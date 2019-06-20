История введения санкций ЕС в отношении Крыма и Севастополя

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2019 года Европейский союз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.

Введение санкций

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года (после референдума 16 марта и воссоединения Крыма с РФ 18 марта). Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита Россия - ЕС (был запланирован на июнь 2014 года), приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.

Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет.

В 2018 и 2019 годах их дополнили санкции в связи с обвинениями в применении химоружия в Солсбери (дело Скрипаля) и инцидентом в Керченском проливе (25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины, нарушившие порядок прохождения через территориальное море РФ, были задержаны и доставлены в Керчь, моряки арестованы).

Санкции в отношении Крыма и Севастополя

Первые крымские компании попали под санкции ЕС 12 мая 2014 года. Это были "Черноморнефтегаз" и Феодосийская нефтебаза. 26 июля 2014 года ограничительные меры были распространены еще на девять крымских компаний - Керченская переправа, Керченский и Севастопольский морские торговые порты, "Универсал-Авиа", НПО "Массандра", Завод шампанских вин "Новый свет", агрофирма "Магарач", "Азовский ликероводочный завод" и курорт "Нижняя Ореанда". Таким образом, под ограничительными мерами в настоящее время находятся 11 юридических лиц.

30 июля 2014 года ЕС запретил импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также поставки товаров и технологий для крымских компаний, работающих в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики (в том числе связанных с добычей и производством полезных ископаемых).

19 декабря 2014 года санкции были наложены на инвестиции и торговлю, приобретение недвижимости, строительство инфраструктуры и оказание туристических услуг, а также введены ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора, транспорта и телекоммуникаций, разведки и добычи углеводородов и минералов. Кроме того, ЕС запретил выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму. Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом Евросоюза, было запрещено заходить в семь крымских портов (Севастополь, Керчь, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и Камыш-Бурун), а самолетам совершать посадку в аэропортах полуострова, за исключением экстренных ситуаций.

Запретительные меры против Крыма продлеваются раз в год, в предыдущий раз это произошло 18 июня 2018 года.