Как проходили встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июня 2019 года на полях саммита Группы 20 в Осаке (Япония) запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о предыдущих встречах лидеров двух стран.

Первая встреча президентов России и США Владмира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля 2017 года в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30-45 минут переговоры, в которых также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, продлились 2 часа 15 минут. Основное внимание участники встречи уделили войне в Сирии и кризису на Украине, ситуации на Корейском полуострове, вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности. Был достигнут ряд конкретных договоренностей: о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии; о создании двустороннего канала связи между представителями РФ и США для продвижения урегулирования на Украине; о формировании специальной двусторонней рабочей группы по вопросам кибербезопасности (позже Дональд Трамп отозвал эту договоренность); об упрощении процесса назначения новых послов. Обсуждалась также тема дипломатической собственности России, арестованной в США в декабре 2016 года, но урегулировать эту проблему не удалось. Поднимался вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в президентскую кампанию в США. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин объявил, что президент США принял к сведению его доводы о том, что такого вмешательства не было. По словам Рекса Тиллерсона, встреча была конструктивной, президенты быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Дональд Трамп назвал встречу с президентом России "потрясающей" (об этом на следующий день он сказал во время переговоров премьер-министру Великобритании Терезе Мэй). Помимо официальных переговоров, вечером 7 июля Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали за ужином. По словам американского президента, разговор продолжался около 15 минут и состоял в основном из "обмена любезностями".

10 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС в городе Дананге (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать "на ногах". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти контакты компенсировали отсутствие полноформатной встречи (она была инициирована, а затем отменена американской стороной из-за несовпадения в графиках работы президентов; по мнению политологов, за этим стояло давление на Трампа со стороны американского истеблишмента, не желающего сближения с Россией). Президенты выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии, в котором подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны. Впоследствии Дональд Трамп отметил, что у него состоялась "хорошая встреча с президентом Путиным".

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов (дольше запланированного) они общались тет-а-тет, затем переговоры продолжились с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Повестка предварительно не оговаривалась. Однако на итоговой пресс-конференции президенты заявили, что обсуждали проблематику ядерного разоружения, ситуацию на Украине, проблему денуклеаризации Корейского полуострова, выход США из ядерной сделки с Тегераном, проект газопровода "Северный поток - 2". Ни о каких договоренностях по итогам саммита объявлено не было. По мнению российского президента, переговоры "прошли в откровенной и деловой атмосфере". Дональд Трамп также охарактеризовал состоявшийся диалог как "глубоко продуктивный". Позднее он заявил, что это "одна из лучших встреч, которые у меня когда-либо были".

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп не имели возможности провести обстоятельную беседу, но в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите "Большой двадцатки". В ходе пресс-конференции Владимир Путин сказал: "Мы готовы к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнеры". Однако встреча, намеченная на 1 декабря, была отменена Трампом из-за инцидента в Керченском проливе (25 ноября 2018 года три украинских корабля были задержаны за незаконное пересечение границы РФ). Тем не менее 1 декабря Дональд Трамп и Владимир Путин на полях саммита Группы 20 в Аргентине провели краткий неформальный разговор.