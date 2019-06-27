Хронология катастроф самолетов Ан-24

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июня 2019 года в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся пассажирский самолет Ан-24РВ российской авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом из Улан-Удэ. Погибли два члена экипажа из находившихся на борту 47 человек, еще четверо - госпитализированы.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф Ан-24.

По данным открытых источников, всего за годы эксплуатации потеряны около 170 экземпляров Ан-24. В 155 катастрофах погибли в общей сложности не менее 2 150 человек. Кроме того, самолеты этого типа 35 раз пытались захватить преступники, в результате чего погибли в общей сложности шесть человек. С 2010 года с Ан-24 произошло пять катастроф (без учета ЧП 27 июня 2019 года), в которых погибли в общей сложности 73 человека.

17 мая 2010 года в Афганистане близ перевала Саланг (провинция Кабул) разбился Ан-24В местной авиакомпании Pamir Airways (регистрационный номер - YA-PIS). Самолет следовал регулярным рейсом 1102 из Кундуза в Кабул. Катастрофа произошла при заходе на посадку в условиях низкой облачности. Пилоты проигнорировали рекомендацию диспетчера сохранять высоту и врезались в гору на высоте около 4,1 тыс. м, а также, предположительно, из-за незнания языка не отреагировали на сигналы автоматической системы предупреждения о сближении с поверхностью. Погибли все 44 человека, находившиеся на борту.

3 августа 2010 года пассажирский самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-46524) российской авиакомпании "Катэкавиа", выполнявший рейс 9357 по маршруту Красноярск - Игарка, потерпел крушение при посадке в аэропорту назначения. Воздушное судно столкнулось с землей и разрушилось. Из находившихся на борту 14 человек погибли 11, выжили только три члена экипажа. Причинами катастрофы стали плохая видимость из-за погодных условий, запоздалое решение пилотов об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимально безопасной высоты.

11 ноября 2010 года в Судане при посадке в аэропорту Залингея (провинция Центральный Дарфур) разбился самолет Ан-24Б местной авиакомпании Tarco (регистрационный номер - ST-ARQ), следовавший из Хартума. При посадке лопнуло шасси, самолет ударился крылом о землю и развалился на две части. Погибли шесть человек из находившихся на борту 38.

11 июля 2011 года Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47302) авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс 9007 по заказу "Томск Авиа" из Томска в Сургут, из-за пожара двигателя совершил аварийную посадку на реке Обь. В результате удара о водную поверхность воздушное судно получило значительные повреждения. Всего на борту находились 33 пассажира и четыре члена экипажа. Семь пассажиров скончались от полученных травм.

13 февраля 2013 года в международном аэропорту Донецка (Украина) при посадке разбился Ан-24РВ украинских "Южных авиалиний" (регистрационный номер UR-WRA). Самолет совершал чартерный рейс из Одессы и вез фанатов донецкого футбольного клуба "Шахтер" на предстоящий матч с дортмундской "Боруссией". Заход на посадку выполнялся в условиях ограниченной видимости, командир экипажа слишком поздно принял решение об уходе на второй круг и не предупредил об этом второго пилота и бортинженера. В результате самолет начал подъем на слишком маленькой скорости, потерял подъемную силу и упал рядом с взлетно-посадочной полосой. Из находившихся на борту 52 человек пять погибли, девять были госпитализированы.