Итоги деятельности Юнус-Бека Евкурова на посту главы Ингушетии

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Врио руководителя республики назначен Махмуд-Али Калиматов, руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял регион с 30 октября 2008 года (3891 день). По продолжительности пребывания в должности занимал 7-е место среди действующих глав субъектов Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его деятельности на посту руководителя Ингушетии в 2008-2019 годах.

Экономические показатели

За время пребывания Юнус-Бека Евкурова на посту главы республики валовой региональный продукт (ВРП) Ингушетии вырос в 2,9 раза - с 19 млрд 173 млн руб. в 2008 году до 55 млрд 614 млн в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2008 году регион занимал 82-е место среди субъектов РФ, в 2017 году - 83-е.

ВРП на душу населения за тот же период вырос в 2,4 раза - с 47 тыс. 2 руб. (80-е место) до 114 тыс. 844 (последнее 85-е место).

В 2008 году бюджет Ингушетии был исполнен с профицитом в 3 млрд 814 млн руб. Доходы составили 12 млрд 709 млн руб. (77-е место), расходы - 8 млрд 895 млн (81-е место среди российских регионов). В 2018 году профицит бюджета уменьшился в 12,5 раза по сравнению с 2008 года - до 306 млн руб. Доходы увеличились почти в два раза - до 24 млрд 820 млн руб., расходы - в 2,8 раза - до 24 млрд 514 млн руб. (80-е место по обоим показателям).

В бюджете на 2019 год заложен дефицит в размере 534 млн руб. Доходы, как ожидается, вырастут на 9,87% по сравнению с 2018 годом - до 27 млрд 270 млн руб., расходы - на 13,42% - до 27 млрд 804 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году увеличились в 5,6 раза по сравнению с 2008 годом и составили 22 млрд 81 млн руб. По этому показателю республика переместилась с 82-го места среди субъектов РФ в 2008 году на 80-е в 2018 году.

Социальная сфера

Численность населения Ингушетии с 2008 года выросла на 22,11% - с 407 тыс. человек на 1 января 2008 года (75-е место) до 497 тыс. на аналогичную дату 2019 года (73-е место).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения снизилась на 30,09% - с 22,6 человека в 2008 году до 15,8 в 2018 г. (и в 2008, и в 2018 году - 3-е место). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 21,05% - с 3,8 человека в 2008 году (83-е место) до 3 в 2018 году (85-е место; лучший показатель среди российских регионов).

В 2008 и 2018 годах в республике зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди субъектов Федерации (1-е место): в 2008 году - 53,3%, в 2018 году он снизился в два раза - до 26,6%.

Размер среднемесячной заработной платы в Ингушетии вырос в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом и составил в 2018 году 25 тыс. 52 руб. (в 2008 году - 82-е место, в 2018 году - 84-е, предпоследнее). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 3,4 раза - до 12 тыс. В результате республика переместилась с 83-го места в 2008 году на 81-е место в 2018 году.

С 2008 по 2018 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 39,25% - с 558 до 339. По этому показателю Ингушетия немного улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 81-го на 84-е место.