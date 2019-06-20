Биография владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2019 года стало известно, что на 57-м году жизни умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган.

Владимир Игоревич Коган родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург).

В 1989 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство".

Кандидат экономических наук. В 1995 году в Санкт-Петербургском университете экономике и финансов (ныне - Санкт-Петербургский государственный экономический университет) защитил диссертацию по теме "Прогнозирование регионального рынка недвижимости".

В 1983-1985 годах проходил срочную службу в Советской армии.

В 1989-1990 годах работал механиком на ленинградской автобазе Государственного комитета по иностранному туризму СССР.

После этого занялся предпринимательством. В 1990-1992 годах был заместителем директора Ассоциации предприятий и обществ "Инвест". В 1992-1998 годах был генеральным директором совместного предприятия "Петровский трейд хаус". Эта компания в 1995 году стала одним из основных акционеров Промышленно-строительного банка (ПСБ). В 1996-2005 годах Владимир Коган возглавлял набсовет этого кредитного учреждения.

В 1998-2005 годах - президент ЗАО "Банкирский дом Санкт-Петербург". В 2005 году временно оставил бизнес, продав Внешторгбанку 75% акций ПСБ.

В ноябре - декабре 2005 года был генеральным директором федерального казенного предприятия "Северо-Западная Дирекция Госстроя России - Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений". С декабря 2005 года по июль 2008 года являлся заместителем главы Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ведомство в те годы возглавляли Сергей Круглик и Владимир Бланк). При этом главным проектом Когана остался комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений. При нем было возобновлено строительство этого объекта, заброшенное в конце 1980-х годов.

В июле 2008 года был назначен директором департамента строительства Министерства регионального развития РФ. На этом посту продолжал курировать строительство дамбы в Финском заливе, которое было завершено в 2011 году. В тот же период был председателем совета директоров "Мосметростроя".

С 11 июля по 24 декабря 2012 года был главой Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - заместителем министра регионального развития РФ (ведомства в то время возглавляли Олег Говорун, затем - Игорь Слюняев).

В 2013-2016 годах Владимир Коган был президентом нефтепрерабатывающей группы компаний "Нефтегазиндустрия". По данным СМИ, контролировал его до своей смерти.

В 2015 году выступил частным санатором банка "Уралсиб", выкупив его акции у предыдущего владельца, Николая Цветкова.

С 14 апреля 2016 года - председатель наблюдательного совета банка "Уралсиб", с 1 ноября 2016 года - президент банка. Санация прошла успешно, в настоящее время "Уралсиб" входит в топ-20 в России по размеру активов. До своей смерти Коган оставался владельцем 81,8% акций банка.

Был одним из учредителей Фонда поддержки олимпийцев России. Владел 36% акций ЗАО "Филин фильм" - киностудии режиссера Вадима Дубровицкого.

В 2018 году в первый и последний раз вошел в список миллиардеров мира по американской версии журнала Forbes. Тогда издание поместило его на 1999-е место в мире с состоянием в $1,1 млрд. В 2019 году, по русской версии Forbes, его состояние оценивалось в $750 млн (140-е место в России).

Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), Почета (2018). Отмечен благодарностью президента РФ (2004), почетной грамотой правительства РФ (2008).

Был женат, четверо детей. Вдова, Людмила, возглавляет фирму "БФА-Девелопмент" (бывший "Петровский трейд хаус").