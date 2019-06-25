Биография народной артистки РСФСР Аллы Покровской

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июня 2019 года на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Алла Покровская.

Алла Борисовна Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье Бориса Александровича Покровского (1912-2009) и Анны Алексеевны Некрасовой (1913-2003). Отец - оперный режиссер, народный артист СССР. Мать - режиссер Центрального детского театра (ныне - Российский академический молодежный театр, Москва), народная артистка РСФСР.

Окончив школу, Алла Покровская поступила на филологический факультет Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина (работал в 1931-1960 годах), однако оставила его после первого курса. Посещала занятия в театральной студии Дома учителя, после чего поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). Окончила ее в 1959 году.

В 1959-2004 годах Алла Покровская являлась актрисой московского театра "Современник". Исполняла роли в спектаклях: "Пять вечеров" и "Старшая сестра" по пьесам Александра Володина, "Вечно живые" и "В день свадьбы" по произведениям Виктора Розова, "На дне" по драме Максима Горького, "Погода на завтра" по пьесе Михаила Шатрова, "Валентин и Валентина" и "Эшелон" по пьесам Михаила Рощина, "Фантазии Фарятьева" по произведению Аллы Соколовой, "Крутой маршрут" по роману Евгении Гинзбург, "Виндзорские насмешницы" по комедии Уильяма Шекспира, "Привидения" по драме Генрика Ибсена и др.

С 2004 года являлась актрисой Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Играла в спектаклях: "Изображая жертву" по пьесе Олега и Владимира Пресняковых, "Мещане" по произведению Максима Горького, "Господа Головлевы" по роману Михаила Салтыкова-Щедрина, "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон, "Правда - хорошо, а счастье лучше" по комедии Александра Островского, "Дыхание жизни" по пьесе Дэвида Хэйра.

В качестве режиссера поставила спектакли: "Бабье царство" по рассказу Антона Чехова (2000, МХТ им. А. П. Чехова), "Ромео и Джульетта" по трагедии Уильяма Шекспира (2002, Московский драматический театр им. А. С. Пушкина) и "Косметика врага" по роману Амели Нотомб (2008, Московский драматический театр им. А. С. Пушкина).

Алла Покровская также была известна в качестве киноактрисы. Дебютной для нее стала роль Ольги Перовой в социальной драме Гавриила Егиазарова и Олега Ефремова "Строится мост" (1965). В дальнейшем снималась в фильмах: "Июльский дождь" (1966, режиссер Марлен Хуциев), "Свой" (1969, Леонид Агранович), "Выбор цели" (1974, Игорь Таланкин), "Дневной поезд" (1976, Инесса Селезнева), "Кодовое название "Южный гром" (1980, Николай Гибу), "Третий в пятом ряду" (1984, Сергей Олейник), "Не покидай меня, любовь" (2001, Людмила Гладунко и Борис Токарев), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011, Петр Буслов) и др. Последняя роль - мать главной героини в короткометражном фильме Юлии Мельниковой "Люба" (2017). В общей сложности Алла Покровская снялась в более чем двадцати фильмах и сериалах.

Принимала участие в озвучивании мультипликационных фильмов: "Великан-эгоист" (1982, режиссер Наталия Голованова), "Сказка о царе Салтане" (1984, Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин), "Крококот" (1985, Юрий Трофимов), "Перевал" (1988, Владимир Тарасов) и "Когда-то давно..." (1990, Галина Петрова и Галина Баринова).

В 2010 году Алла Покровская вместе с Михаилом Ефремовым записала аудиокнигу "Чувашские народные сказки".

С 1974 года являлась преподавателем кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ.

Народная артистка РСФСР (1985).

Была награждена орденами Дружбы (1998) и Почета (2008).

Лауреат премии К. С. Станиславского (1998), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), театральной премии "Чайка" (2004), премии председателя Союза театральных деятелей РФ (2005). Была удостоена театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2018).

Была замужем за народным артистом СССР режиссером Олегом Ефремовым (1927-2000). Сын - заслуженный артист РФ, актер театра и кино Михаил Ефремов (род. 1963).