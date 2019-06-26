Биография врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Врио руководителя республики назначен Махмуд-Али Калиматов, руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области, бывший прокурор Республики Ингушетия. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в Казахской АССР (ныне - Республика Казахстан).

В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (ныне - Самарского) государственного университета.

В 1977-1979 годах проходил срочную службу в составе Группы советских войск в Германии.

Работал в районных комитетах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и Коммунистической партии Советского Союза г. Куйбышева (с 1991 года - Самара).

С мая 1990 года по 1992 год был стажером, следователем, старшим следователем прокуратуры Кировского района г. Куйбышева (Самары).

Затем занимал должность старшего следователя следственной части прокуратуры Самарской области.

В апреле 1992 года переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области.

В августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.

В декабре 1996 года занял должность прокурора Кировского района города.

В 1997-2003 годах - прокурор Самары.

С января 2003 года по август 2004 года - первый заместитель прокурора Самарской области.

В августе 2004 года приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова назначен прокурором Республики Ингушетия.

В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавил Контрольный департамент аппарата правительства региона.

С 2012 года работал советником губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В декабре 2015 года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

Государственный советник юстиции III класса (2005).

Государственный советник РФ II класса (2016).

Почетный работник прокуратуры РФ.

Женат, двое сыновей.