Биография актера Андрея Харитонова

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня 2019 года в возрасте 59 лет умер актер Андрей Харитонов.

Андрей Игоревич Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве Украинской ССР (ныне - Украина) в семье главного инженера института "Промстройпроект".

В 1980 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства (ныне - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения) им. И. К. Карпенко-Карского.

На последнем курсе вуза был принят на Киностудию им. А. Довженко (Киев). В 1980 году дебютировал в фильме "Овод" Николая Мащенко по мотивам романа Этель Лилиан Войнич, где сыграл главную роль - итальянского революционера Артура Бертона. В 1981 году за этот фильм получил приз "Золотая нимфа" за лучшую мужскую роль на Международном телевизионном фестивале в Монте-Карло, в 1982 году был удостоен государственной премии УССР им. Тараса Шевченко.

Среди других известных киноролей начала 1980-х годов: Игорь Астрахов в остросюжетном фильме "На гранатовых островах" (1981, режиссер Тамара Лисициан), Хоакин в рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты (1982, Владимир Грамматиков), Ланселот Фортескью в детективе "Тайна "Черных дроздов" (1983, Вадим Дербенев), Гриффин в фантастической ленте "Человек-невидимка" (1984, Александр Захаров).

В 1984-1990 годах Андрей Харитонов служил актером Малого театра в Москве. Был задействован в спектаклях "Накануне" по роману Ивана Тургенева, "Доходное место" по комедии Александра Островского, "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона и других.

В 1991 году в первый и единственный раз выступил в качестве режиссера, сняв художественный фильм "Жажда страсти" по мотивам рассказов Валерия Брюсова (главную роль в нем сыграла Анастасия Вертинская). Картина получила специальную премию "Фильм для избранных" на фестивале "Кинотавр".

Во второй половине 1990-х годов работал режиссером-постановщиком программ "Фабрика грез" и "Фильмы нашей памяти" на телеканале ОРТ. В 2007 году вел программу "Внедрение" на телеканале "Звезда".

В 1990-2000-х годах продолжал играть в кино, в том числе в сериале "Юнкера" (2007), фильме "Подпоручик Ромашовъ" (2012, реж. Игорь Черницкий, приз за лучшую роль второго плана кинофестиваля "Золотой витязь"). Всего за карьеру снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Последняя роль - начальник горотдела образования в криминальной драме "Под прицелом" (2013, реж. Виктор Конисевич).

Выступал в антрепризах. В 2017 году был занят в пьесе Питера Моргана "Аудиенция" в Театре наций.

Был женат на Ольге Смирягиной.