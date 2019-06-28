Биография экс-главы Рослесхоза Ивана Валентика

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июня 2019 года руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева.

Родился 22 июля 1976 года в городе Петрозаводске Карельской АССР (ныне - Республика Карелия, РФ).

В 1998 году окончил юридический факультет Петрозаводского государственного университета.

В конце 1990-х - начале 2000-х годов работал в юридической фирме и преподавал на юридическом факультете Петрозаводского университета.

По данным "Спарк-Интерфакс", в 2003-2008 годы был владельцем, партнером и руководителем ряда коммерческих фирм в Петрозаводске, специализировавшихся на юридических консультациях, инвестициях и лесоторговле. В 2003-2004 годы являлся совладельцем (доля 50%) общества с ограниченной ответственностью (ООО) "ВК-Лестрэйд" (торговля лесом), в 2003-2007 годы имел долю в 14,5% в ООО "Стройконсультант".

В 2003-2008 годы - владелец юридической фирмы "Валентик, Кацнельсон и партнеры" (с 2005 года - "Валентик и партнеры"), совладелец ООО "Регис" (67%). Также в 2007 году был гендиректором фирмы "Бизнес и налоги", в 2007-2008 годы - директором и собственником ООО "Инвестгрупп".

11 марта 2007 года баллотировался в качестве самовыдвиженца в депутаты Петрозаводского городского совета XVI созыва. Избран не был.

С 2009 года - на государственной службе. В 2009-2011 годы был начальником отдела департамента лесного и охотничьего хозяйства в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В 2011 году перешел на работу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), где занимал должность заместителя начальника управления делами - начальника отдела правового обеспечения.

В ноябре 2011 года был назначен начальником управления Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) по государственному лесному контролю и пожарному надзору в лесах, контролю за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений.

С 25 февраля 2014 года возглавлял департамент государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды).

С 27 октября 2014 года - заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (в 2012-2018 годы главой Минприроды был Сергей Донской, с мая 2018 года - Дмитрий Кобылкин).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 3 млн 551 тыс. рублей, супруги - 2 млн 133 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ III класса (2017).

Женат, трое детей. С 2016 года состоит в браке с Ниной Сергеевой. Первая супруга - Екатерина. Двое сыновей от первого брака - Георгий и Петр.