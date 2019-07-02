Хронология катастроф подводных лодок в мире

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июля 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар, погибли 14 подводников. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф и аварий подводных лодок, приводивших к гибели людей. Всего в мире (без учета РФ) в XXI веке зафиксировано пять таких случаев.

16 апреля 2003 года в Бохайском заливе Желтого моря затонула дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) №361 (тип 035, по классификации НАТО - "Мин") ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Погибли все находившиеся на борту 70 моряков. Корабль несколько дней дрейфовал в китайских территориальных водах и лишь 25 апреля 2003 года был обнаружен рыбаками. Власти страны сообщили о катастрофе только 3 мая 2003 года, назвав причину - неисправность системы отключения дизеля, что привело к выработке всего кислорода на борту, когда лодка находилась в подводном положении. Инцидент привел к отставке четырех старших офицеров ВМС НОАК.

5 октября 2004 года произошел пожар на борту ДЭПЛ канадских ВМС SSK879 Chicoutimi. В момент аварии корабль возвращался в Канаду после ремонта на военно-морской базе Клайд в Шотландии и находился в Атлантическом океане в 100 милях к западу от берегов Ирландии. Подводная лодка вынужденно всплыла и через два дня была отбуксирована в Ирландию. Девять членов экипажа отравились продуктами горения, один из моряков скончался в госпитале. Как выяснилось по итогам расследования, к пожару привели ошибки при ремонте, приведшие к попаданию забортной воды в кабельные соединения и короткому замыканию.

8 января 2005 года атомная подводная лодка ВМС США SSN-711 San Francisco класса Los Angeles в 560 км к югу от Гуама, на глубине 160 м, столкнулась с подводной горой. Субмарина, шедшая на полном ходу, получила значительные повреждения передних балластных цистерн и обтекателя головного сонара, при этом внутренний корпус и реакторная установка не пострадали. В результате столкновения 98 членов экипажа получили различные травмы. Один из моряков от полученного ранения головы на следующий день скончался. Субмарина вернулась в Гуам, впоследствии прошла ремонт и вернулась к боевой службе.

14 августа 2013 года во время стоянки в Мумбаи индийская ДЭПЛ российской постройки Sindhurakshak (с санскр. "Морской страж", проект 877ЭКМ) затонула на глубине 15 м после взрыва топлива и боеприпаса. Погибли 18 человек. После подъема субмарины в декабре 2014 года представители ВМС Индии заявили, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа, вызванной переутомлением.

15 ноября 2017 года пропала связь с ДЭПЛ S42 San Juan ВМС Аргентины. 31 октября корабль вышел в поход из г. Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес, центральная часть страны), на борту были 44 человека. 16 ноября аргентинские ВМС начали поисковую операцию, 23 ноября - официально сообщили, что на борту корабля произошел взрыв. Все находившиеся на его борту признаны погибшими. 17 ноября 2018 года власти Аргентины сообщили об обнаружении San Juan. Разрушенный корпус субмарины лежит на дне Атлантического океана на глубине более 900 м.