генеральным директором ТАСС.

В 1971-1976 годах входил в состав Центральной ревизионной комиссии КПСС, в 1976-1990 гг. - Центрального комитета (ЦК) КПСС.

В 1972 году был избран первым президентом общества "СССР - ФРГ".

Леонид Замятин вместе со своим заместителем на посту гендиректора ТАСС Виталием Игнатенко был автором сценария документального фильма "Повесть о коммунисте" (1976, режиссеры Игорь Бессарабов и Александр Кочетков), посвященного жизни и деятельности Леонида Брежнева.

В интервью Леонид Замятин упоминал, что в 1977-1978 гг. являлся руководителем авторской группы, осуществлявшей литературную запись и обработку воспоминаний Леонида Брежнева. Впервые они были опубликованы в 1978 году в журнале "Новый мир" (для этого из 500 тыс. экземпляров его московского выпуска вырезали уже отпечатанные страницы и вклеили текст, предоставленный Замятиным), в 1983 году отдельной книгой вышла их расширенная версия.

В 1978-1986 годах возглавлял Отдел международной информации ЦК КПСС, занимавшийся пропагандистской работой, контролем работы важнейших печатных изданий, а также информационного агентства ТАСС и Агентства печати "Новости" (АПН).

С апреля 1986 года по октябрь 1991 года Леонид Замятин был послом СССР в Великобритании. С 1991 года пребывал в отставке.

По словам главного редактора таблоида "Экспресс-газета" Сергея Никитина, в 1993 году Леонид Замятин стал одним из учредителей данного издания и директором по связям с общественностью.

В 2000-х годах был вице-президентом Общероссийской общественной организации "Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка" (прекратила свою деятельность в 2008 году).

Являлся депутатом Верховного Совета СССР 8-11 созывов (1970-1989 годов).

Чрезвычайный и полномочный посол (1967).

Леонид Замятин был награжден орденами Ленина (1971) и Трудового Красного Знамени, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и "В память 800-летия Москвы". В 1978 году удостоен Ленинской премии.

В 1981 году под редакцией Леонида Замятина вышло в свет издание "XXVI съезд КПСС: диалоги в пресс-центре", в 1983 году - фотоальбом о поездке руководителя СССР Леонида Брежнева в районы Сибири и Дальнего Востока "Всегда с народом".

Автор книги "Горби и Мэгги. Записки посла о двух известных политиках - Михаиле Горбачеве и Маргарет Тэтчер" (1995), брошюр "Борьба КПСС за претворение в жизнь программы мира" (1983), "Идеологическая борьба и вопросы мира" (1984), "Путеводная нить в завтрашний день. Программа мира на 80-е гг." (1981). Соавтор книги "Г. В. Чичерин - дипломат ленинской школы" (1966).