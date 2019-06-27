Пассажирский самолет Ан-24. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июня 2019 года в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся пассажирский самолет Ан-24РВ авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом из Улан-Удэ. Погибли два члена экипажа из находившихся на борту 47 человек, еще четверо - госпитализированы.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом типе самолетов.

Ан-24 (по кодификации НАТО - Coke) - турбовинтовой многоцелевой самолет для авиалиний малой и средней протяженности. Разработан во второй половине 1950-х годов в опытно-конструкторском бюро 473 (позднее - ОКБ Антонова, ныне - государственное предприятие "Антонов", Киев, Украина). Первый полет совершил 20 октября 1959 года. Серийное производство было развернуто в 1962 году. Первый регулярный рейс Ан-24 совершил 31 октября 1962 года по маршруту Киев - Херсон.

Производство и модификации

Всего в 1962-1979 годах было выпущено 1 367 Ан-24 и их модификаций. Из них 1 028 единиц - на Киевском авиационном заводе (ныне - в составе компании "Антонов"). Также самолет выпускался на авиазаводах в Улан-Удэ (174 единицы) и Иркутске (165).

Помимо базовой версии на 32 пассажира существует несколько десятков модификаций Ан-24. Среди них версии с увеличенной вместимостью и дальностью Ан-24А, Ан-24Б, Ан-24РВ, экспортный вариант Ан-24В, военно-транспортные Ан-24Т, а также различные специализированные модификации: для ледовой разведки Ан-24ЛР, радиоретрансляторы Ан-24РТ. На базе Ан-24 создано семейство военно-транспортных самолетов Ан-26 и разработанных на его основе Ан-32 и Ан-132.

В 1966 году лицензия на производство Ан-24 была продана КНР, где этот самолет выпускался в 1970-2000 годах под названием Xian Y-7. С 2000 года Китай выпускает глубоко модернизированную версию Ан-24 под маркой Xian MA60.

Эксплуатация

В советское время Ан-24 был одной из наиболее распространенных моделей в парке "Аэрофлота". В настоящее время выводится из эксплуатации, летают не более 80 Ан-24 разных версий. Основные эксплуатанты - Utair (17 самолетов Ан-24РВ), "Ангара" (8 самолетов Ан-24Б и Ан-24РВ с учетом сгоревшего 27 июня) и "Ираэро" (8 самолетов Ан-24РВ). Также эксплуатируется на Украине, в Сомали.

Конструкция

Ан-24 сконструирован по схеме свободнонесущего моноплана с высоким расположением прямого крыла, традиционным хвостовым оперением с дополнительным подфюзеляжным килем. Имеет трехопорное шасси с передней стойкой. Силовая установка встроена в крыло, включает в себя два турбовинтовых двигателя АИ-24 разработки ЗМКБ "Прогресс" им А. Ивченко, производства завода "Моторостроитель" в Запорожье (ныне - "Мотор Сич", Украина).

Летно-технические характеристики (для версии Ан-24РВ)

- Длина самолета - 23,53 м;

- размах крыла - 29,2 м;

- высота - 8,32 м;

- масса пустого - 13,4 т;

- максимальная взлетная масса - 21,8 т;

- максимальная скорость - 460 км/ч;

- практическая дальность - 1 850 км;

- практический потолок - 7,7 км;

- экипаж - 3 человека;

- пассажировместимость - 52 человека;

Может садиться на небольшие грунтовые аэродромы длиной ВПП от 600 м.

Потерпевший катастрофу самолет

27 июня 2019 года в Нижнеангарске выкатился и сгорел Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47366, серийный 108-04). Он был изготовлен в Киеве, первый полет совершил в сентябре 1977 года. В эксплуатации находился 40 лет в 1978-1993 годах, летал в составе Хабаровского, затем - Сахалинского авиаотрядов Дальневосточного управления гражданской авиации ("Аэрофлот") под регистрационным номером СССР-47366. Около 14 лет использовался как облетчик радиотехнических средств посадки, затем был переделан обратно в пассажирский.

В 1993-2013 годах состоял в парке авиакомпании "Сахалинские авиатрассы". В 2013-2015 годах в Иркутске были проведены работы по продлению ресурсов и сроков службы воздушного судна. С 2015 года - в парке авиакомпании "Ангара". Сертификат летной годности самолета заканчивался 28 июля 2019 года.